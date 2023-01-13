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Минобороны приняло решение о развёртывании штурмовой авиации на западном направлении

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Минобороны приняло решение о развёртывании штурмовой авиации на западном направлении

Западное направление усилят подразделениями штурмовой авиации, Министерство обороны приняло решение о развертывании на территории Западного военного округа подразделений и частей, укомплектованных штурмовиками Су-25СМ3.


Западное стратегическое направление, на сегодняшний день, является одним из важнейших, учитывая концентрацию сил и средств НАТО у российских границ, однако штурмовая авиация в ЗВО отсутствует. Последний 899-й гвардейский штурмовой авиаполк, базировавшийся в Бутурлиновке под Воронежем, расформировали в 2009 году, а для проведения учений или маневров привлекались штурмовики из Южного или Восточного военных округов. Такое положение признано ошибочным, в военном ведомстве приняли решение ситуацию исправить и создать на территории ЗВО штурмовые полки, оснащенные штурмовиками Су-25СМ3.

В настоящее время военные прорабатывает вопрос развертывания в ЗВО авиационных подразделений, оснащенных штурмовиками Су-25, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны. О конкретных сроках появления новых авиачастей пока ничего неизвестно.

Российский штурмовик Су-25 производится еще с советских времен, машина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, это подтверждается применением этого самолета в рамках специальной военной операции на Украине. Главная задача штурмовика - прикрытие наземных войск и нанесение ударов по позициям противника. Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

В настоящее время на вооружении ВКС стоит последняя модификация штурмовика - Су-25СМ3. На модернизированных машинах установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.
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39 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:54
    +15
    hi Верное решение! Сердюковщину надо изничтожать и всё им уничтоженное возрождать, а его с подругой на рею!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 07:10
      +10
      Разве Сердюков последние 10 лет рулит? Сердюков должен был "почистить" Армию после лихих 90-х, как он это сделал второй вопрос. А вот заниматься построением Новой Армии с частями постоянной боевой готовности должен был совсем другой человек.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:19
      +16
      Уже 10 лет как министр другой и подруги тоже у него другие laughing
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 07:30
        +1
        прятать то есть где самолёты ? или опять "под небом" будут стоять в ожидании...?
  2. korwalol
    korwalol Сегодня, 07:04
    +9
    Вот и славно. Возрождайте и закрытые Высшие Военные Училища
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:04
    +7
    Натовцы планируют нарастить свои силы быстрого реагирования на границе с Россией с 40 до 300 000 тысяч штыков... угроза НАТО для нашей страны нарастает... развертывание штурмовой авиации верное решение.
    Мы ввязались в драку с западом в которой нам надо выходить на новый уровень подготовки и борьбы с этими крестоносцами.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:26
      +2
      Это не угроза. Запад спровоцировал конфликт, в который с радостью втянулись обе стороны. А запад? Поставляет в\на украину старое вооружение, Европа со страху закупает новое, США почти даром обновляют свои арсеналы - госкорпорации получают миллиардные заказы, нужные люди имеют с этого приличные откаты. Все в деле, все довольны. Кроме участников СВО - тут одни потери, технику покупать и восстанавливать за свои, разрушения восстанавливать за свои, экономика страдает и т.д. и т.п.
      Плюс запад наконец то смог сделать из РФ бабайку, на уровне красной угрозы - военный бюджет и кошельки их владельцев в безопасности еще лет 20-30. Ругаем американцев "ну тупые", а они вертят нами как хотят, да и всем миром в своих интересах.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 08:26
        +1
        Тут можно внести существенную и главную поправку. - Вся Армия проходит настоящую школу войны. Не просто курсы! Бойцы и командиры получают реальный опыт. В отличие от тех кто наблюдает со стороны и ежится от страха в кресле Армия России обстреляна. Те кто мог убежать с поля боя - убежали еще в момент мобилизации. Промышленность вносит поправки в производство с учетом реального боевого опыта применения. Дан старт работам над другими недостатками. Так что одни наращивают силы - другие эти силы оттачивают.
      2. БойКот
        БойКот Сегодня, 08:35
        0
        США почти даром обновляют свои арсеналы - госкорпорации получают миллиардные заказы, н
        Вы противоречия здесь сами не видите, как и во всем тексте?
  4. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 07:08
    +8
    однако штурмовая авиация в ЗВО отсутствует

    ЗВО противостоит странам членам НАТО. Вот чем руководствовались??? Кроме того что это прямое вредительство, больше ничего в голову не приходит.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:09
    +8
    расформировали в 2009 году,
    Это же времена Сердюкова, которого сейчас принято хвалить.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:23
      +3
      Да и 9 лет правления сами знаете кого... На ошибках учатся, только у этих ошибок такая огромная цена и столько крови.
      1. Evgenijus
        Evgenijus Сегодня, 07:32
        +2
        Учиться надо на чужих ошибках ...
        На своих ошибках учиться - дороговато будет.
  6. Комментарий был удален.
  7. аск
    аск Сегодня, 07:29
    +8
    Не производится штурмовик Су-25! Крайний был родом от 1991! Выполняется только модернизация самолётов крайней 10 серии, которых осталось мало... Завод был в Тбилиси. После развала СССР боевые (одноместные) уже не производятся, а спарки - совсем другой самолёт ещё вроде делают.
    1. AKsvlad047
      AKsvlad047 Сегодня, 08:52
      -1
      Согласен полностью! Необходимо опять начать выпуск Су-25 в новой комплектации. Судя по итогам СВО они на передке работают эффективней Су-34, которые еще и в 5 раз дороже. Без высокоточных, дальнобойных боеприпасов эффективность Су-34 равна Су-25. Напрашивается вопрос - что выпускать? Не можем делать боеприпасы для Су-34, значит надо клепать Су-25, а то мы так наши передовые части вообще без воздушной поддержки оставить можем!
    2. Шарнхорст
      Шарнхорст Сегодня, 09:22
      +1
      Не успел написать, но согласен. Только возобновлять производство модели из 80-х считаю неправильным. Актуальнее на растить производство боевых вертолётов и формировать смешанные авиабригады. На Украине даже современные боевые вертолёты прижаты к поверхности и из-за насыщенности фронтовой ПВО вынуждены НУРСы пускать с горки, а более скоростные Су-25 с трезубцами гибнут при первом же вылете к фронту.
    3. Читателль 2013
      Читателль 2013 Сегодня, 09:25
      0
      Как вы надоели с вашим крайним самолетом, пишите по русски
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:30
    0
    Это нужно было сделать еще вчера или на худой конец после начала СВО. НАТО активно наращивает свой военный потенциал на своем "восточном фланге", который для нас и является западным направлением. Но лучше уж позже чем никогда.
  9. Максим Сергеевич
    Максим Сергеевич Сегодня, 07:30
    +1
    Интересно, а за счет каких источников собираются разворачивать? С каких то направлений снимут? Или какой-то завод их начал делать в больших масштабах?
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 07:52
      +2
      Или какой-то завод их начал делать в больших масштабах?
      Завод - не самая большая проблема. Где лётные училища, где преподаватели и база этих училищ? Здание оренбургского с 1993 отдано РПЦ, до сих пор стоит в развалинах.
  10. Комментарий был удален.
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 07:41
    -1
    А зачем нам Су-25, пора перебрасывать новые самолеты а старые ставить на склады НЗ. Америка F-35 закупает. НАм надо что то и поновее Су-57
    Есть Су-57, почему бы его хорошо не бронировать и сделать из него штурмовик?
    Самое главное за 30 лет не заменили су-25 на новый штурмовик хорошо бронированный.
    Пока война с НАто не началась надо было бы расконсервировать все закрытые взлетно посадочные полосы. Реанимировать все части что были закрыты. Чтобы европа понимала что Россия начала развертывание войск.
    Сегодня была новость что в польшу стягивают танки не просто так. Пора бы начинать операцию движение на Львов
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:08
      +3
      вы сравниваете су 25 с су-57? вы вообще понимаете что это эта разные типы? более того вы думаете что за один год можно перевооружить ВКС? в будущем вообще задача штурмуй авиации будет передана БЛА..
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
    +2
    Цитата: DMFalke
    Ругаем американцев "ну тупые", а они вертят нами как хотят, да и всем миром в своих интересах.

    smile Наивное заблуждение... пока что американцы вертят Европой как хотят и может вами... мной они не вертят я злейший и убежденный враг США и считаю это государство террористическим.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:48
    +5
    Вот, как! Так просто? А самолеты где взять? Из музеев? Или у нас появился завод по их производству? Штук по пять ежемесячно? Как в свое время Новосибирский строил СУ-24. А летные училища восстановили? Пилоты, в достаточном количестве, где? А, сколько времени и сил необходимо для подготовки боеспособного пилота? А инженерные и технические училища(Пермское, Ачинское, Калининградское ВАТУ)? А, АРЗ? И, еще тысяча "ГДЕ?". Ответ на языке вертится, но цензура не пропустит.
    Р. S. Полк Нормандия- Неман, что был в Галенках, где? Лет 20 как уничтожен. Нет у нас штурмовой авиации. И не только ее, к сожалению. А нынешним руководителям ее не восстановить. Увы.
    1. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 07:59
      +1
      Летные училища надо восстановить, пилотов скоро не станет если война затянется.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:03
    +2
    Жили в мире с гейропой - развалили западные рубежи обороны, жили с востоком в мире - развалили восточные рубежи обороны. Походу, восстанавливать укрепрайоны в ЗабВО сегодня никто не думает, а зря.....
  15. аск
    аск Сегодня, 08:05
    +3
    Согласен, Сердюков наломал дров. Но были и положительные моменты. Судите сами: был в Краснодаре штурмовой авиационный полк на Су-25. Его сформировали в 1993 для усиления южных рубежей - разогнали в 2009 ( вместе с Бутурлиновским. Бутурлиновка-Краснодар, была такая песня: вместе воевали, вместе и "разогнались". В полку при штатах 3 эскадрильи смогли людей и техники набрать только на две. Но ПОЛК всё-же! К 2009 исправной техники осталось на одну эскадру, да и людей фактически тоже. Остальная - в "дровах", запчасти, ресурс..... Но ПОЛК! Для чего содержать полк которого фактически нет, есть отдельная авиационная эскадрилия? Да и боевого знамени в этом полку так и не увидели с 1993 по 2009гг. Не было его вовсе, не дали, и с жильём у людей были проблемы, полка-то как бы нет (знамя где?).Вот и разогнали. "А был ли мальчик?"
  16. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:06
    +1
    По моему надо создавать части А постоянно готовности и с новейшей техникой, и части Б с модернизируемой техникой, которая должна предназначаться для мобилизованных. Части Б для развертывания в случай войны. Части Б например для призывников. А для контрактников, Части Б это части которые ведут подготовку бойцов а части А те которые должны уметь воевать.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:25
      +1
      Ну прям Америку открыли..... Наверное про кадрированные части не слышали? В ЗабВО в укрепрайоне в 80-х годах было 3 развёрнутых батальона и артдивизион Град до штата военного времени и 8 кадрированных батальонов с техникой на хранении. Про партизан, военные сборы офицеров запаса отдельная тема. Только все это было в Советской Армии.
  17. аск
    аск Сегодня, 08:08
    +1
    Согласен, Сердюков наломал дров. Но были и положительные моменты. Судите сами: был в Краснодаре штурмовой авиационный полк на Су-25. Его сформировали в 1993 для усиления южных рубежей - разогнали в 2009 ( вместе с Бутурлиновским. Бутурлиновка-Краснодар, была такая песня: вместе воевали, вместе и "разогнались". В полку при штатах 3 эскадрильи смогли людей и техники набрать только на две. Но ПОЛК всё-же! К 2009 исправной техники осталось на одну эскадру, да и людей фактически тоже. Остальная - в "дровах", запчасти, ресурс..... Но ПОЛК! Для чего содержать полк которого фактически нет, есть отдельная авиационная эскадрилия? Да и боевого знамени в этом полку так и не увидели с 1993 по 2009гг. Не было его вовсе, не дали, и с жильём у людей были проблемы, полка-то как бы нет (знамя где?).Вот и разогнали. "А был ли мальчик?"
  18. Damir_N
    Damir_N Сегодня, 08:13
    +3
    Для обслуживания этих самолетов потребуется обученный инженерно-технический и летный состав.СМ и СМ3 очень сильно отличаются от простого СУ-25 в части БРЭО. Где сразу столько обученных специалистов взять в таком количестве? В 2011 году сильно сократили именно полки СУ-25.Наш полк прошел переучивание в Липецком центре на СУ-25СМ и нас же сократили в первую очередь. Технических средних авиационных училищ или по простому ВАТУ по-моему уже не осталось. Все разбомбили. От хотелок ничего сразу не вырастит.На все нужно время.Это разломать мы можем мгновенно,а построить-хрен там.
  19. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:24
    +2
    Только вот эти Су-25 будут противостоять F-16 и F-35, устарели они, техника давно не производится.
    Бомбандировщиками у нас вроде числятся Су-34, их только хорошо бронировать будет штурмовик.
    https://topwar.ru/193645-su-34-opravdannoe-prevoshodstvo.html
    У Су-34 тоже бронирование есть
    Я так думаю что работа двух членов экипажа более эффективная, чем одного, один за полем боя следит второй управляет оружием. Плюс если вместе катапультировались есть вероятность остаться в живых.
    Возможна работа обычными бомбами? Да, возможна. До 16 ФАБ-500, до 22 ФАБ-250 или до 34 ФАБ-100. Плюс по наследству от предшественников можно подвесить до 6 блоков с НАР С-8 (120 ракет) или С-13 (30 ракет), а также до 6 ракет С-25. Да, С-25 – очень глупая ракета. Неуправляемая. Но у нее БЧ весом 150 кг, из которых 58 – заряд ВВ, остальное – 9000 осколочных элементов.
    Десяток самолетов может ад устроить ВСУ, особенно объемно детонирующие. Которые все выжигают.
  20. Наган
    Наган Сегодня, 08:45
    +1
    Оно все хорошо и логично, вот только одно непонятно: что мешало принять такое решение еще год назад? Ведь готовили СВО не пару дней. Или таки перепились по случаю 23 февраля и решили "вот ща как вдарим!"? wassat
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:18
      0
      Сдается, если судить по происходящему, то было как в последнем предложении вашего комментария hi
  21. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:46
    0

    Почему вот у нас не используют вот эти бомбы, так бы отбомбились в районе городов, далее пехоту в наступление пустили и взяли бы любой город
    Вопрос лишь только в наличии данных боеприпасов. пару заходов на линию фронта там ничего не сотанется
  22. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:58
    0
    Наверное это и правильное решение, только вот эффективность штурмовой авиации в условиях технологичного конфликта, когда передний край насыщен средствами пво, на мой взгляд, сильно снизилась. Штурмовка это уже задача на потерю, а штурмовка с кабрированием малоэффективна. Сегодняшний штурмовик это скорее ударный вертолет с дальнобойным высокоточным оружием.
  23. Zapasnoy
    Zapasnoy Сегодня, 09:15
    +1
    Российский штурмовик Су-25 производится еще с советских времен
    Совершенно некорректное высказывание. Уже давно не производится, а, к сожалению, только модернизируется.
  24. SpbGenn
    SpbGenn Сегодня, 09:17
    0
    Опасность представляет минидроны на малой высоте.
    При попадании дрона в гтд, последний выходит из строя.
  25. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 09:29
    0
    Развёртывание, - это хорошо. Но есть ли такое количество "свёрнутых" штурмовиков, чтобы их можно было развернуть...