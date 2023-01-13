Минобороны приняло решение о развёртывании штурмовой авиации на западном направлении

Западное направление усилят подразделениями штурмовой авиации, Министерство обороны приняло решение о развертывании на территории Западного военного округа подразделений и частей, укомплектованных штурмовиками Су-25СМ3.
Западное стратегическое направление, на сегодняшний день, является одним из важнейших, учитывая концентрацию сил и средств НАТО у российских границ, однако штурмовая авиация в ЗВО отсутствует. Последний 899-й гвардейский штурмовой авиаполк, базировавшийся в Бутурлиновке под Воронежем, расформировали в 2009 году, а для проведения учений или маневров привлекались штурмовики из Южного или Восточного военных округов. Такое положение признано ошибочным, в военном ведомстве приняли решение ситуацию исправить и создать на территории ЗВО штурмовые полки, оснащенные штурмовиками Су-25СМ3.
В настоящее время военные прорабатывает вопрос развертывания в ЗВО авиационных подразделений, оснащенных штурмовиками Су-25, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны. О конкретных сроках появления новых авиачастей пока ничего неизвестно.
Российский штурмовик Су-25 производится еще с советских времен, машина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, это подтверждается применением этого самолета в рамках специальной военной операции на Украине. Главная задача штурмовика - прикрытие наземных войск и нанесение ударов по позициям противника. Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
В настоящее время на вооружении ВКС стоит последняя модификация штурмовика - Су-25СМ3. На модернизированных машинах установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.