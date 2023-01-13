США начали массовую переброску танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley в Польшу и Литву

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Европе, прикрываясь заявлениями о необходимости "укрепления" восточного фланга НАТО. Пентагон начал очередную массовую переброску бронетехники на территорию стран Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters.
По данным британского издания, США массово перебрасывают бронетехнику в Прибалтику и Польшу. Первые партии танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley в среду прибыли в порт Флиссинген в Нидерландах. Оттуда бронетехника будет направлена в Польшу и Литву. По имеющимся данным, только в этот порт прибывает больше 1200 единиц техники, а он не единственный, который принимает транспортные суда из США. Не исключено, что среди пребывающей техники затесались и 50 БМП M2 Bradley для Киева.
В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники
- заявил американский полковник Роберт Келлам, курирующий операцию.
США перебрасывают в Европу бронетехнику технику 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас. Это уже вторая массовая переброска американской бронетехники, в декабре в Польшу прибыло около 700 боевых машин, включая танки. Все это прикрывается заявлениями о "российской угрозе" и необходимости укрепления восточного фланга НАТО.
Между тем в Прибалтике и Польше только приветствуют размещение американского военного контингента на территории своих стран. В Варшаве неоднократно заявляли о необходимости расширения военного присутствия США в стране, а в Литве начали строить три новых военных базы для размещения иностранного военного контингента.