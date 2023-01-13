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США начали массовую переброску танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley в Польшу и Литву

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США начали массовую переброску танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley в Польшу и Литву

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Европе, прикрываясь заявлениями о необходимости "укрепления" восточного фланга НАТО. Пентагон начал очередную массовую переброску бронетехники на территорию стран Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters.


По данным британского издания, США массово перебрасывают бронетехнику в Прибалтику и Польшу. Первые партии танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley в среду прибыли в порт Флиссинген в Нидерландах. Оттуда бронетехника будет направлена в Польшу и Литву. По имеющимся данным, только в этот порт прибывает больше 1200 единиц техники, а он не единственный, который принимает транспортные суда из США. Не исключено, что среди пребывающей техники затесались и 50 БМП M2 Bradley для Киева.

В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники

- заявил американский полковник Роберт Келлам, курирующий операцию.

США перебрасывают в Европу бронетехнику технику 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас. Это уже вторая массовая переброска американской бронетехники, в декабре в Польшу прибыло около 700 боевых машин, включая танки. Все это прикрывается заявлениями о "российской угрозе" и необходимости укрепления восточного фланга НАТО.

Между тем в Прибалтике и Польше только приветствуют размещение американского военного контингента на территории своих стран. В Варшаве неоднократно заявляли о необходимости расширения военного присутствия США в стране, а в Литве начали строить три новых военных базы для размещения иностранного военного контингента.
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40 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +10
    НАТО расширяется на восток и готовится к новому ДРАНГ НАХ ОСТЕН... ничего нового.
    Данное Горбачеву обещание не расширяться на восток выкинули в помойку.
    Нельзя верить ни одному договору и соглашению с Западом... все это ложь и обман с их стороны.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:31
      +13
      Да не только Западу, но и Востоку доверять нельзя. Нужно развивать и строить свою страну и надеяться только на себя.
      1. User_neydobniu
        User_neydobniu Сегодня, 07:48
        +14
        Да не только Западу, но и Востоку доверять нельзя. Нужно развивать и строить свою страну и надеяться только на себя.

        Развивали и строили 70 лет. А потом пришли ребятушки которым джинсов и жвачки катастрофически не хватало и развалили все что было построено, так что самый страшный враг, он внутри ...
      2. VOENOBOZ
        VOENOBOZ Сегодня, 08:17
        0
        Всё в здравом смысле, если его нет то понять что выжить можно тупик.
    2. стар
      стар Сегодня, 07:53
      +2
      НАТО расширяется на восток и готовится к новому ДРАНГ НАХ ОСТЕН...

      Если судить по количеству техники, то как бы дранг на хостен не случился гораздо быстрее, чем рассчитывало наше правительство.. Сгонят остатки всего населения Украины, дадут танки и отправят на Москву, через Белгород. А позади них будут самые что ни на есть боеспособные части американской армии..
      1. korwalol
        korwalol Сегодня, 08:08
        +4
        Ну, тогда ответочка полетит через океан
        1. alexey2073
          alexey2073 Сегодня, 08:50
          +3
          Полетит очередная озабоченность. И хорошо если она будет в мегатоннах, а неимеющаяаналогов...
        2. стар
          стар Сегодня, 09:03
          -1
          Ну, тогда ответочка полетит через океан

          Куда? Там же дети наших чиновников практически в заложниках.. Их папашки с мамашками сделают все, чтобы этого не произошло!
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 08:29
        +3
        По технике судить не совсем верно , Абрамс он того тяжелый , а про строительство новых мостов в прибаллтике или в полонии сведений не имеется .
        Дело в том что старые мосты кой СССР там строил вес вражих танков просто не держат.
        Вот и надо смотреть на появление САПЕРНЫХ и ИНЖЕНЕРНЫХ машин.
        1. Юрий53
          Юрий53 Сегодня, 08:36
          0
          А кто смотреть то будет, при практически полном отсутствии какой либо разведки?!
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 08:10
      -1
      Эх поздно наши заказы на танковых заводах разместили на модернизацию танков, чем отвечать будем?
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:23
        -1
        пусть пробуют наступать..........................
      2. Юрий53
        Юрий53 Сегодня, 08:37
        +1
        Ну, ...красными линиями, "вот если они ,мы тогда"!
      3. Devil13
        Devil13 Сегодня, 09:27
        0
        Как обычно, противотанковыми соединениями.
        Это вам не WoT, как и в ВМВ, лучшее средство против танка - хитрожопый расчет ПТ в засаде, да минное поле
  2. Комментарий был удален.
  3. AAC
    AAC Сегодня, 07:25
    +6
    Сдается мне, что это не спроста. Есть много вариантов развития событий, надеюсь, что СВР в курсе вражеских планов и f-day не проспит.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 07:30
      0
      Сдается мне, что это не спроста. Есть много вариантов развития событий, надеюсь, что СВР в курсе вражеских планов и f-day не проспит.

      Перебрасывают на всякий случай ибо сами не знают как будут развиваться события в дальнейшем. sad
      1. стар
        стар Сегодня, 07:48
        0
        Перебрасывают на всякий случай ибо сами не знают как будут развиваться события в дальнейшем.

        Всяких случаев в Минобороны США не бывает. Они точно знают, зачем размещают столько техники у наших границ. А про русскую угрозу - это специально для , озабоченных обрезанием у себя пиписек и пришиванием новых.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 07:56
          +2
          Всяких случаев в Минобороны США не бывает. Они точно знают, зачем размещают столько техники у наших границ.

          Возможности Минобороны США конечно серьезные, но всё же до возможностей Господа Бога не дотягивают. " Когда человек строит планы, Бог смеется!"
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:40
    -1
    Пусть тратятся, быстрее развалятся, неудивительно радость Прибалтики, немногочисленные рабочие места и причастность к двору, начальник глаза будет закрывать на коррупцию.
  5. Политикан
    Политикан Сегодня, 07:44
    +2
    Почему порты так хорошо функционируют? Почему транспортные суда ходят через Атлантику без происшествий.? И еще сто раз почему?
    Неужели наше руководство опят хочет"PERESTROYKA* ?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:44
    +5
    Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Европе
    А, что это как не основной признак подготовки к войне? Сомневаюсь, что нагоняют технику и готовят инфраструктуру для того, чтобы "попугать" Россию, а потом с гордо поднятой головой отправится восвояси. Американцы накаляют обстановку до предела желая понять готова ли наша страна к самым решительным действиям в случае начала конфликта. Неужели не понимают, что тогда ни какой телефонный звонок не сможет остановить запущенный маховик? Понимают, но все равно рискуют в надежде, а может быть уверенности, что Россия жестко не ответит.
    1. AAC
      AAC Сегодня, 08:08
      +5
      Ну мы уже не раз убеждались о том, что мир сошел с ума. Можно запустить какую-нибудь залепуху, типа "мы боремся против рака груди у трансвеститов в Польше и Украине и поэтому направляем группу трансплантологов под прикрытием космолетов 101 дивизии." С одной стороны в каждом слове абсурд, с другой СМИ-марионетки крякают: "ура!, мы этим спасаем жирафов в Австралии и снижаем концентрацию гелия на Луне." И вроде ничего плохого-то не хотят. Новая стратегия информационной войны. Раньше втюхивали вранье, теперь втюхивают абсурд. За вранье можно было притянуть предоставив факты, как бороться с абсурдом я не знаю. Оппонент потом может сказать: "да я просто так это сказал, вы же умный человек, понимаете, что это ничего не значит." Поэтому не нужно делать рациональных выводов с надеждой на мир. Все идет к войне. Большой войне. Но пока безядерной. Наши враги потихоньку подготавливают нас к изматывающей войне на истощение. Мы ведь добренькие. Если, что, то в любой момент с нами можно мир заключить. А если не что, то и покончить с нами уже наконец. Так что готовимся и еще раз готовимся.
      1. стар
        стар Сегодня, 09:25
        -1
        Можно запустить какую-нибудь залепуху, типа "мы боремся против рака груди у трансвеститов в Польше и Украине и поэтому направляем группу трансплантологов под прикрытием космолетов 101 дивизии."

        Американцы очень любят громкие лозунги о войне «за свободу», а тут случайно может выясниться, что в России как раз геев притесняют.. А ещё у нас хреново борется с глобальным потеплением.. Один повод лучше другого.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:48
    +3
    Брэдли дождались, теперь абрашек будут старатся массово закинуть вна пока зима и они ездить могут не тоня в говнах.
  8. james
    james Сегодня, 07:49
    +4
    Осталось не более 1 года до
    , при таком поведении властей: отпуск азовцев, жесты "доброй" воли, зерновые и пр. сделки и т.д.
    или кто-то видит другой вариант развития событий?
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 07:52
      +8
      или кто-то видит другой вариант развития событий?

      Боюсь что при таком раскладе, в один "прекрасный" момент может оказаться так что и для ответного удара воли не хватит. А система периметр окажется демонтированной ещё в начале 90-х ....
      Так что ваш вариант ещё не самый страшный для страны
      1. стар
        стар Сегодня, 09:43
        0
        Боюсь что при таком раскладе, в один "прекрасный" момент может оказаться так что и для ответного удара воли не хватит.

        У одного человека воли должно хватить. И вот тут самое время озаботиться проверкой тщательности обеспечения охраны этого человека, а то говорят, что в последнюю минуту рядом с Цезарем находились его ближайшие друзья и соратники..
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:51
    +1
    Бряцают оружием. На земле с натой воевать никто не будет, только дружеский обмен ядрён батон. Нагонят техники к пшекам и трибалтам, а потом опять начнут экономически кошмарить Калининградскую область.
  10. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 08:05
    +4
    Если на границе с соседней державой стоят войска значит быть войне, иначе все это не имеет смысла.
    1. Дисмас
      Дисмас Сегодня, 08:15
      +2
      Военный контингент всегда имеет смысл, тем более, на оккупированной территории. Британский военный контингент в Индии был не только (и не столько) против гипотетичской угрозы Российской империи. Ну да посмотрим.
  11. certero
    certero Сегодня, 08:08
    +4
    "Войны никто не хотел, война была неизбежна!"
    Была такая достаточно популярная книжка "абрамсы в Химках" в ней руководство страны проспало начало боевых действий и, когда они начались, зассало применить ядербатон.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:26
      -2
      значит ты будешь жить под амереканцами
      1. стар
        стар Сегодня, 09:22
        -1
        значит ты будешь жить под амереканцами

        Сценарий маловероятный: немецкие политики с их планом «Ост» по сравнению с англосаксами белые и пушистые!
    2. james
      james Сегодня, 09:00
      0
      И во многом события в книге опирались на высказывания амер. политиков, которые сейчас они пытаются реализовать.
  12. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:40
    0
    Необходимо готовиться к большой войне, по моему другого выбора нам не дают. Самое главное, чтобы нас наши правители и капиталисты опять не обманули, не предали народ!
    1. стар
      стар Сегодня, 09:18
      -1
      Мы маленькую войну с никем выиграть не можем. И это вполне может стать сигналом для кого-то посерьёзнее. Если бы СССР в 1939 г. разгромил Финляндию за неделю, то кто знает, каким бы был сегодня мир.
      1. dfk-80
        dfk-80 Сегодня, 09:43
        0
        Если бы СССР разгромил финов за неделю, то Великая Отечественная могла начаться не с удара люфтваффе, а с ударов англосаксов и еже с ними по Баку, Питеру, Владивостоку.
        Не спроста же в 1941 самый большой флот ПЛ был у СССР. Учитывая дальность большинства лодок - они не для нападения, а для обороны.
  13. Ольга Чердак
    Ольга Чердак Сегодня, 09:09
    0
    Наши "изумительные люди" может проснутся, пока не разнесли Россию эти западные партнеры???
  14. comradChe
    comradChe Сегодня, 09:23
    -1
    Ну чтож, таймер отсчёта до настоящей, а не «специальной» заварушки можно запускать. Продолжаем «разминаться», собираем сидор, чистим сапоги, точим ... и составляем списки. Кого списки? А как «благородная ненависть наша...» подскажет. А её, у тех кто останется целым, будет с перебором.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:36
    0
    Вопрос ставший риторическим - что будет делать Леопольдович? "Постепенно перемалывать", чтобы сильно не злить западных господ, постоянно имея в виду возможность переговоров? Оффтоп: мне непонятен смысл перестановок в генштабе. Повышение статуса операции? Почему статус операции повышен только сейчас? Чем тогда 11 месяцев занимался Герасимов?