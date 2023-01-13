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После потери Соледара командование ВСУ перебрасывает резервы к Северску, опасаясь попадания его в окружение

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После потери Соледара командование ВСУ перебрасывает резервы к Северску, опасаясь попадания его в окружение

ВС РФ



Ликвидация крупной группировки войск противника и освобождение Соледара позволяют российским войскам актуализировать действия по охвату города Северска, до которого по автомобильной дороге не более 17 км. При этом от мест расположения российских войск до этого города на севере ДНР ещё ближе – менее 14 км.

На текущий момент ситуация такова, что российская армия поджимает группировку украинских войск в Северске и окрестностях с восточного, юго-восточного и южного направлений. Причём к северу от городу пространства для маневра у противника тоже не много. По направлению на Дроновку и Серебрянку, удерживаемые украинскими войсками, группировка противника упирается в Северский Донец. Сейчас река находится подо льдом, однако в ближайшие несколько дней синоптики обещают потепление, и Северский Донец вновь может превратиться в естественную преграду, которая отрежет группировку в Северске от других соединений ВСУ - находящихся уже в районе Ямполя и Красного Лимана.



В связи с опасениями потерять контроль и над Северском командованию ВСУ приходится насыщать линию обороны и на этом направлении, перебрасывая туда резервы, которые и без того истощены в связи с событиями в Соледарско-Бахмутской агломерации и в районе Сватово и Кременной. Украинское командование рассматривает угрозу попадания Северска в окружение или как минимум в сжатое полукольцо, как это уже было с Соледаром.

Однако, как стало известно, украинская сторона опасается и того, что, пока на Донбассе морозы, российские диверсионно-разведывательные и штурмовые группы в большом количестве могут (или уже могли), воспользовавшись ситуацией, войти в тыл к группировке войск, действующей по линии Ямполь-Северск-Звановка. Сейчас противник активно обсуждает ситуацию под Соледаром, где, как он утверждает, спецподразделения ЧВК «Вагнер» уже использовали такую военную хитрость, чтобы выйти к прифронтовым штабам, в том числе и с целью прямой ликвидации украинского командования на местах, а также с целью нейтрализации узлов связи и артиллерийских расчётов.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
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  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:50
    +2
    С одной стороны желание удержать Северск и, соответственно, насытить его резервами понятно. Но, всё же бросать силы в потенциальный котёл тоже как-то странновато - обычно из потенциального окружения их стараются вывести. Соледар, похоже, не научил.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
    +4
    Инициатива на поле боя переходит на нашу сторону... отрадно.
    Противник мечется и суетится...тоже неплохо.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 08:31
      +1
      Что ещё радует, чем больше вариантов действия для нас, тем гуще "туман войны" для них. Новости о Белоруссии тоже способствуют головокружению у всушников.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:14
    +5
    чтобы выйти к прифронтовым штабам, в том числе и с целью прямой ликвидации украинского командования на местах, а также с целью нейтрализации узлов связи и артиллерийских расчётов.
    Что было бы совсем неплохо. Сколько можно уже глядеть на покатухи, и смотрины передка всякого сброда больших) чинов укронациков?
  6. мазута
    мазута Сегодня, 09:21
    0
    Пусть Господь Бог Вас хранит защитники Отечества!Терпения,везения и как можно скорее возвратиться домой невредимыми hi
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:25
    0
    Как и предсказывалось, взятие Соледара открыло операционные возможности для ударов по разным направлениям. В прошлый раз такое было после Попасной. Теперь у противника потеряна предпоследняя рокада и подкрепы он вынужден перебрасывать аж через краматорско-славянскую агломерацию...