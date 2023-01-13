После потери Соледара командование ВСУ перебрасывает резервы к Северску, опасаясь попадания его в окружение

ВС РФ

Ликвидация крупной группировки войск противника и освобождение Соледара позволяют российским войскам актуализировать действия по охвату города Северска, до которого по автомобильной дороге не более 17 км. При этом от мест расположения российских войск до этого города на севере ДНР ещё ближе – менее 14 км.На текущий момент ситуация такова, что российская армия поджимает группировку украинских войск в Северске и окрестностях с восточного, юго-восточного и южного направлений. Причём к северу от городу пространства для маневра у противника тоже не много. По направлению на Дроновку и Серебрянку, удерживаемые украинскими войсками, группировка противника упирается в Северский Донец. Сейчас река находится подо льдом, однако в ближайшие несколько дней синоптики обещают потепление, и Северский Донец вновь может превратиться в естественную преграду, которая отрежет группировку в Северске от других соединений ВСУ - находящихся уже в районе Ямполя и Красного Лимана.В связи с опасениями потерять контроль и над Северском командованию ВСУ приходится насыщать линию обороны и на этом направлении, перебрасывая туда резервы, которые и без того истощены в связи с событиями в Соледарско-Бахмутской агломерации и в районе Сватово и Кременной. Украинское командование рассматривает угрозу попадания Северска в окружение или как минимум в сжатое полукольцо, как это уже было с Соледаром.Однако, как стало известно, украинская сторона опасается и того, что, пока на Донбассе морозы, российские диверсионно-разведывательные и штурмовые группы в большом количестве могут (или уже могли), воспользовавшись ситуацией, войти в тыл к группировке войск, действующей по линии Ямполь-Северск-Звановка. Сейчас противник активно обсуждает ситуацию под Соледаром, где, как он утверждает, спецподразделения ЧВК «Вагнер» уже использовали такую военную хитрость, чтобы выйти к прифронтовым штабам, в том числе и с целью прямой ликвидации украинского командования на местах, а также с целью нейтрализации узлов связи и артиллерийских расчётов.