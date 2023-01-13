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Официальный представитель Пентагона: США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется

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Официальный представитель Пентагона: США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется

Соединенные Штаты не намерены сворачивать программу военной помощи Украине и будут поставлять вооружения столько, сколько необходимо. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.


США способны оказывать военную помощь Украине без потери собственной боеготовности так долго, сколько потребуется. Таким заявлением Райдер прокомментировал слова министра ВМС США Карлоса дель Торо о том, что при сохранении поставок вооружений Киеву, США через год-полтора столкнутся с проблемой отсутствия необходимого оружия. По словам представителя Пентагона, волноваться не нужно, все под контролем, запасов вооружений хватает, тем более часть необходимого оружия предоставляют партнеры США, а это означает целостность американских арсеналов.

В нашей работе с партнерами над поиском конкретных вооружений, конкретных систем из числа тех, что у нас имеются, учитывается целый ряд факторов для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину и в то же время сделать так, чтобы мы могли сохранять свою собственную боеготовность и свои собственные арсеналы

- заявил генерал.

Таким образом, подчеркнул он, военная помощь Киеву никоим образом не отразится на боеготовности американской армии. Заявление Карлоса дель Торо не нужно воспринимать так, что через год США встанет перед выбором, остаться без вооружений или поддерживать Украину.

Между тем не все так радужно, как преподносит Патрик Райдер, проблемы у США имеются и касаются они самых "ходовых" вооружений, необходимых для ведения боевых действий непосредственно на поле боя. Это те же ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и т.д., их запасы действительно истощились и Пентагон предпринимает усилия по восстановлению необходимого количества.
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24 комментария
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  1. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:50
    +3
    Официальный представитель Пентагона: США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется
    Будем уничтожать врагов и США в т.ч. столько сколько потребуется. Мы упорные, у нас получится.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:24
      +4
      Сколько лично вы уничтожили врагов на территории Украины?
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 08:43
        -2
        Сколько лично вы уничтожили врагов на территории Украины?
        Т.е. скольких украинских солдат я своей рукой застрелил? М-да.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 09:01
          +3
          Да. А что не так?
          Вы же сами пишите "будем уничтожать", "мы", "у нас". Значит, вы принимаете в этом непосредственное участие. Или нет? Или вы на тёплом диване, а идти стрелять в людей должен кто-то другой?
          Я надеюсь, вы понимаете, что если НАТО вступит напрямую в конфликт, то стрелять в людей придётся не только профессиональным военнослужащим РФ, но и мирным гражданским продавцам, грузчикам, менеджерам, официантам? А морально к этому готовы далеко не все.
          1. ИВЗ
            ИВЗ Сегодня, 09:13
            0
            И ведь не поспоришь. Просто не получится. Но хотелось бы заметить вот хотя бы на примере США, современная война это не столько СВО сколько противоборство с США и НАТО, а вот это и есть война. СССР уничтожили без стрельбы.
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 09:20
              0
              А такую войну Россия проиграет стопроцентно. Нет у России ресурсов и кадров, чтобы сокрушить западную коалицию без стрельбы.

              Так что непонятно, как и чем вы собираетесь "уничтожать" врагов и США в том числе. Если без стрельбы, как вы говорите, то чем?
              1. ИВЗ
                ИВЗ Сегодня, 09:35
                +1
                Т.е. Вы уверены, что войну без стрельбы Россия проиграет. Значит только вооружённый конфликт. Поскольку главный враг США - ядерная держава и по этой причине вооружённый конфликт невозможен... В общем перспективы самые мрачные. Уважаемый оппонент у РФ имеются огромные ресурсы, достаточные для борьбы с любым противником в т.ч. и на экономическом и на интеллектуальном (да-да, я всё равно в это верю) и на любом другом фронте не прибегая к крайностям в виде самоуничтожения в ходе ядерного конфликта. Просто этот потенциал надо научиться использовать.
                1. Погоны
                  Погоны Сегодня, 09:42
                  0
                  Что ж вы так невнимательно читаете...

                  Кадров нет. Нет кадров. Кадры, которые рулят страной сейчас, продолжают гнать Западной коалиции российские природные богатства. И ещё платить Украине за транзит всего этого добра. Полная бездарность в управлении вверенными ресурсами, вам так не кажется?
                  Что касается "надо научиться использовать потенциал". На это было больше 20 лет. Чтобы развивать свой потенциал и учиться им пользоваться. Кто мешал?
                  1. ИВЗ
                    ИВЗ Сегодня, 09:53
                    0
                    Абсолютно с Вами согласен, кадровый вопрос если присмотреться, головная боль не только РФ. Но я в общем-то и не писал бы про наше упорство, если бы не понимал, что для победы придётся поработать всем кому не безразлична .. Ну ладно, это уже патетика. Но если каждый из нас сделает хоть что-то полезное да хоть замечание тинейджеру, результат должен быть.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:54
    +1
    Один хор - одна песня. Скудный репертуар, да и певцы уже примелькались.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:10
      +1
      Uprun (Uprun)
      Сегодня, 07:54
      НОВЫЙ
      0
      Один хор - одна песня. Скудный репертуар, да и певцы уже примелькались.
      В смысле "Скучно, девочки!" (с) wink
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
    +3
    С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
    Ещё бы! пентагонцы как коты в масле катаются от поступающих заказов. С какого бы перепугу они отказались от текущих в их шаловливые ручонки бабок? bully
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:18
      0
      Интересная тема. Бабки на вооружение окраине выделяют полосатые, тут же их отдают своему ВПК.... Сегодня за этот банкет платит налогоплательщик полосатых..... У кого-то сегодня реально есть надежда, что окраина вернет долги по кредитам? Другая тема - бывшие страны Варшавского договора сбагрили советскую технику на окраину, а взамен должны покупать новую технику у полосатых...., но поляки выбиваются из упряжки...., берут танки и летаки у корейцев. Как такое возможно в стойле наты?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:35
        0
        Uprun (Uprun)
        Сегодня, 08:18
        Интересная тема....
        Как такое возможно в стойле наты?
        Походу в том "стойле" не все стоят ровно. wink
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 08:23
    +1
    США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется
    великолепный пример политического лицемерия! Один только вопрос, а КОМУ потребуется? Уж явно не Украине.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:36
      -1
      Цитата: БойКот
      Один только вопрос, а КОМУ потребуется? Уж явно не Украине.

      Раве это вопрос? Это разумеется требуется в первую очередь руководству "deep state". Во-первых, чтобы нам кровь попить и нашу экономику притопить по мере возможности. А во-вторых, чтобы не дать своим европейским союзникам вернуться к партнерским отношениям с российскими компаниями. Ведь как только смолкнуть пушки, европейцы ринутся восстанавливать свои позиции на российском рынке и прорабатывать возможности подъема своей энергоотрасли на наших ресурсах. И вот это, второе, для США смерти подобно. Может и бунт назреть. США при "самоходном Джо" продолжает политику Трампа по разрушению производства в Европе и лишению ее конкурентных преимуществ. Поэтому нужно затянуть войну на как можно более долгий срок, чтобы "локомотивы" европейского производства успели переселиться в США. Украина в числе фигурантов, чьё мнение интересно куловодам, не числится от слова "совсем".
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
    -1
    США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется
    Зачем повторять одно и то же по многу раз от Пентагона, Госдепа до президента? Слышали, что до последнего украинца, "победить Россию на поле боя" и т.д., и т.п. А почему при этом свои танки не даете, а вынуждаете Европу отдать свои? Или может боитесь, что "Абрамс" покажет себя не совсем так, как этого хотелось бы? Прямые участники конфликта от Сша до Польши сегодня изгаляются, как могут будучи уверенными, что ответных действий со стороны России не последует. А жаль. Польша со своим оружейным хабом уже давно заслужила.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 08:35
      +1
      Так дадут и абрамсы скорее всего, вопрос времени. Ну а репутация, так горит всё, да и у стальных всё равно нет выбора где покупать танки, всё равно у сша будут покупать.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:51
    +1
    Т.е. будут поставлять вооружение - до последнего упоротого бандерлога. Собственно никто уже не сомневается, что главный бенефициар этой войны пен досия.
  7. andray
    andray Сегодня, 08:55
    +1
    вера в верование приводит к фанатизму сша ,а это драмы и трагедии на планете земля
  8. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 08:57
    +1
    ООО "Россия" не пользуется главным преимуществом перед обособленным филиалом "Украина" а именно ядерным оружием. ЗАО "США" снивелировало разницу в оружие/тактике/разведке. А размениваться даже 1 к 10 - это потерять 4 млн наших парней - думаю никто в здравом уме на это не пойдет. Бомбить конечно не Украину...
  9. dandi
    dandi Сегодня, 09:08
    +1
    У них земля должна гореть под ногами,в буквальном смысле,причём их земля и на их территории.Военные действия должны переместиться в штаты.Но как это сделать? А так хочется увидеть репортажи о горящих заводах,производствах,промыслах и вообще всего,что представляет материальную ценность.Всё,что негативно может воздействовать на зону комфорта.По-другому не дойдёт.Только вот есть ли у нас теперешние Стариновы и Судоплатовы? Или ,,спящие,, там,которых пора разбудить.Может,несколько наивно с моей стороны,но так всё это хочется увидеть,аж кушать не могу.Прошу пардону за эмоции,если что.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:16
    0
    Значит будут гнать вооружение, пока у убандеренных в мозгах не прояснится (у тех у кого они ещё остались) или полная дебандеризация. Похоже матрасы и островитяне не шутили насчет войны до последнего украинца. И за что они так украинцев невзлюбили?
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:20
    0
    Ну а что, если могут, кто им помешает?