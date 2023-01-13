Официальный представитель Пентагона: США будут оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется

В нашей работе с партнерами над поиском конкретных вооружений, конкретных систем из числа тех, что у нас имеются, учитывается целый ряд факторов для того, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину и в то же время сделать так, чтобы мы могли сохранять свою собственную боеготовность и свои собственные арсеналы

Соединенные Штаты не намерены сворачивать программу военной помощи Украине и будут поставлять вооружения столько, сколько необходимо. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.США способны оказывать военную помощь Украине без потери собственной боеготовности так долго, сколько потребуется. Таким заявлением Райдер прокомментировал слова министра ВМС США Карлоса дель Торо о том, что при сохранении поставок вооружений Киеву, США через год-полтора столкнутся с проблемой отсутствия необходимого оружия . По словам представителя Пентагона, волноваться не нужно, все под контролем, запасов вооружений хватает, тем более часть необходимого оружия предоставляют партнеры США, а это означает целостность американских арсеналов.- заявил генерал.Таким образом, подчеркнул он, военная помощь Киеву никоим образом не отразится на боеготовности американской армии. Заявление Карлоса дель Торо не нужно воспринимать так, что через год США встанет перед выбором, остаться без вооружений или поддерживать Украину.Между тем не все так радужно, как преподносит Патрик Райдер, проблемы у США имеются и касаются они самых "ходовых" вооружений, необходимых для ведения боевых действий непосредственно на поле боя. Это те же ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger и т.д., их запасы действительно истощились и Пентагон предпринимает усилия по восстановлению необходимого количества.