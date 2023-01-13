Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах

Переговоры России и Украины, в случае их возобновления, должны проходить без участия иностранных посредников, то есть напрямую. Об этом заявили в российском МИДе.Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук считает, что возобновление переговоров Москвы и Киева, а они обязательно будут в будущем, должны вестись напрямую, без каких-либо иностранных посредников. Этот вариант самый лучший, если стороны хотят сохранить свои интересы. Посредники же, как правило, преследуют собственные цели и пытаются воздействовать на ход переговоров.- приводит ТАСС слова Полищука.Таким образом, российский дипломат прямо говорит, что потенциальные переговоры должны проходить без США и их союзников, на что Киев не пойдет никогда.Проходившие в прошлом году переговоры России и Украины были именно прямыми, без посредников, они состоялись на предоставленных Белоруссией и Турцией площадках. В дальнейшем Киев отказался от переговоров в категоричной форме под давлением Запада, а точнее, США и Великобритании. Именно эти две страны сейчас определяют политику Украины, Зеленский выступает ширмой и просто озвучивает указания, приходящие от хозяев. В этой ситуации переговоры, навязываемые нам, будут вестись не с Украиной, а с западными странами.В Москве это понимают, несмотря на заявления о готовности к переговорам, садиться за стол не торопятся, поскольку задачи спецоперации не выполнены, а идти на уступки в Кремле не собираются. Как заявил недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спецоперация продолжится до момента достижения всех поставленных целей.