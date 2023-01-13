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Российский МИД: Потенциальные переговоры России и Украины должны проходить без посредников

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Российский МИД: Потенциальные переговоры России и Украины должны проходить без посредников

Переговоры России и Украины, в случае их возобновления, должны проходить без участия иностранных посредников, то есть напрямую. Об этом заявили в российском МИДе.


Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук считает, что возобновление переговоров Москвы и Киева, а они обязательно будут в будущем, должны вестись напрямую, без каких-либо иностранных посредников. Этот вариант самый лучший, если стороны хотят сохранить свои интересы. Посредники же, как правило, преследуют собственные цели и пытаются воздействовать на ход переговоров.

Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах

- приводит ТАСС слова Полищука.

Таким образом, российский дипломат прямо говорит, что потенциальные переговоры должны проходить без США и их союзников, на что Киев не пойдет никогда.

Проходившие в прошлом году переговоры России и Украины были именно прямыми, без посредников, они состоялись на предоставленных Белоруссией и Турцией площадках. В дальнейшем Киев отказался от переговоров в категоричной форме под давлением Запада, а точнее, США и Великобритании. Именно эти две страны сейчас определяют политику Украины, Зеленский выступает ширмой и просто озвучивает указания, приходящие от хозяев. В этой ситуации переговоры, навязываемые нам, будут вестись не с Украиной, а с западными странами.

В Москве это понимают, несмотря на заявления о готовности к переговорам, садиться за стол не торопятся, поскольку задачи спецоперации не выполнены, а идти на уступки в Кремле не собираются. Как заявил недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, спецоперация продолжится до момента достижения всех поставленных целей.
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30 комментариев
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  1. VanaCatu
    VanaCatu Сегодня, 08:51
    +2
    Что-то должно измениться чтобы это произошло. А именно: полный разгром Украины и желание американцев.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:57
      +9
      Переговоры России и Украины, в случае их возобновления
      Курочка в гнезде, яичко в курочке...А уже речь про переговоры! Когда "Рейхстаг" будет разрушен, тогда и начинать переговоры !
      1. nils
        nils Сегодня, 09:42
        +1
        А если такой вариант. Курочка в Кремле, курочкино яичко в Киеве и пока их не отправят в хлев, где они и должны находится, вся эта бодяга будет продолжаться. А когда их отправят и "Рейхстаг" разрушать не надо и переговоры сами собой образуются, без посредников.
      2. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 09:46
        0
        ....в Москве...перед подписанием капитуляции...они должны стоять на коленях, вымаливая прощение перед всеми славянами!
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:02
      +4
      Что-то должно измениться чтобы это произошло.
      Уже изменилось с "С украиной разговаривать не о чем, говорить будем только с США" на "Мы готовы разговаривать с украиной". Думают что Соледар что то изменит и с ними будут разговаривать laughing Отмороженные.
    3. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 09:04
      +9
      Они вообще не должны происходить.. только безоговорочная капитуляция Украрейха!!
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:12
      +3
      Война это плохо, а "мирные" переговоры с нынешней Украиной это плохо в разы, ибо это гарантированная отсроченная война, неужели прошлые грабли минсков ничему не научили ? и руководство России пребывает все в том же благодушии и верит обещаниям ? Знаете пословицу, "кто старое помянет тому глаз вон", а ведь на самом деле есть полная версия "а кто забудет, тому оба".
  2. mann
    mann Сегодня, 08:53
    0
    Зеленский выступает ширмой и просто озвучивает указания, приходящие от хозяев.
    Да неужели? Наконец и до нашего МИДа дошло
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:55
    +10
    Как то очень уж часто в последнее время начали о переговорах говорить.

    В Москве это понимают, несмотря на заявления о готовности к переговорам, садиться за стол не торопятся, поскольку задачи спецоперации не выполнены, а идти на уступки в Кремле не собираются

    - истинная правда! Мы просто кремень в этом вопросе, Эрдоган и Абрамович не дадут соглать !

    Видимо, забытый уже Минск-2 не показал то, чего стоят переговоры с Украиной. Все, что Украине выгодно, они получат, а сами не сделт в ответ ровным счётом ничего. Любые переговоры с нынешним укрорежимом - лишь откладывание будущей ещё более жестокой войны с ещё более русофобствующей страной и более нацистским режимом.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:01
      +3
      Да неееее... В плане переговоров мы кремень конкретный - твёрже сухаря на семь процентов, а всё остальное - это же так, чисто бизнес, интересы уважаемых людей. Ведь войны приходят и уходят, а бизнес остаётся. Это очень странная война.
      1. yuriy55
        yuriy55 Сегодня, 09:18
        +4
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        Это очень странная война.

        Странность здесь только в том, что одни воюют с нацистами, а другие с ними торгуют и пытаются договариваться...И не только с ними, но и с их спонсорами.
        При подобной практике победа придёт не скоро.
        1. sgrabik
          sgrabik Сегодня, 09:51
          0
          Пора бы этим другим, которые торгуют и пытаются договариваться с нашими врагами, как следует дать по шапке.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:31
      0
      Да, т.е. выводы не делаются, любители переговоров остаются на своих должностях. Подозреваю что и сам Леопольдович не имеет ничего против переговоров на любой стадии конфликта.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 08:59
    +3
    Какие же цели у "спецоперации" Песков не уточнил? Если они включают "демилитаризацию" и "денацификацию", то это предполагает разгром ВСУ и демонтаж режима "шайки нацистов и наркоманов, засевших в Киеве" (В. Путин), т.е. капитуляцию. МИД же предлагает этой " шайке" переговоры, пусть и в сослагательном наклонении. Кем же являются переговаривающиеся с нацистами и наркоманами?
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Борис Сергеев
      Какие же цели у "спецоперации" Песков не уточнил?

      А с какой стати Пескову дали полномочия Верховного? Что за порочная практика?
      Или в случае чего есть возможность сказать:
      «А я этого не говорил»?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:33
        +3
        Значит верховный как минимум не против произносимого Песковым.
        1. Курганец-45
          Курганец-45 Сегодня, 09:51
          0
          а Вы, простите, зачем свои мысли выдаете за мнение президента? тот же МИД четко произнес: пока задачи не будут выполнены, переговоры не могут завершиться в позитивном ключе, а исходя из наших задач это полная капитуляция Киева.
  5. akropin
    akropin Сегодня, 08:59
    +5
    А точно должны быть переговоры? Как по мне только полная и безпереговорочная капитуляция.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:47
      0
      Да,и разговаривать можно только с адекватными,то есть укро фюрер должен сдать анализы на предмет зависимости от наркотиков.А то потом скажут что вели разговор с неадекватным и всё это не правильно.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +4
    Я, как и многие считаю, что сегодня говорить о чем бы ни было с Украиной, не говоря уже о Сша и их союзников, не только не желательно, но и себе дороже. Должны быть не переговоры, а прием капитуляции от Украины. Или хотим в очередной раз потратить время, а потом сказать, что "нас опять обманули"? Наше стремление показать себя адекватными и договороспособными на Западе не только не поймут, а и как обычно примут за слабость.
    1. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 09:26
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Я, как и многие считаю, что сегодня говорить о чем бы ни было с Украиной, не говоря уже о Сша и их союзников, не только не желательно, но и себе дороже.

      yes
      Нацистское руководство Украины само поставило крест на будущем страны.
      Безоговорочная капитуляция и подконтрольная России оставшаяся часть страны без нацистов.
      Никаких переговоров и участия стран НАТО при этом не должно быть. Нам ещё одной базы НАТО под окнами не хватает...
  7. гильза
    гильза Сегодня, 09:07
    +3
    А вообще -то дельная картинка. мы мол миролюбивые до нельзя. Вон даже народ собственный ругает за "тягу к переговорам". Но... И вот тут целый список "но", невыполнимый той стороной ни в каком виде,особенно признание новых областей И двухсторонность переговоров. Ну как же так то? Мы вот не против очень даже,но вот та сторона. Как бы не толковалось ситуационное состояние на дипфронте с переговорами как признак слабости и чуть ли не капитуляция перед Украиной,но повестка у нас не меняется и постепенно вызывает новую волну толкования. Впрочем на основной ход событий эта "миролюбивая шумиха" не окажет. Наши "заклятые партнёры" просто не смогут исполнить нужную прелюдию, а занчит ширма останется лишь ширмой "раскрытых объятий". Дело пока решается на поле боя и в рамках смены командования приобретает определённо иной статус с иным уровнем задач.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:08
    +2
    Мастер класс как высказав готовность к переговорам обнулить всякие переговоры.
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 09:29
      +1
      Борьба за души людей.Запад информационно готовит их к войне,а мы всячески стараемся быть белыми и пушистыми..
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:16
    +1
    А зачем на кузнец?-Нам кузнец не нужен!
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:27
    +1
    На фоне очередных поставок бронетехники тема переговоров звучит особенно ярко. Идейных переговорщиков посреди войны нужно лишать полномочий в первую очередь.
  11. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:42
    +1
    А не рано ли мы опять о переговорах с врагом заговорили, необходимо сначала полностью демилитаризировать и денацифицировать всю Украину как мы запланировали это сделать, о чём вообще можно договариваться с преступным нацистским режимом, во всём зависящим от наших клятых Западных врагов, или нас "Минск - 2" до сих пор так ничему и не научил???
  12. Николай310
    Николай310 Сегодня, 09:43
    +1
    кто-то в Кремле реально верит в то,что им очередной раз что-то пообещают,но на этот раз сдержат обещание??? ну что за детский сад...

    уже и Меркель,и Олланд открыто высказались,зачем нужны были переговоры в 2014-м году...неужели мало??? или теперь Макрон зуб даст,что не обманет,Шольц честно пионерское,а Байден слово пацана???

    как был МИД рассадником козыревско-шеварнадзевской заразы,так и остался...
  13. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 09:45
    -1
    " идти на уступки в Кремле не собираются" на Западе в Киеве хотят именно уступок России.
    Пока у них есть предворительный вариант :возврат на 1 февраля 2022. +деньги с России
  14. народник
    народник Сегодня, 09:52
    0
    Переговоры в настоящее время будут предательством интересов России. negative