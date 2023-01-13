Советник Госдепартамента США посетил Белград и Приштину, призвав Сербию к антироссийским санкциям

В столице Сербии Белграде побывал с визитом советник Государственного департамента США Дерек Шолле. Высокопоставленный дипломат обсудил с представителями сербского руководства вопросы энергетической безопасности и региональной экономической интеграции, а также возможность вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.Перед посещением Сербии Шолле заехал в Косово и Метохию, где также провел важные встречи. Его приняла лидер Косово Вьоса Османи. Кроме того, представитель Госдепа побывал в соседней Северной Македонии, где также провел встречи «за закрытыми дверями».Данный визит имел место на фоне возросшей в последние месяцы напряженности в этом регионе. США и Евросоюз усилили давление на Сербию, чтобы Белград не вмешивался в ситуацию на севере Косово, где местное сербское население протестовало против политики албанских властей края.Известно также, что Шолле призвал власти Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. С начала 2022 года Запад безуспешно добивается, чтобы сербские власти, вопреки позиции населения страны, присоединились к экономическим санкциям против России.Показательно, что американский чиновник обсуждал с сербскими и косовскими руководителями вопросы европейской интеграции и принятия Сербии в Евросоюз, хотя Вашингтон никакого отношения к Евросоюзу не имеет. Но подобные визиты подчеркивают, что Евросоюз фактически превратился в сателлита США, а американские власти влияют на страны Восточной Европы, манипулируя обещаниями их скорого приема в состав Евросоюза.Как сообщает издание Financial Times, американская администрация опасается кризиса в этой части Балканского полуострова. На фоне событий на Украине новая «горячая точка» в Европе серьезно бы усложнила положение США и НАТО, поскольку им бы пришлось вмешиваться в сербско-косовский конфликт, что отразилось бы и на поддержке киевского режима.Сразу после визита представителя Госдепа США, в Сербию приедут представитель Евросоюза на Балканах Мирослав Лайчак, представитель США на Балканах Габриэль Эскобар, вероятно – и специальные представители президента Франции на Балканах Эммануэль Бонн и канцлера Германии Йенс Плетнер. Очевидно, что эти визиты – часть массированной кампании по давлению на руководство Сербии, политика которого вызывает явное недовольство у «коллективного Запада».Президент Сербии Александр Вучич оказался в очень непростой ситуации: с одной стороны, он зависит от настроений сербского населения, а сербы требуют более жестких действий по защите соплеменников в Косово и не позволяют присоединиться к антироссийским санкциям, с другой стороны, Запад все сильнее давит на Белград, действуя методом «кнута и пряника» - как угрозами, так и обещаниями ускорить интеграцию Сербии в Евросоюз, если она будет «послушной».