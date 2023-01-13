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Советник Госдепартамента США посетил Белград и Приштину, призвав Сербию к антироссийским санкциям

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Советник Госдепартамента США посетил Белград и Приштину, призвав Сербию к антироссийским санкциям

В столице Сербии Белграде побывал с визитом советник Государственного департамента США Дерек Шолле. Высокопоставленный дипломат обсудил с представителями сербского руководства вопросы энергетической безопасности и региональной экономической интеграции, а также возможность вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.


Перед посещением Сербии Шолле заехал в Косово и Метохию, где также провел важные встречи. Его приняла лидер Косово Вьоса Османи. Кроме того, представитель Госдепа побывал в соседней Северной Македонии, где также провел встречи «за закрытыми дверями».

Данный визит имел место на фоне возросшей в последние месяцы напряженности в этом регионе. США и Евросоюз усилили давление на Сербию, чтобы Белград не вмешивался в ситуацию на севере Косово, где местное сербское население протестовало против политики албанских властей края.

Известно также, что Шолле призвал власти Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. С начала 2022 года Запад безуспешно добивается, чтобы сербские власти, вопреки позиции населения страны, присоединились к экономическим санкциям против России.

Показательно, что американский чиновник обсуждал с сербскими и косовскими руководителями вопросы европейской интеграции и принятия Сербии в Евросоюз, хотя Вашингтон никакого отношения к Евросоюзу не имеет. Но подобные визиты подчеркивают, что Евросоюз фактически превратился в сателлита США, а американские власти влияют на страны Восточной Европы, манипулируя обещаниями их скорого приема в состав Евросоюза.

Как сообщает издание Financial Times, американская администрация опасается кризиса в этой части Балканского полуострова. На фоне событий на Украине новая «горячая точка» в Европе серьезно бы усложнила положение США и НАТО, поскольку им бы пришлось вмешиваться в сербско-косовский конфликт, что отразилось бы и на поддержке киевского режима.

Сразу после визита представителя Госдепа США, в Сербию приедут представитель Евросоюза на Балканах Мирослав Лайчак, представитель США на Балканах Габриэль Эскобар, вероятно – и специальные представители президента Франции на Балканах Эммануэль Бонн и канцлера Германии Йенс Плетнер. Очевидно, что эти визиты – часть массированной кампании по давлению на руководство Сербии, политика которого вызывает явное недовольство у «коллективного Запада».

Президент Сербии Александр Вучич оказался в очень непростой ситуации: с одной стороны, он зависит от настроений сербского населения, а сербы требуют более жестких действий по защите соплеменников в Косово и не позволяют присоединиться к антироссийским санкциям, с другой стороны, Запад все сильнее давит на Белград, действуя методом «кнута и пряника» - как угрозами, так и обещаниями ускорить интеграцию Сербии в Евросоюз, если она будет «послушной».
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7 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 09:13
    +1
    Нужны им антироссийские санкции от Сербии... им Вучич нужен вне политики.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:15
    +1
    Да по большому счету все равно будет Сербия против России санкции вводить или нет, тут дело в исторической памяти и генетике, просто ради интереса посмотреть, если они еще не переродились по типу Украины и Болгарии, а так России уже давно пора понять, что надеяться на помощь можно только армии, флота и терпеливого русского народа, но страшного в гневе против супостатов.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: Silver99
      Да по большому счету все равно будет Сербия против России санкции вводить или нет,
      Согласен.
      тут дело в исторической памяти и генетике, просто ради интереса посмотреть, если они еще не переродились по типу Украины и Болгарии,
      Не переродились, дальше что.? а
      так России уже давно пора понять, что надеяться на помощь можно только армии, флота и терпеливого русского народа,
      Нормальным и понимать не надо, так знают. А Сербия должна ввести санкции, чтобы выжить и сохраниться для нас! fool
      Тем более мы тоже руку приложили к ее сегодняшнему положению и виду. И не надо, это Горбачев, это Эльцын....а мы пушистые. request
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:40
        +1
        Так ведь я не про обиды на народы пишу, просто можно прогнуться без фанатизма под давлением что б выжить как в случае с Сербией, а можно бежать впереди всех на перегонки против России теряя штаны как с другими "братьями".
  3. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 09:35
    +3
    Такая наглая политика продвижения интересов США по всему миру может говорить только о том, что у кого-то выпали зубы и истёрлись когти. А нарочитая русофобия просто обязана проявиться в ответной американофобии.
    Ещё раз хочу спросить, что эти ки делают в Сирии безнаказанно?
    Пора бы отдать им долги за расстрелянную колонну ЧВК.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:51
    0
    Здесь главное постоянно, без остановки точить, капать на нервы... вот они и нескончаемой вереницей едут, мозги полоскают, приучают к мысли...
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:55
    0
    Известно также, что Шолле призвал власти Сербии присоединиться к антироссийским санкциям.

    А почему бы не ввести санкции против США, за бомбардировки Югославии и Белграда.