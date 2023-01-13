Российские войска ведут бои в районе села Предтечино под Константиновкой

В настоящее время российские войска атакуют населенный пункт Предтечино, расположенный у восточных окраин Константиновки. Это село расположено в непосредственной близости от автомобильной трассы Константиновка – Бахмут (Артемовск). Даже генштаб ВСУ в своей утренней сводке был вынужден признать факт атак ВС РФ на данном направлении.Выход к Предтечино говорит о развитии нашими войсками успеха, достигнутого в Соледаре.Также в украинской сводке говорится, что российские подразделения атаковали в районах населенных пунктов Артемовск (Бахмут), Большая Новоселовка, Водяное, Клещеевка, Красная Гора, Красногорвка, Курдюмовка, Марьинка, Невельское, Подгородное, Соль, Спорное на Донецком направлении.В Луганской Народной Республики продолжились атаки в районах Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки. Кроме того, были нанесены ракетные удары по Константиновке, Краматорску и Запорожью.В то же время, украинские военные отрицают возможность формирования ВС РФ наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.Интересна ситуация под Соледаром. Украинские пропагандисты уверяют, что Соледар не оставлен окончательно, а так якобы продолжают сопротивление части 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ. Однако в официальной сводке генштаба ВСУ какое-либо упоминание о Соледаре отсутствует. Американский Институт изучения войны, в свою очередь, сделал вывод, что «российские войска вытеснили ВСУ из Соледара», в том числе и из его западной части. Поэтому заявление президента Украины Владимира Зеленского, что украинские формирования продолжают вести бои в Соледаре, скорее всего в действительности означают то, что ВСУ еще обороняются на позициях у города, но за его пределами.В районе Красной Горы и Подгороднего, как сообщает Telegram-канал WarGonzo, бои ведут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются оттеснить находящиеся здесь украинские формирования. Также ЧВК пытается продвигаться на восточных окраинах Артемовска. Кроме того, военкоры сообщают о боях в лесистой местности у Кременной на Луганском направлении.