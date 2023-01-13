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Экс-президент Молдавии: Нынешний состав парламента нелегитимен

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Экс-президент Молдавии: Нынешний состав парламента нелегитимен

Экс-президент Республики Молдова, ныне председатель общественной организации «Молдавско-Российский деловой союз» Игорь Додон заявил о том, что сегодняшняя политическая ситуация в стране близка к критической. По словам бывшего главы молдавского государства, досрочные парламентские выборы – единственный выход для республики.


Как уточнил политик, порядка 60% всех жителей Молдовы выражают недовольство ситуацией в стране. Политикой, проводимой властями разочарованы около 70% граждан, в то время как почти 65% из них поддерживают идею смены правительства.

Нынешний состав парламента нелегитимен. Досрочные парламентские выборы действительно необходимы, желательно одновременно с президентскими. Я даже не исключаю того, что они состоятся. Как мы все видим, политическая ситуация в Республике Молдова близка к катастрофической. В самой правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) начал происходить раскол на многочисленные группировки, каждая из которых выдвигает свои условия президенту [Майе Санду]. Сегодня у неё нет контроля над ПДС, хоть она и является её основательницей

– рассказал Додон в эфире одного из кишинёвских телеканалов.

Как полагает бывший молдавский лидер, в молдавской политике всё может в миг круто перевернуться, а потому, Санду должна быть сама заинтересована в роспуске парламента.

Игорь Додон:
Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, находящиеся внутри партии перекладывают все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно она ассоциируется у населения страны с властью. Несмотря на то, что она предпринимает попытки дистанцироваться, ей никто не верит


Напомним, что весной прошлого года страну охватила волна протестов. Люди жаловались на рост цен и усугубляющийся экономический кризис. После проведения отдельных акций протеста молдавскими оппозиционными партиями (Партия социалистов и партия «Шор»), последовал ряд арестов представителей оппозиции. Действующая власть задержала в конце мая 2022-го года Додона, поместив его под домашний арест. Ему были предъявлен ему ряд обвинений в незаконном обогащении, коррупции и незаконном финансировании политформирования, а также предательстве родины, однако, уже после несклольких судебных слушаний, политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор, что сравнимо с подпиской о невыезде.

Примечательно, что так правящее большинство борется с неугодными ей оппонентами, пытаясь «задушить» самую крупную в стране оппозиционную фракцию Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а всё это «во имя демократии».
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Додон
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:28
    +1
    Экс-президент Молдавии: Нынешний состав парламента нелегитимен
    Кроме всего прочего, неудачник... не интересен никому.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:42
      +1
      По словам бывшего главы молдавского государства, досрочные парламентские выборы – единственный выход для республики.

      Кто ж допустит этих перевыборов. Отношение к этому скептическое.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 11:52
        0
        Может и проведут для вида а результаты назначат.
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:43
      0
      во-во...прохлопал власть - теперь сиди и жди пока мы подойдём к ПМР.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:46
        0
        А на фига такой нам будет нужен, потом...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:32
    +2
    Пойдет буча, пчелка объявит в стране ЧС и попросит Румынию (нату/ЕС) ввести войска для оказания помощи в поддержании "конституционного" порядка и усё, оккупация наты на законных основаниях - приглашение законного и действующего президента. Прецедентов уйма, Казахстан, Сирия и т.д. У Сороса денег нет, чтоб раскачать подобную ситуацию, исходя из региона обойдется "по дешевке".
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:36
    0
    Примечательно, что так правящее большинство борется с неугодными ей оппонентами
     И в какой стране мира это происходит "демократически"?
  4. Dos
    Dos Сегодня, 10:46
    0
    hi Suge Pasarica de conductor!
    Хай живе молдавенешьти за покурол!
    И не хай живут! Но только за свой счёт!
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 11:17
    0
    Ну и что дадут новые выборы?
    Очередной "незначительный", но таки перевес партии Санду. И всё по новой.
    Ну, а если победят додоновцы?
    Тогда им достаётся в управление не страна, а пепелище. И они сядут в лужу. Не потому, что плохИ, а потому, что ситуация разбалансирована до безобразия .
    Поэтому Додону, не вылезая во власть, надо формировать низовую народную поддержку.
    А когда Санду сама сандукнется, вот тогда придёт время Додона.
    Лишь бы американцам инициативу не удалось перехватить.