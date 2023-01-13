Экс-президент Молдавии: Нынешний состав парламента нелегитимен

Нынешний состав парламента нелегитимен. Досрочные парламентские выборы действительно необходимы, желательно одновременно с президентскими. Я даже не исключаю того, что они состоятся. Как мы все видим, политическая ситуация в Республике Молдова близка к катастрофической. В самой правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) начал происходить раскол на многочисленные группировки, каждая из которых выдвигает свои условия президенту [Майе Санду]. Сегодня у неё нет контроля над ПДС, хоть она и является её основательницей

Я бы на месте Санду распустил бы этот состав парламента. Эти группировки, находящиеся внутри партии перекладывают все неудачи правящего класса исключительно на президента. Именно она ассоциируется у населения страны с властью. Несмотря на то, что она предпринимает попытки дистанцироваться, ей никто не верит

Экс-президент Республики Молдова, ныне председатель общественной организации «Молдавско-Российский деловой союз» Игорь Додон заявил о том, что сегодняшняя политическая ситуация в стране близка к критической. По словам бывшего главы молдавского государства, досрочные парламентские выборы – единственный выход для республики.Как уточнил политик, порядка 60% всех жителей Молдовы выражают недовольство ситуацией в стране. Политикой, проводимой властями разочарованы около 70% граждан, в то время как почти 65% из них поддерживают идею смены правительства.– рассказал Додон в эфире одного из кишинёвских телеканалов.Как полагает бывший молдавский лидер, в молдавской политике всё может в миг круто перевернуться, а потому, Санду должна быть сама заинтересована в роспуске парламента.Игорь Додон:Напомним, что весной прошлого года страну охватила волна протестов. Люди жаловались на рост цен и усугубляющийся экономический кризис. После проведения отдельных акций протеста молдавскими оппозиционными партиями (Партия социалистов и партия «Шор»), последовал ряд арестов представителей оппозиции. Действующая власть задержала в конце мая 2022-го года Додона, поместив его под домашний арест. Ему были предъявлен ему ряд обвинений в незаконном обогащении, коррупции и незаконном финансировании политформирования, а также предательстве родины, однако, уже после несклольких судебных слушаний, политику изменили меру пресечения с домашнего ареста на судебный надзор, что сравнимо с подпиской о невыезде.Примечательно, что так правящее большинство борется с неугодными ей оппонентами, пытаясь «задушить» самую крупную в стране оппозиционную фракцию Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а всё это «во имя демократии».