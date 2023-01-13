Председатель Госдумы призвал создать правовые нормы для конфискации имущества у покинувших Россию предателей

Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться

После начала специальной военной операции ВС РФ целый ряд известных и не очень деятелей культуры, а также многие обычные граждане, покинули Россию и, обосновавшись за рубежом, приступили к оскорблениям нашего государства и народа. Они позволяют себе открыто поддерживать ВСУ против российских войск и даже призывать к распаду российского государства. Естественно, что на такие слова и призывы государство должно реагировать.Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал внести соответствующие изменения в уголовное законодательство страны, чтобы у государства появилась возможность конфискации имущества тех лиц, которые фактически превратились в предателей и врагов своей Родины. Как подчеркивает политик, их заявления могут быть расценены следствием как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация ВС РФ. Но эти лица спрятались за рубежом, при этом они обладают достаточными финансовыми ресурсами. Володин подчеркивает, что уехавшие живут безбедно.- написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.Володин предлагает дополнить соответствующие статьи УК РФ пунктом о конфискации у таких предателей имущества, находящегося в юрисдикции Российской Федерации. У них, подчеркивает политик, имущества достаточно, и оно может быть изъято, чтобы возместить нанесенный их действиями ущерб. Если будут созданы правовые нормы, позволяющие конфискацию имущества данных лиц, то это будет не только наказанием для предателей своей страны, но и принесет пользу тем людям, кто живет здесь и защищает свою Родину на фронте или в тылу.