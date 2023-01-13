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Председатель Госдумы призвал создать правовые нормы для конфискации имущества у покинувших Россию предателей

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Председатель Госдумы призвал создать правовые нормы для конфискации имущества у покинувших Россию предателей

После начала специальной военной операции ВС РФ целый ряд известных и не очень деятелей культуры, а также многие обычные граждане, покинули Россию и, обосновавшись за рубежом, приступили к оскорблениям нашего государства и народа. Они позволяют себе открыто поддерживать ВСУ против российских войск и даже призывать к распаду российского государства. Естественно, что на такие слова и призывы государство должно реагировать.


Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал внести соответствующие изменения в уголовное законодательство страны, чтобы у государства появилась возможность конфискации имущества тех лиц, которые фактически превратились в предателей и врагов своей Родины. Как подчеркивает политик, их заявления могут быть расценены следствием как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация ВС РФ. Но эти лица спрятались за рубежом, при этом они обладают достаточными финансовыми ресурсами. Володин подчеркивает, что уехавшие живут безбедно.

Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться

- написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин предлагает дополнить соответствующие статьи УК РФ пунктом о конфискации у таких предателей имущества, находящегося в юрисдикции Российской Федерации. У них, подчеркивает политик, имущества достаточно, и оно может быть изъято, чтобы возместить нанесенный их действиями ущерб. Если будут созданы правовые нормы, позволяющие конфискацию имущества данных лиц, то это будет не только наказанием для предателей своей страны, но и принесет пользу тем людям, кто живет здесь и защищает свою Родину на фронте или в тылу.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:41
    +11
    Смущает только послужной список тех, кто будет определять что у кого отнимать...исходя из новогоднего "распила", когда даже Володин не смог защитить в веренном ему регионе продажу на распил металлолома стратегический завод ремонта бронетехники (онож нам сейчас не надо, войны то нет) от Ростеха другу дочери министра обороны (о чём верещит уже весь телеграмм, с фотками и пр.), как-то стрёмно таких "специалистов" допускать к имуществу предателей, которое по идее должно перейти семьям погибших Героев нашей Армии, а не лечь в кошельки чиновников. А так я - "ЗА" однозначно за процесс, смущают нюансы итогов.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:48
      +4
      Володин не смог защитить в веренном ему регионе продажу на распил металлолома стратегический завод ремонта бронетехники
      Точно у Вячеслава Володина плохо работает причинно следственная связь, в принципе как у многих в госдуме. Т.е. предатели это не те кто грабил/грабит страну, народ, армию, снабжает врага ресурсами/деньгами, не те кто тянет всех на дно, а те кто не хочет с такими "иметь дело"!? laughing сложно без мата оценить его умозаключение.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 09:51
        +3
        Обычное популистское лицемерие. Пусть таких в своем окружении поищет.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 10:04
      0
      В любом случае такое предложение лучше, чем полная безнаказанность, которая существует сейчас
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:41
    0
    Председатель Госдумы призвал создать правовые нормы для конфискации имущества у покинувших Россию предателей
    А есть юридически сформированное определение "предатель"? И нужна процедура присвоения высокого звания "предатель родины". feel
  3. 4ekist
    4ekist Сегодня, 09:42
    0
    ......... и, обосновавшись за рубежом, приступили к оскорблениям нашего государства и народа.

    Вообще это стало возможным от безнаказанности.Инициативу поддерживаю, предложение разумное. Заодно и пересмотреть вопрос статуса гражданина РФ.
    В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.
    Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.
    Статья 18. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. Эту статью надо доработать.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:43
    +7
    Только для них, а коррупционеры не уехавшие за границу,это другое, "свои" , их конфискация не коснется? smile
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:43
    +1
    Вот ведь умница! Главный депутат! Обалдеть! Не законопроект вносит, а ТГ-канале постик постит! До хрена же таких депутатов, кторые говорят "а хорошо бы так", но законопроектов не вносят!
    И не только ведь депутаты. Тот же Медведев сколько чего хорошего напредлагал (смертная казнь, например). И чё?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:57
      0
      До хрена же таких депутатов, кторые говорят "а хорошо бы так", но законопроектов не вносят!
      И слава богу! Им нельзя доверять серьезные вещи.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 09:44
    +5
    А с "не уехавшими" предателями, которые косят под "своих", под патриотов ряженных как поступать будем?
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:46
    +1
    Сейчас созданию таких правовых норм абсолютно ничего не мешает заодно можно будет выявить тех будет против скрытых иноагентов.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 09:46
    +6
    Ай, какой молодец! lol
    А как быть с теми, кто не уехал, но остался и продаёт на Запад газ, нефть и платит Украине за транзит?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:50
      +2
      Скажем так - предложение безусловно хорошее, но да, половинчатое.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:49
    0
    По итогу нужно опубликовать список граждан, кто будет горячо возражать/саботировать/забалтывать это предложение
  10. monetam
    monetam Сегодня, 09:51
    -1
    Правильное предложение. Украина так еще в феврале сделала.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:00
      0
      Правильное предложение. Украина так еще в феврале сделала.
      Верным путем идете товарищи...
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:52
    +1
    Это он конечно мощно, слов нет. """"
  12. AAC
    AAC Сегодня, 09:55
    +2
    Как всегда... Этих деятелей можно по пальцам пересчитать. Я вот знаю пример, когда жена (!) во всех сетях дискредитирует армию РФ, уматывает в Польшу и получает статус политической. А муж? А мужа мобилизовали, нормальный парень. Что делать с их имуществом? Или еще. Муж сбежал в Казахстан, ничего не пишет, но и не возвращается. А жена? А у жены четверо детей, две собаки и она здесь. А почему возник вопрос? Прокуратура будет дрюкать всех с подряд и прилетит в первую очередь вот этим примерам. У тех кого по пальцам посчитают есть бабло на адвокатов. И доступ к масмедиа. Встанут дружно на коленки (когда бабло закончится) попросят прощения и организуют тур в поддержку мира. Наша широкая русская душа не способна долго зло держать. Помнить помним, но прощаем...
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:55
    +1
    Председатель Госдумы призвал создать правовые нормы

    А кого он призвал? Бабушек на скамейке у подъезда или торговцев на рынке?
    Председатель госдумы должен не призывать кого-либо, а вносить законодательные инициативы.
    Вон Мизулина какой только дури на рассмотрение не вносила.
  14. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 09:59
    0
    Mesure tout à fait logique et souhaitable envers ceux qui soutiennent le nazisme. La traitrise ne doit rester impunie.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:59
    0
    Как же вы это так с Пугалкиными ? Придется подарить государству замок в деревне Грязь
  16. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:01
    0
    Нынешняя власть любит деньги отнимать, а повод всегда придумают.
  17. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 10:01
    0
    Прикольное фото , Володин на фоне Петра 1. Родился маленький каламбур по теме... lol
    -..а он не унимается поднялся и кричит
    - я буду Петр Первый ,страну пора лечить
    - всех наголо обрею, артистов как стрельцов
    - повешу я на реях, за правое оей.. laughing
    Главное вовремя стрелки перевести.. wink
  18. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 10:01
    0
    С одной стороны, что-то надо с ними делать.

    С другой стороны, чем меньше у государства механизмов давления на народ - тем лучше всем нормальным гражданам.