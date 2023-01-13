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Постпред РФ при ООН: Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами

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Постпред РФ при ООН: Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами

Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами. А постоянные попытки американцев выступать в роли мирового жандарма, которую они сами себе присвоили, не способствует его урегулированию.


С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский постпред обратил внимание на то, что на Западе все чаще звучат заявления о том, что объявление Москвой спецоперации по защите Донбасса якобы стало неким «рубиконом» с точки зрения международных норм.

Лейтмотивом в выступлениях наших западных коллег в последнее время стал тезис о том, что своего рода рубиконом с точки зрения международного права стало начало спецоперации России на Украине

- заявил постпред РФ.

Он считает, что такие утверждения делаются с целью внушить, будто бы раньше в мире незаконных действий никто не совершал. Небензя заявил, что такие представления ошибочны, ведь международное право нарушалось задолго до украинских событий, и это делала вовсе не Россия.

Дипломат отметил, что Запад не желает считаться с интересами других государств, даже если речь идет об интересах безопасности. Именно это, по его мнению, и стало причиной кризиса вокруг Украины.

Незадолго до этого постпред РФ заявлял, что Международный суд ООН по Украине испытывает давление со стороны западных стран. Дипломат выразил надежду, что принципы международного правосудия и постулаты Устава ООН возьмут верх над интересами ряда межгосударственных объединений, позиционирующих себя в качестве оборонительных союзов.
Использованы фотографии:
https://russiaun.ru/
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10 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:43
    +1
    Тяжко ему: разговаривать с беспринципными хапугами снова и снова о совести, он как священник в церкви при "зоне".
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:51
      +1
      он как священник в церкви при "зоне".
      Может просто не играть в шахматы, когда все играют в футбол ?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:56
      0
      Абсолютно согласен с первопричиной мирового обострения, просто Россию не хотят слышать, считают что всем кагалом (как обычно) ее можно задавить, но одно не могу понять, разве у США и их шавок атрофировался главный инстинкт существования, это самосохранение. Давить на ядерную Державу в стремлении ее уничтожить, которая гарантированно все уничтожит несколько раз это верх не разумности. Даже небольшая КНДР показала ядерные мускулы и в обиду себя не дала.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:04
        0
        разве у США и их шавок атрофировался главный инстинкт существования, это самосохранение. Давить на ядерную Державу
        Давят они на элиту, прекрасно понимая что она из себя представляет и что они делают.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: Fisherman
      Тяжко ему: разговаривать с беспринципными хапугами снова и снова о совести, он как священник в церкви при "зоне".

      Как говорится, свинье всегда нужно напоминать, что она свинья)) даже если она этого не осознаёт, но не все вокруг свиньи и это даёт пищу для ума всем остальным)
      А считаются наглосаксы только с большой дубиной) так что крепкая дубина и напоминание об их свинском происхождении даст свой результат рано или поздно))
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:47
    +1
    Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами
    но
    "переговоры без посредников мы должны вести с украиной". Где тут логика?
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:57
    0
    Нарушающие закон ,требуют его исполнения ? Какие тут можно выдвинут аргументы , только в зубы ногой , к сожалению .............
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:58
    0
    Ну с точки зрения здравого смысла нежелание считаться с чужими интересами - это в природе человека. Другое дело, что окружающие тоже могут не считаться с интересами не интересующегося. Чтобы при этом жизнь не превращалась в вечную войну всех со всеми был в муках порождён общественный договор (для тех кто с бронепоезда - это не документ, это явление). Сейчас нежелание считаться с чужими интересами перешло на более высокий уровень, но под это нежелание необходимо иметь очень веские, я бы даже сказал - увесистые, аргументы. А вот с аргументами у коллективного запада с каждым днём становится всё кислее. И удивительно мне - а собственно почему наши дипломаты и прочие власти не бьют врага его же оружием? Им наши интересы до фонаря? Ответим тем же - нефть, газ, уголь, титан, удобрения и прочие плюшки - только тем, кто разделяет НАШЕ ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ ОБО ВСЁМ, а остальные - идут лесом.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    0
    Постпред РФ при ООН: Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами
    "кому ты хотел объяснить"???
    Говорить, объяснять, надо, придется... надеяться на положительную реакцию, результаты, пока не стоит!
    Сначала надо победить врага, а потом, с позиции ПОБЕДИТЕЛЯ, многое станет легче объяснить, доказать, да и слушать будут вн мательнее.
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 10:06
    0
    Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами.

    what
    А если "без личностей", в чём интерес-то?;
    - Одних буржуинов-капиталистов заменить другими?...Зачем?;
    - "Пост Советский мирапорядок" сменить?... Зачем? (На нём между прочим те, кто работал, а не пыжил из ся (тот же Китай, Индия...и иже подобные (да даже Турция)) неплохо так развились и поднялись...);
    ...;
    ect.