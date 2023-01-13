Постпред РФ при ООН: Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами

Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами. А постоянные попытки американцев выступать в роли мирового жандарма, которую они сами себе присвоили, не способствует его урегулированию.
С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Российский постпред обратил внимание на то, что на Западе все чаще звучат заявления о том, что объявление Москвой спецоперации по защите Донбасса якобы стало неким «рубиконом» с точки зрения международных норм.
Лейтмотивом в выступлениях наших западных коллег в последнее время стал тезис о том, что своего рода рубиконом с точки зрения международного права стало начало спецоперации России на Украине
- заявил постпред РФ.
Он считает, что такие утверждения делаются с целью внушить, будто бы раньше в мире незаконных действий никто не совершал. Небензя заявил, что такие представления ошибочны, ведь международное право нарушалось задолго до украинских событий, и это делала вовсе не Россия.
Дипломат отметил, что Запад не желает считаться с интересами других государств, даже если речь идет об интересах безопасности. Именно это, по его мнению, и стало причиной кризиса вокруг Украины.
Незадолго до этого постпред РФ заявлял, что Международный суд ООН по Украине испытывает давление со стороны западных стран. Дипломат выразил надежду, что принципы международного правосудия и постулаты Устава ООН возьмут верх над интересами ряда межгосударственных объединений, позиционирующих себя в качестве оборонительных союзов.