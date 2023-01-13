Постпред РФ при ООН: Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами

Лейтмотивом в выступлениях наших западных коллег в последнее время стал тезис о том, что своего рода рубиконом с точки зрения международного права стало начало спецоперации России на Украине

Истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами. А постоянные попытки американцев выступать в роли мирового жандарма, которую они сами себе присвоили, не способствует его урегулированию.С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Российский постпред обратил внимание на то, что на Западе все чаще звучат заявления о том, что объявление Москвой спецоперации по защите Донбасса якобы стало неким «рубиконом» с точки зрения международных норм.- заявил постпред РФ.Он считает, что такие утверждения делаются с целью внушить, будто бы раньше в мире незаконных действий никто не совершал. Небензя заявил, что такие представления ошибочны, ведь международное право нарушалось задолго до украинских событий, и это делала вовсе не Россия.Дипломат отметил, что Запад не желает считаться с интересами других государств, даже если речь идет об интересах безопасности. Именно это, по его мнению, и стало причиной кризиса вокруг Украины.Незадолго до этого постпред РФ заявлял, что Международный суд ООН по Украине испытывает давление со стороны западных стран. Дипломат выразил надежду, что принципы международного правосудия и постулаты Устава ООН возьмут верх над интересами ряда межгосударственных объединений, позиционирующих себя в качестве оборонительных союзов.