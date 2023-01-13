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Комбриг «Востока» Ходаковский: Если мы начнём ненавидеть украинцев - мы проиграем

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Комбриг «Востока» Ходаковский: Если мы начнём ненавидеть украинцев - мы проиграем

России не нужно уподобляться Украине, особенно в части ненависти, направленной в сторону противника. Запад научил украинцев ненавидеть все русское и на этом сейчас держится украинская власть, плюс еще западные подачки. Но это не путь России, научившись ненавидеть украинцев, мы непременно проиграем. Об этом написал в своем ТГ-канале командир "Востока" Александр Ходаковский.


Украина проиграла, причем еще задолго до начала боевых действий. Взращиваемая в стране ненависть ко всему русскому привела страну к расколу, а потом к пропасти, на краю которой балансирует Киев. Сейчас режим Зеленского держится только на этой ненависти и западных подачках. Но и то и другое временно, убрать их и Украина окончательно рухнет.

(...) ненависть - это хороший временный стимулятор (...) Им приходится всё время делать инъекции ненависти, потому что дом их построен на песке, и за ними нет ни Божеский, ни исторической правды. А ненависть - она как чистый адреналин: когда крови хватает - учащённое сердцебиение помогает, а когда крови нет - то адреналин только зря заставляет сокращаться сердце

- пишет Ходаковский.

Командир "Востока" предостерегает Россию от такого пути, который непременно приведет к нашему поражению. Сейчас на российских интернет-ресурсах много призывов научиться ненавидеть украинцев также, как они ненавидят нас. Но это не наш путь, у нас есть вера в себя, в свою правоту, у нас есть настоящая мотивация и заменять ее искусственно вызванной эмоциональной реакцией не нужно.

Я убежден, что если мы научимся ненавидеть ТАК, как они - мы проиграем, даже победив на поле боя. (...) Научите общество их ненавидеть - и вы погубите всё, за что отдано столько жизней. Лучше научитесь сами понимать, что это за война, и научите этому пониманию других - этого хватит

- добавляет комбриг.
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9 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:53
    +2
    Ненавидеть и не нужно … просто зрелая адекватная оценка (в том числе по анализу активности в соцсетях поведению детей) … и нужно помнить что они потенциальное слабое звено … люстрация и полный запрет госслужбы всем кто испачкал себя работой на режим
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:53
    +3
    Есть и другой вопрос - что останется от украинца, если изъять нацистскую идеологию украинства? Ненавидеть не нужно, нужно сказать правду и воспитывать в этой правде новое поколение на освобожденных территориях.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:55
    +1
    Много чести для них чтобы ненавидеть.
  4. слава1974
    слава1974 Сегодня, 09:57
    0
    У меня родня на Украине, как наверное у многих, как можно начать ненавидеть свою родню? Конечно это тупиковый путь.
    Но назвать врагов и точно их обозначить можно и нужно.Но к сожалению этого пока не сделано.Потому что, сказав "А", нужно будет говорить "Б". Сказав ,что мы воюем против украинской власти, которая легла под американцев и выполняет их волю, сформировала нацистское мировоззрение и гонит людей воевать против России, надо говорить , что и в России есть такие люди, которые легли под американцев и выполняют их волю.А как это сделать? Ведь таким образом можно и на самих себя ненароком выйти.
    Поэтому и лозунги "денацификация" и "демилитаризация", а должны быть - свержение русофобской власти и подавление в зародыше нацистских устремлений к убийству русских и захвату Кубани,Воронежа,Белгорода,Крыма.Но если так сказать ,тогда придется Абрамовичу от ворот поворот дать, и прекратить любые переговоры.
    Дилемма однако.
  5. ДимонВеликий
    ДимонВеликий Сегодня, 09:58
    0
    Умнейший мужик... Прав на 100%. Побольше бы таких командиров.
  6. seamen2
    seamen2 Сегодня, 09:58
    0
    *и заменять ее искусственно вызванной эмоциональной реакцией не нужно*.
    не совсем понятное это его высказывание. украинцы убивают не понарошку.
  7. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 09:59
    +1
    Крайне ошибочно.

    «Украинство» - это не национальность, это антирусское политическое движение, которое должно перестать существовать. Призыв «не ненавидеть», даже из самых гуманистических соображений, может привести к допустимости мысли о сохранении этого.
  8. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 10:00
    0
    Целью врагов России и было разжигание братоубийственной войны. И начиналось это с культивирования ненависти на Украине. Все эти стихи, притом на русском языке "не будем братьями". Но когда первая цель достигнута - война началась, теперь стараются посеять ненависть уже со стороны россиян. Я думаю, те, кто этим занимается, хорошо оплачиваются в иностранной валюте, а возможно, и являются теми же ципсошниками
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    0
    Комбриг «Востока» Ходаковский: Если мы начнём ненавидеть украинцев - мы проиграем
    . Ненависть сжигает человека изнутри... можно сказать, классическое определение, предупреждение.
    Уничтожать врага, который тебе, нам угрожает, уничтожать всякую нелюдь и прочих подонков, так было, есть и будет всегда.
    Всё давно описано, границы проведены, правила установлены, ничего нового изобретать не надо.