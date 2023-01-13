Комбриг «Востока» Ходаковский: Если мы начнём ненавидеть украинцев - мы проиграем

(...) ненависть - это хороший временный стимулятор (...) Им приходится всё время делать инъекции ненависти, потому что дом их построен на песке, и за ними нет ни Божеский, ни исторической правды. А ненависть - она как чистый адреналин: когда крови хватает - учащённое сердцебиение помогает, а когда крови нет - то адреналин только зря заставляет сокращаться сердце

Я убежден, что если мы научимся ненавидеть ТАК, как они - мы проиграем, даже победив на поле боя. (...) Научите общество их ненавидеть - и вы погубите всё, за что отдано столько жизней. Лучше научитесь сами понимать, что это за война, и научите этому пониманию других - этого хватит

России не нужно уподобляться Украине, особенно в части ненависти, направленной в сторону противника. Запад научил украинцев ненавидеть все русское и на этом сейчас держится украинская власть, плюс еще западные подачки. Но это не путь России, научившись ненавидеть украинцев, мы непременно проиграем. Об этом написал в своем ТГ-канале командир "Востока" Александр Ходаковский.Украина проиграла, причем еще задолго до начала боевых действий. Взращиваемая в стране ненависть ко всему русскому привела страну к расколу, а потом к пропасти, на краю которой балансирует Киев. Сейчас режим Зеленского держится только на этой ненависти и западных подачках. Но и то и другое временно, убрать их и Украина окончательно рухнет.- пишет Ходаковский.Командир "Востока" предостерегает Россию от такого пути, который непременно приведет к нашему поражению. Сейчас на российских интернет-ресурсах много призывов научиться ненавидеть украинцев также, как они ненавидят нас. Но это не наш путь, у нас есть вера в себя, в свою правоту, у нас есть настоящая мотивация и заменять ее искусственно вызванной эмоциональной реакцией не нужно.- добавляет комбриг.