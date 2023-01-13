Американский институт изучения войны: Говоря о Соледаре, Зеленский, вероятно, имел в виду нахождение ВСУ на позициях рядом с городом, а не в нём самом

Кадры с геолокацией, которые появились 11 и 12 января, свидетельствуют о том, что российские войска контролируют большую часть Соледара, если не весь город.

Говоря о Соледаре, Зеленский, вероятно, имел в виду нахождение украинских войск на оборонительных позициях рядом с Соледаром, а не в самом городе.

Американская организация, называющая себя институтом изучения войны, традиционно используя сводки генеральных штабов, а также данные из СМИ и социальных сетей, «начала что-то подозревать» в плане развития ситуации в Соледаре и всей Бахмутской (Артёмовской) агломерации. Интересны формулировки, которые при этом используют американские «эксперты».Вот одна из них:Также добавляется, что «российские войска, с большой долей вероятности, вытеснили украинские силы и с западной окраины города».В релизе ISW также пытаются объяснить слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который после заседания ставки верховного главнокомандования на днях заявлял, что «украинская группировка войск в Соледаре будет обеспечена всем необходимым».В американском институте изучения военных конфликтов решили предположить, что так Зеленский «обозначил оборонительные позиции не в самом Соледаре».ISW:Напомним, что к настоящему моменту российские подразделения продвинулись к западу от Соледара и вступили в бой с противником в районе села Предтечино, что в непосредственной близости от главного логистического центра ВСУ на этом направлении – города Константиновка.