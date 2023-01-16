Победы впереди. Соледар – всего лишь этап борьбы

Как же мы соскучились по победам. Мы даже читать разучились от желания победить. После того как глава музыкантов заявил об установлении контроля над Соледаром, я прочитал сотни сообщений именно о победе. Мы взяли!.. Мы разгромили!.. Мы победили!..
Как бы хотелось, чтобы всё было именно так. Но, увы, Евгений Пригожин сказал именно то, что сказал. ЧВК Вагнер установили контроль над Соледаром. Выгнали часть подразделений ВСУ и заняли опорные пункты. Но достаточно большая часть оставшихся в городе ВСУк ушли в подземелья, в шахты. А там ни много ни мало примерно 200 км этих самых подземелий.
И выковыривать этих фанатиков будет нисколько не легче, чем это было в Мариуполе. Если в Мариуполе ядро подразделений противника составляли фашисты из «Азова», то в Соледаре этим ядром являются именно фанатики и наёмники. Остатки как раз тех элитных частей и соединений, которых гнали с других участков фронта для затыкания дыр.
Если воевать по карте, то всё выглядит достаточно красиво. Открываются возможности там-то, можем дойти до такого-то населённого пункта (пунктов). Вроде бы появляется возможность реального выполнения поставленной Главкомом задачи освобождения всей территории ДНР...
Действительно, мы взломали достаточно серьёзную линию обороны. Действительно, ВСУ потеряли стратегическую инициативу. Действительно, мы можем вернуть оставленные осенью позиции. Можем, можем, можем… Думаю, стоит поразмышлять по поводу того, что нам предстоит.
Удар по идеологии и моральному состоянию украинского общества
На сегодня главным итогом взятия под контроль Соледара является, прежде всего, удар по морально-психологическому состоянию ВСУ и украинского общества в целом. Более того, этот удар по той картинке войны, которая создана в западном обществе.
Картинке, где доблестные ВСУ громят русские части, где Россия находится на грани внутреннего конфликта, а возможно, скорого развала, где русские «иваны» стоят на позициях, вооруженные рогатинами против прекрасного западного вооружения.
В Киеве, Брюсселе и Вашингтоне это прекрасно понимают. Те 25 тысяч погибших, о которых заявил на российском ТВ Родион Мирошник, были брошены в мясорубку не просто так. Это именно «идеологические жертвы». Те, благодаря кому Зеленский поддерживал легенду, на которой держалось очень многое. И это не последние потери Украины в этом районе.
Я с удовольствием смотрел, как западные страны внезапно перестали играть в демократию. Сколько времени те же поляки и немцы обсуждали вопрос о поставках Леопардов Киеву? Будем поставлять — не будем поставлять… И что произошло вскоре после объявления Пригожина?
Последовал окрик из Вашингтона: «Хватит трепаться и начинайте поставки! Посидели, поговорили и хватит». Более того, в различных Телеграм-каналах появились снимки вооружения, которое уже находится на Украине, но решение о поставках принято всего лишь за день до этого.
То есть работает Запад по той же схеме, что работали американцы всё это время. В начале поставляют, а потом заявляют о поставках. Эту схему мы уже обсуждали на страницах ВО. Это всего лишь подтверждение.
Многие уже заметили, как поменялся тон заявлений Зеленского и других говорящих голов из Киева. Ещё недавно Соледар и Артемовск сравнивали с Мариуполем и даже с Киевом, и вдруг «эти города с тактической и стратегической точки зрения не так важны для обороны Украины». Оказывается, те, кто погиб в Соледаре, занимались «утилизацией российской армии».
Ещё более показательны некоторые действия Киева. В прессе почти нет сообщений о тех подразделениях, которые были передислоцированы в связи с огромными потерями личного состава. Причина отсутствия интереса к этой теме достаточно проста.
Остатки потрёпанных бригад передислоцируются на север, к границе с Белоруссией. А свежие соединения, соответственно, перемещаются на Донбасс. Таким образом Киев пытается минимизировать распространение правдивой информации о состоянии дел в районе Артемовска и Соледара.
Музыканты сделали максимум возможного, теперь дело за армейскими частями
То, что музыканты совершили невозможное, это факт. Захватить украинские опорники ночью дорогого стоит. Обсуждать эту тему не буду. Герои, этим всё сказано. Кстати, я не могу советовать командованию Вагнера, но выскажу одну мысль, которая, я уверен, возникает у многих.
Контракты с бойцами – это внутреннее дело компании. В эту сферу мы лезть не можем и не должны. Но есть ещё один нюанс, который мы можем и должны озвучить. Он касается личной свободы музыкантов, тех самых судимостей, которые висят до окончания контракта вне зависимости от того, как воюет боец. Не пора ли вспомнить опыт Великой Отечественной?
Воюет боец геройски — амнистировать героя. Контракт он заключает с ЧВК – и тут не меняется ничего. А вот тот факт, что воюет уже свободным человеком, достаточно важен. Не инвалида амнистировать, не получившего тяжелое ранение, это, насколько я знаю, делается, а героя. Согласитесь, медаль за отвагу мы тебе дадим, а вот с судимостью погодим – как-то не по-человечески звучит.
Но вернёмся в Соледар. Контроль за городом вовсе не означает, что ВСУ так просто смирятся с его потерей. Уже были попытки контрнаступления и будут ещё. Да, мы отбили эту атаку. Да, укры потеряли до 200 человек и отошли. И что дальше? А дальше вполне логичное колечко. Окружение и уничтожение.
Специфика этого кольца состоит в том, что оно должно быть не только внутренним, но и внешним. Попытки прорыва будут с обеих сторон. Музыканты самостоятельно с этим не справятся. Да и не их это дело. Это дело пехоты. Но тех подразделений, что сегодня находятся в этом районе, по моему мнению, мало. Необходимо пополнить линию соприкосновения свежими частями. Это по внешнему кольцу.
Работу же по зачистке подземелий Соледара необходимо отдать тем, кто имеет опыт уничтожения таких групп и подразделений в Мариуполе. Прежде всего, подразделениям Росгвардии. Точнее, кадыровцам. Не думаю, что спецназ забыл навыки ведения боев в ограниченном пространстве. Музыканты же нужны в Артемовске.
Мы учли урок Мариуполя, поэтому действовать будем гораздо жёстче. Уговоров больше не будет. Если писать коротко, то алгоритм действий российской армии будет примерно такой же, по которому действуют музыканты. Предложение сдаться и, если оно не принято, уничтожение. Причём этот алгоритм будет работать по обе стороны кольца. И по внешнему, и по внутреннему контуру.
Если говорить в целом, результатом установления контроля, а в дальнейшем и освобождения Соледара стало бы разрушение системы обороны по линии Северский Донец — Торецк. Та система обороны, которую создали ВСУ, включает в себя опорники, которые, по задумке украинских военных, должны стать очагами обороны, на которых русские должны «сломать зубы». Соледар, Северск, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск…
Перспективы развития событий
Что же мы получим после окончательного освобождения Соледара? При той тактике, которую применяют российские ВС сегодня, вопрос зачистки Соледара – это достаточно быстро решаемая проблема. Но даже установление контроля над этим городком даёт возможность фактически лишить гарнизон Артемовска подвоза подкреплений, боеприпасов и продовольствия.
Я думаю, что вопрос сдачи Артемовска уже решён. Буквально в течение нескольких дней мы займём и этот город. Хотя сделать это будет не легче, чем взять Мариуполь или Соледар. Наёмники и регулярные части польской армии отнюдь не жаждут попасть в плен.
Да и те украинцы, что сейчас воюют в Артемовске, отнюдь не мальчики для битья. У нас многие блогеры отчего-то считают, что большинство ВСУк это те, кого отловили и насильно отправили воевать. Да, таких много, но посмотрите на пленных, урожай которых сегодня достаточно обилен.
Подавляющее большинство как раз «мобики», практически сразу бросающие оружие и поднимающие руки вверх. Те же, кто продолжает сопротивление, в подавляющем большинстве это матёрые бойцы, которые воюют не один день. За плечами которых достаточно много всего, в том числе и воинских преступлений.
А то, что прокуратура республик очень скрупулёзно ведёт дела по каждому обстрелу, каждому преступлению ВСУ, им прекрасно известно. Увы, но общеизвестный принцип «война всё спишет» на Донбассе не работает. Известны имена, места службы и даже часто места жительства тех, кто совершает преступления.
Следующим городом, который вскоре должен пасть, возможно, даже параллельно с Артемовском, будет Северск. ВСУ не смогут долго удерживать этот город. Примерно по тем же причинам, по каким сдадут и Артемовск. И там начнут перемалывать воинские части и подразделения ВСУ достаточно быстро.
Рубеж, за который нам придётся серьёзно повоевать, это опорники в Краматорске и Славянске. К сожалению, освобождение территорий республик будет сопровождаться огромными разрушениями городов и посёлков. Это вполне осознанная политика, которую проводит Киев. Что-то из серии «так не доставайся же ты никому».
Что главное на сегодня
Говорить о каких-то итогах пока рано. То, что система обороны прорвана, это факт. То, что ВСУ деморализовано, тоже. Даже то, что для продолжения войны Киеву требуются уже не только вооружение и техника, но и «добровольцы», тоже факт. Как факт и то, что США и Европа пока не готовы остановить войну. Им нужна война на Украине.
Запад, в отличие от нас, действует быстро. И действует совершенно не так, как мы. Принимают решение о поставках чего-то постфактум. И уже сегодня мы видим многое из того, что должно быть поставлено «завтра». Значит, задачу уничтожения логистических путей никто не снимает. Думаю, что параллельно с освобождением территории республик мы будем уничтожать инфраструктуру Украины.
А победы будут. Победили в Мариуполе – победим и в Соледаре, и дальше по списку.