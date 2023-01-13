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Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты

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Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты

Запад мог бы поставить Украине боевые самолеты, в первую очередь – советского производства, которые находятся на вооружении ряда стран Восточной Европы и которыми могли бы пользоваться украинские военные. Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Слова отставного адмирала приводит агентство DPA.


Ставридис считает, что Украине прежде всего нужно передать самолеты МиГ-29, которыми располагает Польша. Украинские летчики смогли бы их эксплуатировать без дополнительного обучения. Впоследствии, после передачи МиГ-29, Украине можно было бы поставить и американские самолеты F-16. Однако для этого необходимо, чтобы украинские летчики прошли переподготовку на американских самолетах. То есть, по мнению Ставридиса, потребуется определенное время.

Отметим, что представители киевского режима во главе с самим президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно требовали у Запада поставок не только танков и средств противовоздушной обороны, но и боевых самолетов. Ведь количество самолетов, имеющихся в распоряжении воздушных сил Украины, значительно сократилось во время специальной военной операции.

Ранее ряд европейских стран согласился начать поставки Украине боевых машин пехоты и даже танков. Правда, многие военные эксперты сомневаются, что количество танков и БМП, которое будет передано Украине, окажет какое-то реальное влияние на ситуацию на поле боя. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный, напомним, говорил о нуждаемости Украины в нескольких сотнях танков только для одного направления, а Запад пока передает лишь десятки бронемашин.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn
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27 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:27
    +6
    Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
    Ничуть не удивительно.
    Чем дальше, тем больше запад бесится будет.
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 10:34
      +5
      Хм.., а АПЛ класса Огайо, они не хотят 404 передать!? am
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:37
        -1
        С ПЛ придётся своих моряков передавать... не вариант.
        Ониж до последнего скакуасам готовы воевать и никак по другому.
        1. Abbot
          Abbot Сегодня, 10:39
          +4
          в первую очередь – советского производства, которые находятся на вооружении ряда стран Восточной Европы

          Господи, когда уже оно закончится, это советское оружие?! Сколько же мы его там оставили обормотам этим...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:43
            0
            Не одно, так другое нашлось бы...
            В мире много разного оружия, а как известно, если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит, в конце... концов.
    2. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:39
      +8
      Впоследствии, после передачи МиГ-29, Украине можно было бы поставить и американские самолеты F-16.

      Если проследить последовательность передачи : БПЛА, пушки, бтр, ракеты и снаряды, теперь танки, то и до самолетов дойдет. Если затягивать конфликт, потом и про тяо вспомнят (если уже отравл. в-ва применяют).
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:44
        +2
        Противостояние, конфликт, ВОЙНА, все идёт по нарастающей...
    3. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 10:46
      +2
      Украине можно было бы поставить и американские самолеты F-16

      —- Если дойдёт до этого - летать будут Западные «добровольцы».
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:50
        +1
        Инфраструктура обеспечения, плюс технический персонал!
        С любой вражьей техникой будут одни и те-же проблемы, которые решать придётся забугорные радетелям... в общем, полное вовлечение в конфликт и никак по другому.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:33
    0
    Авиация им то поможет, но:
    1. где будут аэродромы базирования?
    2. Чем заправлять (это не единичные вылеты, там танкерами нужно керосин возить)
    3. Летный состав уже повыбивался, учить нужно.
    4. ПВО нужно прикрывать, пару батарей Патриотов.

    В общем, вез создания бесполетной зоны это трудно
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 10:50
      0
      Аэродромы по всей европе. Оттуда и будут взлетать, и сейчас взлетают, иначе откуда информация о их сбитых самолетах?! Только в воздухе сбивать. Ну или весь мир в труху, влупить по их аэродромам. Евроуроды знают, что этого не будет.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:33
    0
    Запад стал заложником украинских побед .Попытка уверить всех в победах ВСУ имеет обратный эффект. Население и политики не могут понять как так получается ,что постоянно побеждая, ВСУ оставляют населенный пункт за населенным пунктом ?
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:34
    0
    Алаверды: нужно поставить много оружия Сербии для восстановления Югославии и образования нового (неВаршавского) Белградского Договора о коллективной безопасности Югославии, Венгрии и т.д.
  5. Napayz
    Napayz Сегодня, 10:34
    0
    Передадут всё, что только смогут ((((
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:35
    +7
    Этот отставник только вышел из комы? На окраине уже давно летают самолеты стран бывшего лагеря Варшавского договора. Окраинские давно уже приземлены или пущены на доноров....
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:37
    -1
    Мелкими партиями пусть поставляют. одноразовый взлет. С одной стороны как бы неприятно что авиация у них все еще будет, с другой надо обнулить постсоветский потенциал у стран бывшего варшавского договора. Пусть лучше сгорят мелким партиями на бывшей украине, чем сохранятся оптом в армии румынии и болгарии.
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:40
    0
    На фоне бескомпромиссной, беспринципной войны против России - нам необходимо наладить общение с "повстанцами" в Америке, в Европе. И помогать им поставками того самого оружия, которое США и НАТО так дружно поставляют в Украину. Пусть их оружие стреляет в их же домах.
  9. VanaCatu
    VanaCatu Сегодня, 10:41
    0
    С нашей эшелонированной противовоздушной обороны, вряд ли это существенно повлияет на ход боевых действий.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:18
      0
      С нашей эшелонированной противовоздушной обороны,

      Надысь случился Энгельс
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:48
    0
    Тут суть не в этом. Что и танки и самолеты они передавать будут - это не вопрос, вопрос когда.
    Суть в том, что стратегически у США такие же вилы, как у РФ - мы вот не можем взять и "бахнуть" в ответ на поставку 1 танка, а после нее - на поставку 10, далее 100, далее - бригадного комплекта на страйкер-бригаду(уже прям по списку штата бригады США поставки обнародовали). А США не могут физически в течении войны взять и соорудить из Укропа боеспособную и укомплектованную армию по стандартам НАТО. Ни резервов, ни технической возможности не имеется. Одну бригаду еще обучить можно, но не все ВСУ в период активных боев.
    Тупичек-с. Причем у матрасов, с нашей стороны - мы поставляемое-то утилизируем
  11. Dos
    Dos Сегодня, 10:48
    -1
    hi А также боевые презевативы ( тип анальный!), анальную смазку, анальные приблуды и прочую хрень! Подай Господи !
  12. km-21
    km-21 Сегодня, 10:49
    0
    Дело движется к неограниченной эскалации конфликта. И если этот процесс не остановить, то он дойдет до поставок ядерных боеголовок. Поэтому, если мы не хотим быть раздавленными гусеницами многих тысяч вражеских танков, придется бить первыми. Предлагаю нанесение одиночного предупредительного ядерного удара по польскому логистическому хабу в Жешуве.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:50
    0
    Значит необходимо уничтожить украинские ВВС и всё прочее раньше поставки.
  14. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 10:52
    +1
    Ставрида тухлая!
    А чего до 2013 года менжевался?! За должность радел?
    Таких утырков нужно отдавать людоедским диким племенам Амазонии...Загружать в вертолёт и высаживать на потеху аборигенам...
    У России тоже полно вооружения иностранного производства, которое вдруг может оказаться в районах, близких к ЕС и США.
    Совсем страх потеряли, «Посейдон» ваш папа...
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:56
    0
    После танков логично ждать американскик самолеты.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    Джеймс Ставридис
    Адмирал только проснулся? Сколько уже самолетов советского производства собранных со всей Восточной Европе передано Украине и многие из которых уже догорели на земле будучи сбитыми. Про F-16 разговоры идут давно и не исключено, что они успеют появиться на Украине. А вот какая участь их ожидает увидим, но то, что не радостная для Сша это точно.
  17. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:19
    0
    Конечно надо, Леопольдович не возражает. Будет "перемалывать" их "по зернышку" десятилетиями.