Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки

Вполне допускаю, что загнанный в угол Путин, в результате неудачной спецоперации, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии именно «Сарматом», дабы продемонстрировать всему миру хотя бы какое-то достижение

Системы перехвата THAAD и PAC-3 американского производства, развёрнутые в Японии, проявляют свою эффективность лишь до темпов полёта в 9-10 Махов, в то время как скорость ядерных боеголовок «Сармата» превышает 20 Махов.