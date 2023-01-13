Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки

Японский политолог и профессор факультета гуманитарных наук и социологии Университета Цукуба Ицуро Накамура в своей статье Shukan Gendai, написал о том, что риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки. Под разрушительным оружием эксперт подразумевает российскую ракету «Сармат», одного удара которой будет достаточно для того, чтобы нанести существенный урон стране.
Как полагает профессор, новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» нацелена именно на уничтожение Японии. С чего он это взял?
В то же время автор затронул в своей публикации и тему напряжённости между конфликтующими сторонами – Россией и Украиной, отметив, что именно нехватка сил в Донбассе якобы вынудила президента РФ Владимира Путина принять решение о размещении 200 тыс. солдат на белорусской границе. Откуда у него такие цифры, тоже не ясно.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выражал серьёзные опасения по этому поводу, ведь это, по его словам, существенно повышает возможности российских военных по захвату Киева, что может произойти уже в этом месяце.
Вполне допускаю, что загнанный в угол Путин, в результате неудачной спецоперации, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии именно «Сарматом», дабы продемонстрировать всему миру хотя бы какое-то достижение
– считает Накамура.
Военный эксперт Мицухиро Сэра отмечает, что, несмотря на утешения президента США Джо Байдена в том, что данная ракета не представляет никакой угрозы, НАТО присвоила «Сармату» кодовое название «Сатана-2», поскольку западные страны считают его невероятно разрушительным оружием. Радиус его действия – порядка 18 тыс км. Одна ракета может нести до 16 ядерных боеголовок. Взрыв её в 2 тыс раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, как пишут в Японии.
Примечателен и тот факт, что даже самая современная система ПВО Японии против такого оружия бессильна, ведь данный ракетный комплекс способен нести ещё и гиперзвуковой планер «Авангард» в качестве боеголовки, что делает его перехват практически невозможным.
Из заявления японского эксперта:
Системы перехвата THAAD и PAC-3 американского производства, развёрнутые в Японии, проявляют свою эффективность лишь до темпов полёта в 9-10 Махов, в то время как скорость ядерных боеголовок «Сармата» превышает 20 Махов.