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Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки

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Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки

Японский политолог и профессор факультета гуманитарных наук и социологии Университета Цукуба Ицуро Накамура в своей статье Shukan Gendai, написал о том, что риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки. Под разрушительным оружием эксперт подразумевает российскую ракету «Сармат», одного удара которой будет достаточно для того, чтобы нанести существенный урон стране.


Как полагает профессор, новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» нацелена именно на уничтожение Японии. С чего он это взял?

В то же время автор затронул в своей публикации и тему напряжённости между конфликтующими сторонами – Россией и Украиной, отметив, что именно нехватка сил в Донбассе якобы вынудила президента РФ Владимира Путина принять решение о размещении 200 тыс. солдат на белорусской границе. Откуда у него такие цифры, тоже не ясно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выражал серьёзные опасения по этому поводу, ведь это, по его словам, существенно повышает возможности российских военных по захвату Киева, что может произойти уже в этом месяце.

Вполне допускаю, что загнанный в угол Путин, в результате неудачной спецоперации, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии именно «Сарматом», дабы продемонстрировать всему миру хотя бы какое-то достижение

– считает Накамура.

Военный эксперт Мицухиро Сэра отмечает, что, несмотря на утешения президента США Джо Байдена в том, что данная ракета не представляет никакой угрозы, НАТО присвоила «Сармату» кодовое название «Сатана-2», поскольку западные страны считают его невероятно разрушительным оружием. Радиус его действия – порядка 18 тыс км. Одна ракета может нести до 16 ядерных боеголовок. Взрыв её в 2 тыс раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, как пишут в Японии.

Примечателен и тот факт, что даже самая современная система ПВО Японии против такого оружия бессильна, ведь данный ракетный комплекс способен нести ещё и гиперзвуковой планер «Авангард» в качестве боеголовки, что делает его перехват практически невозможным.

Из заявления японского эксперта:

Системы перехвата THAAD и PAC-3 американского производства, развёрнутые в Японии, проявляют свою эффективность лишь до темпов полёта в 9-10 Махов, в то время как скорость ядерных боеголовок «Сармата» превышает 20 Махов.
Автор:
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29 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 10:53
    +1
    hi Главное у фудзиямцев - наличие риса! Шоб хватило очи замазать!Пусть прогнозируют!
    1. стар
      стар Сегодня, 10:57
      +2
      Кроме риса ещё должны быть галлюциногенные грибы, помогающие связать события на Украине с ядерным ударом по Японии.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 11:56
        +2
        ракету «Сармат», одного удара которой будет достаточно для того, чтобы нанести существенный урон стране.

        Амерцы сбросили Малыша и Толстяка на япошек, причинив существенный урон Нагасаки и Хиросиме и стали друзьями самураев. Так может тогда Сармат, причинивший существенный урон стране сделает нас в 2 тысячи раз лучшими друзьями? lol
        1. Приходимец_СЭМ
          Приходимец_СЭМ Сегодня, 12:53
          0
          Цитата: LIONnvrsk
          ракету «Сармат», одного удара которой будет достаточно для того, чтобы нанести существенный урон стране.

          Амерцы сбросили Малыша и Толстяка на япошек, причинив существенный урон Нагасаки и Хиросиме и стали друзьями самураев. Так может тогда Сармат, причинивший существенный урон стране сделает нас в 2 тысячи раз лучшими друзьями? lol


          Так покемоны "Малыш" и "Толстяк" - они ж няшные!
          А Вы им "Аццкую Сотону" предлагаете.
          Эх, вы...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    +1
    Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки
    . Ну да, простое правило - Не лезь, целее будешь! - не для них, наверное.
    Их выбор, им же и расплачиваться, потом.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:05
      +6
      Японцам надо заключить мирный договор с Россией , с существующими границами .
      Отменить все санкции .
      Выслать все американские базы со своей территории .
      И тогда не надо бояться никаких русских ракет .
      Всего то делов . Спите тогда спокойно .
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:10
        +1
        Во многих странах теперь, политики/руководство и здравый смысл, явление несовместимое.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 10:55
    -1
    Пока в вашингтоне сидит сонный Джо Бидон, могли бы всех врагов России перебить ядерными зарядами, со всеми поквитаться, раз и навсегда

    «Все ждут нужного времени, а время только уходит» (с)


    Так могли бы выглядеть Астана или Тбилиси laughing
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:28
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Так могли бы выглядеть Астана или Тбилиси

      Высходящие воздушные потоки над Кавказом - разносящие радиоактивный пепел по всему Югу России?То же самое континентальными ветрами по Сибири и Уралу?Не?
      РФ было бы значительно целесообразнее - прибить нафиг таких советчиков как Вы....
    2. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 11:38
      +1
      Я бы предпочёл, чтобы так выглядели горы Шайен и Washington DC.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:57
    +1
    Япония сама создает себе риски ввязавшись в противостояние против России на стороне США.
    Требует Курилы, ввела санкции против нашей страны, миллитаризует свое общество, возрождает самурайский дух... конечно со стороны России это вызывает негатив к Японии... не лезьте в бутылки японцы и будет вам счастье.
    1. стар
      стар Сегодня, 11:17
      0
      Американцы после ядерных ударов стали лучшими друзьями японцев. Хотя вроде уж кому кому, а японцам то точно должно было быть понятно, что с такими друзьями врагов не надо. Может и тут посыл тот же - про дружбу, просто он сделан очень… по-японски.
  5. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 10:58
    -1
    Японский эксперт: Риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки

    Прижмите свои задницы, закройте щёлки и будет вам «щастье».
    stop Курил не будет... crying
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:01
    +4
    У японца: "Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий ... (М.Ю. Лермонтов "Бородино"). Где Япония и где Украина, и как они между собой связаны? Из-за неудач на окраине ВВП долбанет по Японии? Забудьте про Курилы и сидите тихо на берегу океана, тогда и ракеты будут пролетать мимо над головами, неважно чьи и от куда, из России или КНДР, просто сидите тихо.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:02
    -2
    Япония - доминирующая сила на ДВ, у них мощный ВМФ и ВВС и людские ресурсы в конкретном регионе, современная техника.......Конечно жахнем, в конвенциональном плане у наших сил на ДВ - проигрышные позиции
  8. стар
    стар Сегодня, 11:03
    +1
    А где требование вернуть острова? Какой же он без этого эксперт?!
  9. HAM
    HAM Сегодня, 11:04
    +1
    Как высоко самомнение японцев.Ну,и на кой нам бить по Японии?
    Ах,да....им не привыкать,после на долгие годы становятся тихими....
    Хотя "эксперд" описывает чисто логику американцев----вдарить по слабому,чтоб сильные боялись....
    1. обыватель
      обыватель Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: HAM
      Ах,да....им не привыкать,после на долгие годы становятся тихими..

      Может им нравится считать себя подопытными кроликами по воздействию на живых людей ядерным взрывом?
      Цитата: HAM
      Ну,и на кой нам бить по Японии?

      Наверное если только они захотят перенести опыт Перл-Харбора на Владивосток.
  10. гильза
    гильза Сегодня, 11:10
    0
    Все же "експердное сообщество" в принципе является не хилым приютом валюнтаристов и фантастов местного пошиба. Японии стало обидно,что не ей сейчас люлей отвешивают? И правильно он про "разрушительное оружие" вспомнил. Но не полностью. Скорее всего это будут тактические боеприпасы "вынимающие из реальности" и корабельные ударные группы, и места концентрации войск и авиабазы. Причем все это не помешает эвакуации населения и происходить будет на глазах американских союзников. И послушаем мы очередную порцию "обоснований" невмешательства с их стороны. А понятие "демилитаризация" обретёт по настоящему практический смысл.
  11. bobba94
    bobba94 Сегодня, 11:13
    0
    Площадь Японии ( 372 тыс. кв. км ) равна площади Амурской области ( 363,9 тыс. кв. км ). Население Японии составляет примерно 125 млн. человек, население Амурской области - 1 млн. человек. В настоящее время говорить о военном противостоянии просто смешно. На дворе ХХI век, а не времена русско-японской войны.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: bobba94
      Население Японии составляет примерно 125 млн. человек, население Амурской области - 1 млн. человек.

      Шапками закидают??? Или вы про то что можно в ЛЮБУЮ точку ЯО кидать и там всегда окажется пара сотен тысяч японцев как минимум?
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:14
    0
    Вы сперва расскажите, почему вы по факту применяете ОМП?
    Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией Японии в пятницу.

    Плановый сброс в который раз радиоактивных материалов в Мировой Океан - полный аналог ОМП
  13. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:14
    0
    загнанный в угол Путин, в результате неудачной спецоперации... ударит по Японии

    Вот зачем печатать этот бред больного на голову профессора?
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:17
    0
    Shukan Gendai, написал о том, что риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки.

    Япония пуп Земли что ли, что против неё надо использовать "Сатану"? Нет. "Сатану" надо ещё заслужить. .... Что-то стало много возомнивших из себя пупами Земли: Украина, Япония, Польша, Прибалтика. Я уж не гворю про евросоюз с Борелем и США.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 12:36
      0
      Здрасте. Конечно пуп, без сомнения. Достаточно почитать Цунода Тасаку «Мозг японцев» [Tsunoda 1978], тогда сразу станет ясно, что мозги японцев уникальны, неповторимы и значительно превосходят все остальные, особенно Европейские. Ничего не напоминает? laughing
      А вообще национализм в Японии это государственная идеология, если что.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:18
    0
    Погнали волну с востока? Ожижаемо. Интересно, чем занят наш союзник Китай?
  16. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 11:23
    0
    Ну так а чем мы хуже американцев, если не можем угостить японцев чем нибудь радиоактивным laughing глядишь после этого они нас сразу полюбят, как американцев. Даже позволят разместить у себя военную базу laughing
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    риски применения Россией опасного оружия против Японии крайне высоки
    И обосновывает это тем, что неудача СВО подтолкнет к удару "опасным оружием" по Японии. С головой у этого аж целого профессора все в порядке? При чем тут СВО и Япония? А вот если на территории своих островов японцы позволят разместить американцам ЯО, то в случае начала войны прилетит обязательно. Что же они там от запада до востока вдруг стали такими очумелыми, тупыми и агрессивными.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 11:41
    0
    Почему именно по япам? По мне куда правильнее по поленьям. Хотя все эти мрази одним миром мазанные.
    А вообще япы любят фша за удары яо по ним может тоже втащить чтобы нас любили?