Биплан Y-5 – китайская копия советского Ан-2

После образования Китайской Народной Республики Советский Союз оказал очень существенную помощь в деле построения китайской промышленности и подготовке национальных кадров. При этом в Китай передали натурные образцы и техническую документацию, необходимые для самостоятельного выпуска вооружения и техники.
Активное советско-китайское оборонное сотрудничество продолжалось до начала 1960-х, благодаря чему в КНР были заложены основы военно-промышленного комплекса, а в Народно-освободительной армии Китая появилось современное оружие.
Производство самолётов Y-5 в 1950–1970-е годы
В 1948 году в СССР началось серийное производство многоцелевого биплана Ан-2. Хотя этот самолёт, появившийся в начале «реактивной эры», не обладал высокой скоростью и дальностью полёта, он мог эксплуатироваться с грунтовых площадок ограниченной протяженности и был пригоден для решения самых различных задач. Универсальность, надежность и простота конструкции обеспечили Ан-2 завидное долголетие. Помимо СССР, машины этого типа по лицензии выпускались в Польше и Китае.
Расчалочный биплан Ан-2 с одностоечной коробкой крыльев в зависимости от модификации и назначения имел экипаж 1–3 человека. Он мог перевозить полезную нагрузку 1 500 кг или до 12 человек в пассажирском варианте. В качестве силовой установки использовался карбюраторный двигатель воздушного охлаждения АШ-62ИР с взлётной мощностью 1 000 л. с. (номинальная мощность 820 л. с.), вращающий четырёхлопастной воздушный винт диаметром 3,4 м.
Длина самолёта 12,4 м, размах верхнего крыла – 18,17 м. Максимальная взлётная масса – 5 250 кг. Максимальная скорость – 256 км/ч, крейсерская – 160 км/ч. Практический потолок – 4 200 м. Практическая дальность – 990 км. С максимальной нагрузкой длина разбега составляет 235 м. Длина пробега – 225 м.
В 1950-е годы воздушным силам НОАК требовался лёгкий транспортно-пассажирский самолёт, и после знакомства с Ан-2 китайское командование решило, что он подходит им как нельзя лучше. В то время в КНР имелось не много капитальных взлётно-посадочных полос, а кукурузник мог свободно базироваться на слабо подготовленных площадках с ВПП длиной 300 м. Кроме того, Ан-2 был весьма прост в пилотировании и обслуживании, а подготовка к повторному вылету не занимала много времени.
Один из первых Y-5
В КНР эта машина первоначально получила обозначение «Фэншоу-2», а затем Y-5 (运-5, Yunshu-5 или Yun-5). Серийное строительство было налажено на Заводе № 320 в Наньчане (ныне – Наньчанская авиационно-производственная корпорация – NAMC, Nanhang Aircraft Manufacturing Corporation), где параллельно с бипланом Y-5 серийно строились учебно-тренировочные самолёты CJ-5 (китайская версия Як-18). Двигатель АШ-62ИР под обозначением HS-5 производится в Китае на авиамоторном заводе в Сучжоу.
Известно, что к 1986 году было выпущено более 2 600 таких моторов. Первый китайский кукурузник взлетел в марте 1958 года, после чего началось серийное производство.
До конца 1958 года заказчик принял 229 самолетов. В общей сложности Наньчанский авиазавод с 1958 по 1968 год выпустил 727 бипланов Y-5.
В Наньчане строили транспортно-пассажирские самолёты Y-5А, соответствовавшие советскому Ан-2Т, сельскохозяйственные Y-5II (иногда обозначается как Y-5В), гидропланы-амфибии Y-5С – способные также садиться на сушу, тренировочные Y-5D – для обучения экипажей бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов.
Самолёт Y-5С
Впоследствии часть Y-5D переоборудовали в 5–7-местные самолёты улучшенной комфортности, предназначенные для перевозки особо важных пассажиров: партийных функционеров, дипломатов и высокопоставленных военных. Такие самолёты правительство КНР подарило северовьетнамскому лидеру Хо Ши Мину и королю Непала.
В связи с освоением в Наньчане выпуска реактивных штурмовиков Q-5, производство многоцелевых поршневых бипланов попытались наладить в Харбине. Но Харбинский авиазавод, сильно пострадавший от экономических трудностей и общего спада промышленного производства, вызванных «Культурной революцией», с трудом поддерживал выпуск вертолётов Z-5 (копия Ми-4) и реактивных бомбардировщиков Н-5 (копия Ил-28). В связи с этим строительство самолета Y-5 в мае 1970 года перенесли на Шицзячжуанский авиазавод № 522 (ныне входит в состав промышленной группы HAIG – Nanchang Aircraft Manufacturing Corporation).
Поздние модификации китайских бипланов Y-5
На первом этапе китайские Ан-2, строящиеся в Шицзячжуане, практически не отличались от советского прототипа. Но впоследствии появлялись новые модификации. Так, к 1980 году несколько машин выпустили в варианте радиотехнической разведки и РЭБ.
Самолёт радиотехнической разведки фиксировал координаты РЛС дециметрового и сантиметрового частотного диапазона, а другой самолёт с высокочастотными генераторами ставил им помехи. Впрочем, военные быстро разочаровались в таком дуэте. Генерируемая мощность передатчиков помех была небольшой, а ограниченный внутренний объём не позволял разместить необходимое количество аппаратуры радиотехнической разведки.
Кроме того, дальность и скорость полёта биплана были явно не достаточными в случае противостояния с технологически продвинутым противником, имеющим сверхзвуковые истребители.
Начиная с 1987 года в заводском ОКБ завода № 522 начались работы по поэтапной модернизации устаревающего биплана с учётом опыта эксплуатации. Для полетов в субтропических районах была улучшена теплоизоляция двигателя от кабины и внедрена дополнительная вентиляция. Ввели дополнительную противокоррозионную обработку металлических частей. В распоряжении пилотов появились новые приборы, средства связи и навигации.
Самолёт, модернизированный силами заводского ОКБ, получил обозначение Shijiazhuang Y-5В. Серийное производство данного варианта началось в 1996 году. Шицзячжуанский авиазавод выпустил более 380 доработанных копий Ан-2, а всего до конца 2002 года в КНР было построено около 1 100 самолётов семейства Y-5.
В связи с прекращением в КНР выпуска двигателей HS-5, на самолёты Y-5B с середины 1990-х устанавливаются моторы польского производства ASz-62IR .
Сельскохозяйственный самолёт Y-5В(К)
На базе Shijiazhuang Y-5В было выпущено несколько различных специализированных вариантов, в том числе самолёты для аэрофотосъемки, машины повышенной комфортности для иностранных туристов, транспортно-пассажирские самолёты с возможностью быстрой конвертации в сельскохозяйственный вариант, самолёт для занятия парашютным спортом и ряд других.
В начале 1990-х годов стоимость постройки биплана Y-5 составляла около 300 000 юаней. В XXI веке объёмы выпуска Y-5В в КНР снизились, и ежегодно производилось 20–25 самолётов.
Благодаря возможности установки дополнительного топливного бака практическая дальность полёта модернизированного Shijiazhuang Y-5В возросла до 1 500 км. Внедрение нового винта несколько увеличило скороподъемность и сократило разбег при взлёте.
Самолёт Shijiazhuang Y-5B-100 получил современную авионику, спутниковую навигацию с электронной картой и систему предупреждения о столкновении с препятствиями при полёте в условиях плохой видимости.
Y-5B-100
Самым заметным внесенным отличием данной модификации стали перьеобразные законцовки верхнего крыла. Как утверждают китайские источники, благодаря внедрению этого новшества стала лучше управляемость на малых скоростях, возросла топливная эффективность, а длина разбега сократилась на 20 %. Стандартная дистанция, необходимая для взлёта Y-5B-100, составляет всего 170 м, а взлетная дистанция для не загруженного самолёта – 105 м.
В ноябре 2018 года на авиационно-космической выставке China Airshow 2018 в Чжухае китайская корпорация AVIC представила новый ремоторизированный вариант китайского Ан-2.
Турбовинтовой самолёт Y-5BG
На новую модификацию, получившую обозначение Y-5BG, установлен американский турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-12UAN мощностью 1 100 л. с. и комплекс цифровой авионики Garmin G600TXI.
К сожалению достоверной информации о лётных данных Y-5BG найти не удалось. Но по аналогии с турбовинтовым Ан-3, на который устанавливался ТВД-20 мощностью 1 375 л. с. с трёхлопастным реверсивным винтом диаметром 3,6 м, можно предположить, что максимальная скорость полёта Y-5BG не превышает 250 км/ч, а крейсерская – около 220 км/ч. Грузоподъёмность – не более 1 800 кг. Практическая дальность полёта – до 1 200 км.
На международной выставке авиации общего назначения, проходившей в середине октября 2019 года в городе Шицзячжуан, было подписано предварительное соглашение между ПАО «Туполев» и корпорацией AVIC о поставке неназванному оператору из Уральского региона Российской Федерации десяти легких многоцелевых самолетов Y-5B (возможно, модернизированных Y-5BG).
Как писали в китайских СМИ, эти самолёты планируется использовать в интересах сельского хозяйства и для предотвращения лесных пожаров. Модернизированные бипланы, произведённые в КНР, планировалось поставить в Россию двумя партиями.
Служба самолётов Y-5
С начала 1960-х самолёты Y-5 различных модификаций очень активно использовались в ВВС НОАК, армейской и морской авиации, а также в народном хозяйстве КНР. Помимо подготовки парашютистов, доставки личного состава и грузов, тихоходные бипланы привлекались для патрулирования труднодоступных приграничных районов и морской акватории. Несколько Y-5 были задействованы для киносъёмки китайских ядерных испытаний и пусков различных ракет. Для зондирования атмосферы на большой высоте как минимум один биплан оснастили турбокомпрессором и кислородным оборудованием.
Китайские копии Ан-2 наряду с оригинальными самолётами советского производства применялись Северным Вьетнамом для переброски на полевые взлётно-посадочные полосы, возведённые недалеко от линии боевого соприкосновения, боеприпасов и медикаментов. Несколько машин, вооруженных пулемётами и неуправляемыми ракетами, вьетнамцы пытались использовать против наземных целей и американских боевых речных катеров, действующих в дельте Меконга.
В ходе вооружённого конфликта между Вьетнамом и Китаем в феврале-марте 1979 года однотипные Y-5, принадлежащие НОАК и ВНА, вывозили из зоны боевых действий раненых, экстренно доставляли различные припасы и командный состав.
По мере появления в КНР новых лёгких транспортно-пассажирских самолётов и вертолётов роль бипланов Y-5 в воинских перевозках снижалась. Тем не менее самолёты этого типа до сих пор используются китайскими вооруженными силами.
Спутниковой снимок Google Earth: самолёты Y-5В на авиабазе Синьчень в провинции Ляолин
Согласно справочным данным, в транспортной авиации ВВС НОАК имеется около 90 самолётов Y-5В, которые эксплуатируются в интересах воздушно-десантных войск и в поисково-спасательных и транспортных подразделениях. Китайские военно-морские силы используют три десятка бипланов для поиска и спасения терпящих бедствие неподалёку от побережья.
В последнее десятилетие несколько десятков Y-5В, имеющих значительный ресурс, китайские военные передали гражданским пользователям. Эти машины сохранили защитную окраску, но несут иные опознавательные знаки и номера.
В китайской гражданской авиации Y-5 очень активно служат до сих пор. Эти машины летают в малонаселённых пустынных и горных частях Китая, они перевозят пассажиров, грузы и обеспечивают почтовое сообщение.
В прошлом кукурузник являлся основным сельскохозяйственным самолётом КНР. Но сейчас на этом поприще в Китае в основном трудятся более экономичные самолёты и дроны.
Значительная часть бипланов произведенных на китайских заводах была экспортирована в дружественные КНР страны Азии и Африки. В Европе единственным официальным получателем самолётов Y-5 являлась Албания.
Самолёты Y-5 ВВС Албании
Больше всего машин этого типа получила Северная Корея (до 150 единиц). Согласно зарубежным экспертным оценкам, в настоящее время в КНДР на хранении и в эксплуатации может быть до 200 самолётов Ан-2 и Y-5. Скорее всего, в лётном состоянии остались гораздо более свежие Y-5.
Спутниковой снимок Google Earth: северокорейские самолёты Ан-2/Y-5 на авиабазе Сондок, снимок сделан в начале 2022 года
Тихоходные северокорейские самолёты, покрашенные в чёрный цвет, использовались для переброски в Южную Корею диверсантов в тёмное время суток. Они могли летать достаточно низко и медленно, чтобы быть незамеченными. В настоящее время один из таких бипланов, захваченный южнокорейскими силами безопасности, выставлен в военном музее в пригороде Сеула.
Часть бипланов в КНДР вооружили ракетами. Не так давно по северокорейскому телевидению был показан репортаж с военных учений, где, помимо прочего, с этих самолётов производились пуски НАР по наземным целям.
Беспилотные летательные аппараты на базе Y-5
Известно, что в Китае на базе Y-5 создано несколько типов БПЛА различного назначения. Первые радиоуправляемые самолёты этого типа готовили для забора проб из облака ядерного взрыва. Также бипланы ранних серий после выработки эксплуатационного ресурса переделывали в радиоуправляемые мишени, используемые в процессе боевой подготовки сил ПВО.
Наибольшую известность получил БПЛА FH-98 (Feihong 98), переоборудованный из пилотируемого Y-5B. Этот беспилотник, созданный компанией China Aerospace Science and Technology Group, совершил первый полёт в 2018 году. После чего в дистанционно пилотируемые аппараты переделали несколько капитально отремонтированных самолетов, построенных во второй половине 1990-х.
БПЛА FH-98
БПЛА FH-98 был разработан в интересах военных и испытывался НОАК. Для управления грузовым дроном использовалась наземная станция, изначально предназначенная для управления другими китайскими разведывательно-ударными беспилотниками. В ходе демонстрационного вылета с борта беспилотного биплана на парашюте в заданную точку был сброшен грузовой контейнер.
Основным назначением БПЛА FH-98 является доставка грузов в районы, где слишком велика вероятность того, что пилотируемый транспортный самолет или вертолет будет сбит противником. Помимо этого, беспилотник может также использоваться для сброса крупнокалиберных авиационных боеприпасов, постановки мин, а также как ложная цель, для вскрытия позиций ПВО.
Впрочем, возможно и гражданское применение этого беспилотного аппарата. По сообщению пресс-службы крупного транспортного холдинга SF Express (второй по величине китайский холдинг по доставке грузов), 21 августа 2020 года БПЛА FH-98 совершил свой первый коммерческий рейс, доставив груз в аэропорт Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия).