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Вооружённые силы Саудовской Аравии приняли в свои ряды 255 женщин

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Вооружённые силы Саудовской Аравии приняли в свои ряды 255 женщин

Более двух сотен женщин-военнослужащих накануне пополнили ряды вооруженных сил Саудовской Аравии, сообщает издание The National.


В материале говорится, что в войска приняты 255 выпускниц женского учебного института ВС Саудовской Аравии. Это уже четвертый поток, завершивший базовый курс подготовки женщин-новобранцев.

На церемонии вручения дипломов об окончании ВУЗа присутствовали глава МВД и директор службы общественной безопасности страны.

Сообщается, что вышеупомянутые представительницы «слабого пола» будут нести службу в области обеспечения безопасности хаджа и умры (мусульманские паломничества), а также дипломатической безопасности.

Напомним, что решение о допуске женщин в ряды ВС Саудовской Аравии было принято в прошлом году. Данная мера призвана способствовать развитию светского имиджа королевства. Ведь еще не так давно женщины в Саудовской Аравии были, мягко говоря, ограничены в своих правах.

Что характерно, в плане требований процесс несения службы в армии королевства для женщин и мужчин практически ничем не отличается. Разница лишь в возрасте, с которого можно поступать на службу. Для мужчин он составляет 17 лет, а для женщин – 21 год.

Стоит отметить, что по объему финансирования армии Саудовская Аравия входит в первую десятку в мире и является лидером среди стран Персидского залива. На обеспечение вооруженных сил страна тратит свыше 10% от своего ВВП.

Служба в ВС Саудовской Аравии проходит на контрактной основе. Допускается привлечение иностранных наемников.

Общая численность вооруженных сил королевства достигает 224 500 человек, включая нацгвардию.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:17
    0
    в войска приняты 255 выпускниц женского учебного института

    ...неужели гарем упразднили?)
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Egeny
      .неужели гарем упразднили?)

      Жажда не что,имидж всё)
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 11:42
        0
        В материале говорится, что в войска приняты 255 выпускниц женского учебного института ВС Саудовской Аравии. Сообщается, что вышеупомянутые представительницы «слабого пола» будут нести службу в области обеспечения дипломатической безопасности.

        Зря смеётесь , 255 выпускниц женского учебного института ВС Саудовской Аравии ушатают любого дипломата .
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 11:55
          0
          Славик, почто минусуешь? Я тебя пока не трогала.)
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:58
        0
        Влад, ну я бы так не сказала.. Может у наследного принца.. как правильно сказать: не стоит или не стОит.?)
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:21
    0
    Вооружённые силы Саудовской Аравии приняли в свои ряды 255 женщин
     Прогресс..Своеобразный гарем? smile
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:27
    0
    там наверно шейхи надоевших жен в армию служить отправляют из своих гаремов.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:42
    +2
    Хадж можно совершать не только мужчинам. В этом ключе женщины-военнослужащие способны внести существенную лепту в обеспечение этого мероприятия. Надеюсь, что строгие мусульманские традиции и статус военнослужащего послужат этим женщинам хорошей защитой от половых хулиганов и любителей неуклюже шутить. love
  5. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:48
    0
    Фраза : Ведь не так давно женщины в Саудовской Аравии были , мягко говоря ограничены в своих правах .
    А сейчас что , не ограничены ?
    Просто посмотрите в интернете , они как не имели прав , так и не имеют . Послабления есть , но они ничтожны .
    Просто , "не так давно" , они не имели практически никаких прав . Даже на вождение автомобиля .
    На вопрос о правах женщин , любой мужчина в СА мог сказать : У моей жены нет прав , у неё одни обязанности .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    0
    Временами нужно показывать миру, что не по законам средневековья живут и женщина у них становится уже почти человеком. Перед этим разрешили управлять автомобилем. А завтра глядишь и разрешат по любви замуж выходить.