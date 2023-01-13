Вооружённые силы Саудовской Аравии приняли в свои ряды 255 женщин

Более двух сотен женщин-военнослужащих накануне пополнили ряды вооруженных сил Саудовской Аравии, сообщает издание The National.В материале говорится, что в войска приняты 255 выпускниц женского учебного института ВС Саудовской Аравии. Это уже четвертый поток, завершивший базовый курс подготовки женщин-новобранцев.На церемонии вручения дипломов об окончании ВУЗа присутствовали глава МВД и директор службы общественной безопасности страны.Сообщается, что вышеупомянутые представительницы «слабого пола» будут нести службу в области обеспечения безопасности хаджа и умры (мусульманские паломничества), а также дипломатической безопасности.Напомним, что решение о допуске женщин в ряды ВС Саудовской Аравии было принято в прошлом году. Данная мера призвана способствовать развитию светского имиджа королевства. Ведь еще не так давно женщины в Саудовской Аравии были, мягко говоря, ограничены в своих правах.Что характерно, в плане требований процесс несения службы в армии королевства для женщин и мужчин практически ничем не отличается. Разница лишь в возрасте, с которого можно поступать на службу. Для мужчин он составляет 17 лет, а для женщин – 21 год.Стоит отметить, что по объему финансирования армии Саудовская Аравия входит в первую десятку в мире и является лидером среди стран Персидского залива. На обеспечение вооруженных сил страна тратит свыше 10% от своего ВВП.Служба в ВС Саудовской Аравии проходит на контрактной основе. Допускается привлечение иностранных наемников.Общая численность вооруженных сил королевства достигает 224 500 человек, включая нацгвардию.