Представитель администрации США: Потеря Украиной Соледара и Бахмута не повлияет на ход конфликта

Власти США в настоящее время не могут подтвердить занятие Соледара российскими войсками. Однако если даже произойдет потеря Украиной Соледара и Бахмута (Артемовска), то это якобы не повлияет на сам ход конфликта. Об этом заявил официальный представитель администрации президента США Джон Кирби.По мнению Кирби, российские войска заинтересованы в установлении контроля над Соледаром по двум основным причинам. В первую очередь, ВС РФ рассматривают контроль над городом как приближение другой цели – захвата Бахмута. Во-вторых, в Соледаре есть соляные шахты. В США усматривают в этом экономический интерес Москвы, хотя недостатка в соли в России никогда не было.Кирби также подчеркнул, что украинские войска не будут прекращать попыток вернуть контроль над занятыми российской армией территориями. Подобное заявление звучит несколько успокаивающе для Запада и киевского режима.Вероятно, что в США уже смирились не только с потерей Соледара, но и со скорой перспективой утраты украинской армией контроля над Артемовском (Бахмутом). Теперь задача западной и украинской пропаганды – убедить окружающих в том, что ничего особенного не произошло, то есть – снизить имиджевые риски, связанные с поражением украинских формирований в Соледаре.Напомним, что ранее американский Институт изучения войны, имеющий аккредитацию при Министерстве обороны США, в очередной сводке заявил о том, что украинские войска все же покинули Соледар. Сейчас, по утверждению института, город находится под контролем российских Вооруженных сил, а ВСУ продолжают обороняться уже за пределами городской черты.