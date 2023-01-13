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Представитель администрации США: Потеря Украиной Соледара и Бахмута не повлияет на ход конфликта

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Представитель администрации США: Потеря Украиной Соледара и Бахмута не повлияет на ход конфликта

Власти США в настоящее время не могут подтвердить занятие Соледара российскими войсками. Однако если даже произойдет потеря Украиной Соледара и Бахмута (Артемовска), то это якобы не повлияет на сам ход конфликта. Об этом заявил официальный представитель администрации президента США Джон Кирби.


По мнению Кирби, российские войска заинтересованы в установлении контроля над Соледаром по двум основным причинам. В первую очередь, ВС РФ рассматривают контроль над городом как приближение другой цели – захвата Бахмута. Во-вторых, в Соледаре есть соляные шахты. В США усматривают в этом экономический интерес Москвы, хотя недостатка в соли в России никогда не было.

Кирби также подчеркнул, что украинские войска не будут прекращать попыток вернуть контроль над занятыми российской армией территориями. Подобное заявление звучит несколько успокаивающе для Запада и киевского режима.

Вероятно, что в США уже смирились не только с потерей Соледара, но и со скорой перспективой утраты украинской армией контроля над Артемовском (Бахмутом). Теперь задача западной и украинской пропаганды – убедить окружающих в том, что ничего особенного не произошло, то есть – снизить имиджевые риски, связанные с поражением украинских формирований в Соледаре.

Напомним, что ранее американский Институт изучения войны, имеющий аккредитацию при Министерстве обороны США, в очередной сводке заявил о том, что украинские войска все же покинули Соледар. Сейчас, по утверждению института, город находится под контролем российских Вооруженных сил, а ВСУ продолжают обороняться уже за пределами городской черты.
Автор:
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30 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:15
    +2
    Конечно не повлияет wassat а что им еще то говорить своему электорату? Надо же оправдать вложенные 100 млрд., вот они и будут говорить что хохляндия побеждает и вот вот войдут в кремль . Но когда нибудь правду они все равно узнают
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:20
      +2
      Тамошнему электорату пофиг на Украину.И кто куда войдет.Это терки верхнего эшелона власти в США
      1. FoBoss_VM
        FoBoss_VM Сегодня, 11:21
        +3
        На Украину да, но на вложенные в нее бюджетные деньги нет
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:28
          -2
          Рядовым американцам и на бюджет своего государства пофиг.То,что не касается своего кармана,своего счета в банке,для них понятия отвлеченные.А вот для политической игры-отнюдь нет
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:21
      +1
      С языка снял, поддерживаю, вот только "правда" им не нужна.)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:36
        -2
        А вот скажите..Вы узнаете,что из бюджета России потрачены деньги на помощь каких там стран в Африке,от которых нам рядовым ни холодно,ни жарко.Деньги потрачены впустую,на Ваш взгляд.Что будете делать?
    3. 4ekist
      4ekist Сегодня, 11:27
      +1
      Власти США в настоящее время не могут подтвердить занятие Соледара ....... если даже произойдет потеря Украиной Соледара и Бахмута (Артемовска), то это якобы не повлияет на сам ход конфликта.

      Кому нужно их подтверждение ? И конечно не повлияет на ход конфликта, пока там рулит сша, а убойного мяса еще достаточно.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:16
    +6
    "Утрата войсками Вермахта Кёнигсберга и форсирование советами Одера не повлияет на ход кампании"...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:23
      -5
      Ну,если честно,то Соледар-не Кенигсберг ,от слова "совсем',да и форсирование Одера-не тот пример.Государство и армия наша совсем не та,к чему Вы стремитесь притулить ту обстановкв и численность войск ,и сейчас
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 11:28
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,если честно,то Соледар-не Кенигсберг ,от слова "совсем',да и форсирование Одера-не тот пример.

        Какое время и масштаб - такой и Кёнигсберг. Какое управление армией и постановка задач - такой и Одер.
        Цитата: dmi.pris1
        чему Вы стремитесь притулить ту обстановкв и численность войск ,и сейчас

        К тому, что не придавать значение потере крупного опорного пункта в песочнице - это элемент пропаганды и такой опыт ведомства Геббельса наша страна прошла более чем достойно!

        Если есть вопросы ещё, задавайте коллега hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:40
          -5
          Потеря крупного опорного пункта?Херсон,не?Соледар взяли-молодцы.Сравнить значение Херсона и Соледара?Про остальные Изюмы и Лиманы уже не говорим
          1. lubesky
            lubesky Сегодня, 11:46
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Сравнить значение Херсона и Соледара?

            Дабы остаться правым, вы готовы мне приписать то - что я не говорил? Укажите пожалуйста, где я это написал.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 12:14
              -2
              Вы сравниваете Кенигсберг и Соледар и их значение,а про Херсон и Соледар не Вам,это мое сравнение значимости событий.Итак,что важнее Соледар или Херсон?И надолго ли взят Соледар?Модет подождем сравнивать события,дабы не оказатся в дураках.
              1. lubesky
                lubesky Сегодня, 12:25
                0
                Цитата: dmi.pris1
                а про Херсон и Соледар не Вам,это мое сравнение значимости событий

                Но вы это выкладываете в контексте обсуждения МОЕГО комментария. Так что свое развитие мысли прошу отделять от моих мыслей и за мои не выдавать. "Сравнить значение Херсона и Соледара?" - эта ваша мысль ругательная и я прошу ее ко мне не применять! wassat
                Цитата: dmi.pris1
                Итак,что важнее Соледар или Херсон?

                Я утратил нить вашего повествования, тем более что в вашей голове я в нем не участвую, попросил бы меня в нее не вовлекать laughing
                Цитата: dmi.pris1
                дабы не оказатся в дураках

                Не оказывайтесь, вас не принуждают.
                Цитата: dmi.pris1
                Вы сравниваете Кенигсберг и Соледар и их значение

                Это ВАШЕ личное восприятие, я такого сравнения не делал, как вы не поймете этого? Я привел пример работы пропаганды нацистов того времени и нашего. Успокойтесь пожалуйста и простите меня, если я довел вас до нервов, у меня в мыслях такого не было, правда! drinks
  3. Эдик
    Эдик Сегодня, 11:17
    +1
    В первую очередь, ВС РФ рассматривают контроль над городом как приближение другой цели – захвата Бахмута. Во-вторых, в Соледаре есть соляные шахты.
    [quote][/quote]
    Да как же без этого, бензин то всё равно в костёр надо подлить!Вдруг потухнет.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:17
    +6
    Для полосатого Соледар и Артемовск - ничто, от слова совсем.... , точно так же как и для меня Оклахома и Невада - смоет наводнением или унесет ураганом....- ничто.....
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:45
      +3
      Цитата: Uprun
      Для полосатого Соледар и Артемовск - ничто, от слова совсем.... , точно так же как и для меня Оклахома и Невада - смоет наводнением или унесет ураганом....- ничто.....

      Разница в том, что Вы знаете, где находятся Ненвада и Оклахома - все мы в школе учились.
      А вот где находятся Соледар и Артёмовск - боюсь, даже Кирби, который про них высказался, не знает. Назовите в разговоре с ним Соледар "Солнцедаром" - он и не заметит. А Артёмовск и Бахмут для него - разные города.
      Для них важна не география, а геополитика.
  5. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 11:19
    +7
    Да и потеря Киева не повлияет на ход конфликта.... Да и Львова.... У них цель конфликта - война до последнего Украинца. А их по миру эх сколько разбросанно
  6. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:22
    +3
    Естественно на ход конфликта это не повлияет: Украина как проигрывала, так и будет продолжать проигрывать! yes
  7. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 11:22
    +2
    Кто-то ожидал услышать что-то иное?))) Скоро начнут говорить, та Солидар - это по значимости сравнимо деревне кукуево и там было всего 100 великих укровоинов-спартанцев, которые сдерживали мильён русских спецназовцев и музыкантов))))
  8. blackcat
    blackcat Сегодня, 11:26
    +6
    Вангую , исчезновение страны Украина с мировых карт и появление Киевской губернии ни как не отразится на ходе конфликта США и НАТО с Россией laughing , он будет продолжаться am
  9. VanaCatu
    VanaCatu Сегодня, 11:33
    +3
    Конечно ,,не повлияет". А иначе, зачем создавался
    проект антироссия- нацистская украина. Руина должна максимально ,в понимании американцев, отрабатывать своё предназначение. Жаль только обманутый украинский народ.
  10. синоби
    синоби Сегодня, 11:36
    +3
    Угробить самые подготовленные и боеспособные части,конечно-же,ну как это может повлиять на ход войны?Такова была цель,вообще цель войны.Москва должна была завалить всё трупами сжечь всю технику и пасть наколени перед США.Получается пока как-то неочень.Главная ошибка запада в том что они затеяли войну в долгую.Российская Империя-СССР-Россия непроиграла ниодной такой войны и всегда приростала территориями по итогам.Третья мировая война не закончилась в 1991,она продолжается.Как странно не прозвучит,но сейчас у России преимущество перед СССР в этой войне.Мы перестали кормить содержантов,россия замкнута на себя.Нет больше надобности выглядеть хорошими перед западом.А быть плохим гораздо проще и дешевле.
  11. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:37
    +2
    Потеря Украиной Соледара и Бахмута не повлияет на ход конфликта

    Чего ж за него так цеплялись, потеряв столько техники столько народа. Сами признали потерю пяти бригад. Украинская бригада полного состава от 4,5 до 5 тыс человек. Т.е. по минимуму получается что потеряли 20 - 25 тыс. убитыми и ранеными.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    +2
    Джон Кирби: потеря Украиной Соледара и Бахмута (Артемовска) якобы не повлияет на сам ход конфликта
    Это тот адмирал, который буквально на днях говорил о том, что ВСУ побеждают российские войска и осталось только дать побольше оружия для достижения полной "победы". А сегодня подпевая Арестовичу (адмирал и шут) пытается сказать, что потеря Соледара, а в последующем Артемовска это пустяки, дело житейское. Очевидно завтра списывая Украину американцы также спокойно произнесут: "Пустяки, дело житейское!"
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:52
    +1
    Не совсем так, но: осьминогу рыбак откусывает голову, а значит Киев и Львов должна постичь судьба Карфагена. В идеале конечно Вашингтон, но тогда погибнет и планета Земля...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:58
      +1
      Ну да...

      Из за океана, надо полагать, "виднее". Но вот к великой печали для Дяди Сэма, возвращение этих российских городов, оккупированных вооруженными формированиями киевских переворотчиков и забугорными наёмниками в состав России, в итоге, повлияет не только на "ход", но и на исход СВО... И весьма существенно...
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    +1
    Представитель администрации США: Потеря Украиной Соледара и Бахмута не повлияет на ход конфликта
    . Потеря людских ресурсов будет сказывается и на кукуевское стороне...
    Правда не понятно, какого предела они могут не пережить... если до последнего скакуасам, тогда все для них плохо.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 12:46
      +1
      Когда каток катиться, переезд пару кочек, не повлияет на ход катка до границы польши
  15. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 12:36
    +1
    Ну пусть спонсоры киевской хунты сразу пишут, что и освобождение всей территории украины от их вассалов, тоже не повлияет на ход событий СВО.
    А тем временем в телеграм каналах военкоров пишут что ЧВК "Вагнер" штурмуют железнодорожную станцию "Соль". Сообщают, что уже зачищено железнодорожное депо на территории станции.