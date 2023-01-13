Пентагон официально поддержал решение союзников по НАТО передать Украине танки западного образца

Пентагон поддерживает решение союзников по НАТО передать Украине танки западного образца, так же как и системы противовоздушной обороны и артиллерию. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
По словам генерала, в настоящее время идет обсуждение возможности поставок танков ВСУ, окончательное решение будет принято по итогам заседания контактной группы по вопросам Украины, которое пройдет 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Одновременно с этим США поддерживают решение союзников передать западные танки Киеву. Однако необходимо учитывать возможность обучения украинских военных эксплуатации этой техники, а также поддержку танков в рабочем состоянии.
Также Пентагон приветствует желание некоторых стран поставить украинской армии артиллерийские системы и зенитные комплексы.
(...) мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя
- добавил Райдер.
Между тем, несмотря на неоднократные просьбы, США не будут передавать Украине американские Abrams, в Вашингтоне принято решение отказать в передаче танков. Свое решение американцы объясняют тем, что танки Abrams потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам. А также они весят очень много. В общем, вежливо намекнули украинцам, что обслуживать такую дорогостоящую технику они не смогут.
Сейчас взгляды всего Запада направлены на Германию, которая может поставить Киеву некоторое количество танков Leopard, а самое главное - разрешить другим странам реэкспорт своих танков. Берлин пока держится, не собираясь в одиночку принимать такое решение, но надолго его решимости не хватит.