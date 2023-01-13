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Пентагон официально поддержал решение союзников по НАТО передать Украине танки западного образца

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Пентагон официально поддержал решение союзников по НАТО передать Украине танки западного образца

Пентагон поддерживает решение союзников по НАТО передать Украине танки западного образца, так же как и системы противовоздушной обороны и артиллерию. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.


По словам генерала, в настоящее время идет обсуждение возможности поставок танков ВСУ, окончательное решение будет принято по итогам заседания контактной группы по вопросам Украины, которое пройдет 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Одновременно с этим США поддерживают решение союзников передать западные танки Киеву. Однако необходимо учитывать возможность обучения украинских военных эксплуатации этой техники, а также поддержку танков в рабочем состоянии.

Также Пентагон приветствует желание некоторых стран поставить украинской армии артиллерийские системы и зенитные комплексы.

(...) мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя

- добавил Райдер.

Между тем, несмотря на неоднократные просьбы, США не будут передавать Украине американские Abrams, в Вашингтоне принято решение отказать в передаче танков. Свое решение американцы объясняют тем, что танки Abrams потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам. А также они весят очень много. В общем, вежливо намекнули украинцам, что обслуживать такую дорогостоящую технику они не смогут.

Сейчас взгляды всего Запада направлены на Германию, которая может поставить Киеву некоторое количество танков Leopard, а самое главное - разрешить другим странам реэкспорт своих танков. Берлин пока держится, не собираясь в одиночку принимать такое решение, но надолго его решимости не хватит.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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35 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:26
    +2
    В общем, вежливо намекнули украинцам, что обслуживать такую дорогостоящую технику они не смогут.


    Да, и все знают, что "Абрамс" - "легок в обслуживании". На снимке замена двигателя - когда саудиты научились менять движок на танке, от радости сообщили по все новостным каналам!
    1. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 11:33
      +4
      Даже у них,без ведра,не ремонт)
      ,...................................
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 11:51
        +3
        Даже у них,без ведра,не ремонт)

        Самое интересное , как собирать будут ? Столько народу разбирает , что хрен заметишь кто что и откуда открутил .
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:29
    +1
    В королевстве американском видимо у каждой ветви и института государства своя политика,власть и война. Одни одно, другие другое говорят.
  3. Эдик
    Эдик Сегодня, 11:33
    +3
    Сейчас взгляды всего Запада направлены на Германию, которая может поставить Киеву некоторое количество танков Leopard, а самое главное - разрешить другим странам реэкспорт своих танков. Берлин пока держится, не собираясь в одиночку принимать такое решение, но надолго его решимости не хватит.

    Да, Германия доманеврировалась.Последовал пинок под задницу!Надо Федя,надо.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:36
    +1
    В целом, как я понимаю, Вашингтон своим европейским колониям довольно открыто говорит
    Давайте, быстрее отправляйте на Украину свои "Леклерки" и "Леопарды". Потом будете у меня "Абрамсы" покупать. А платить будете остатками своего картонного суверенитета.
    И пусть бы Германия вобще без "Леопардов" осталась - лишь бы в Америке потом сотню-полторы "Абрамсов" купила.

    Доколе этот полосатый фурункул на теле цивилизации гноем наливаться будет? am
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:35
      0
      Пока сам не лопнет, не видать ни хирурга решительного ни медсестры опытной
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:37
    0
    Они же все время думают, что вот поставят что-то и ход боевых действий изменится, то джавелины, то байрактары, то хаймарсы, то гаубицы три семерки или цезарь, но укровермахт как сдавал города так и сдает.
    1. james
      james Сегодня, 11:40
      0
      Херсон, тоже они сдали?
      Откуда столько недоучек?
      Де-лы , те кто родил этот текст: " Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
    2. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 11:43
      0
      Съездил бы туда и показал как воевать нужно. А то от тебя одни бравурные лозунги приходят. Вперед Вагнер или Ахмат ждут тебя парень. Покажи им там.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 11:46
        +1
        да просто Миханом пахнет.. что ж от него еще ждать..
  6. james
    james Сегодня, 11:39
    +5
    Ну что, доигрались со своими жестами "доброй воли" и "мы еще не начинали"?
  7. синоби
    синоби Сегодня, 11:44
    -1
    Хххе!Кто-то сомневался?Вот теперь,настаёт время приняти участия в СВО наших новейших систем вооружений.Это ответ на вопрос #Путинвсёврёт#,где наши новейшие вооружения и почему они невоюют.А нет необходимости,пока запад посылает свой хлам на утилизацию.
  8. Dos
    Dos Сегодня, 11:44
    +1
    hi Как бы не рукоплескали тут (будет - не будет!) пора рушить логистику! По полной! Пора!
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:44
    +1
    "Свое решение американцы объясняют тем, что танки Abrams потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам"///
    ----
    В оригинале на английском про частые поломки нет. laughing
    Немножко пофантазировали.
    Абрамс не нужен Украине по другой причине -
    это специализированное противотанковое средство.
    Против танков Украине и так поставили море Джавелинов, НЛау,
    Милан и т.д. И свои Стругна (улучшенный Корнет) у них есть.
    ВСУ нужны танки поддержки пехоты. Способные вести беглый огонь фугасными и легкими бронебойными снарядами сходу.
    В принципе, Т-72, как танк поддержки пехоты, очень хорош.
    А его пушка даже избыточна. Достаточен калибр 100-105 мм.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +3
    Чайник тоже не сразу закипает....Джавелины- 777/Цезари/Крабы- Химарсы-БМП/БТР - Патриоты/Ириски...., далее танки-самолеты- ракет большой дальности - ядрен батон, усе, приехали, дальше только тараканы будут размышлять, чего людям не жилось....
  11. Flyter
    Flyter Сегодня, 11:47
    +1
    Танк без обученного экипажа является обычной консервной банкой. Ну дадут мобилизованным танк, ну расскажут за день-два как ехать и что дальше? А работа в боевых условиях? Руководство Украины больно патологическим накопительство и возьмут все, лишь бы дали.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    0
    мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя
    Кто бы сомневался. А при такой поддержке некоторые будут готовы и штаны скинуть отдав последнее. Шольц уже ремень снял и молнию расстегнул - и поедут немецкие танки на Украину, как это было в 1941 г. Вот только в 2023 их там очень ждут и встретят хлебом-солью.
    1. solar
      solar Сегодня, 12:45
      0
      Далеко еще немцам до того, чтобы отдавать последнее, честно говоря.
  13. VanaCatu
    VanaCatu Сегодня, 11:51
    +3
    Будут поставлять и танки и всё остальное ,до тех пор, пока на Украине есть кому воевать.
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:56
    0
    Где ж танки, когда ж поставят, сколько можно мусолить? Что б наступать укровермахту надо тысячи танков и потом ещё тысячи для удержания и БМП в два раза больше чем танков для поддержки. Такого количества не будет если только вместо 40 миллиардов выделят 200, что не реально, это больше прибыли америкосов от конфликта. У нас намного больше всяких противотанковых средств, а для ремонта и снабжения надо уже сейчас строить заводы по ремонту и для комплектования бк, а это ещё больше денег, и с каждым годом ещё больше надо инфляция сэр. А там глядишь и солдаты дауны укровермахта кончатся рожать то некому.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Пентагон официально поддержал решение союзников по НАТО предать Украине танки западного образца
    Понятно, забугорные лезут в конфликт по самые помидоры... что дальше???
  16. IvanR
    IvanR Сегодня, 12:08
    +1
    Это у них так из за Соледара подгорело?что резко пошли танки и всякие Брэдли?когда будет авиация,ф16 в том числе,ваши ставки?
    1. lestad
      lestad Сегодня, 12:22
      +1
      Как к Киеву будем подходить, так и ф 16 появятся
    2. Комментарий был удален.
  17. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:16
    +1
    Не поддержал а приказал,только озвучивают такие приказы страны-шестёрки а вшивыйтон вроде не причём а потом,тот же вшивыйтон вроде только соглашается из солидарности с союзниками.
  18. K._2
    K._2 Сегодня, 12:18
    +2
    згляды всего Запада направлены на Германию, которая может поставить Киеву некоторое количество танков Leopard, а самое главное - разрешить другим странам реэкспорт своих танков


    ...По выжженной равнине —
    За метром метр —
    Идут по Украине
    Солдаты группы «Центр»...
  19. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:20
    0
    Они хохлам и маму родную передадут...
    Лишь бы с русскими не воевать.
  20. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:20
    0
    "Пентагон официально поддержал решение союзников по НАТО предать Украине танки западного образца".(с) Смешно думать, что "союзники" что-то могут решить.?
  21. Floke
    Floke Сегодня, 12:23
    +1
    танки Abrams потребляют много топлива, очень сложные в обслуживании и подвержены частым поломкам

    Танк не хаймарс, затрофеить гораздо проще. Чего американцы и опасаются.
  22. Floke
    Floke Сегодня, 12:27
    +1
    Цитата: IvanR
    Это у них так из за Соледара подгорело?что резко пошли танки и всякие Брэдли?когда будет авиация,ф16 в том числе,ваши ставки?

    Как наши Донецкую область освободят. Надеюсь это будет лето 2023
  23. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:31
    0
    Это к вопросу а зачем нам спешить нужно было. Будем по зернышку клявать. А размер помощи ВСУ УЖЕ сопоставим с военбюджетом РФ.. А все начиналось с касок и броников. Интересно, самолеты и КР ракеты уже летом пойдут в рамках поставок или уже весной? И вот только не надо про обучение. Найдут "добровольцев" из бывших солдат. Но мы весь прошлый год никуда не торопились. Перемалывали. Ну что же. Теперь будем перемалывать продукцию ВПК половины планеты. Пока клявалка не с точится.

    П.С. Сегодня отменили освобождение от призыва для многодетных отцов. Это наверное от избытка добровольцев.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:45
      0
      Кстати, я тоже отметил. Как раз, моя тема.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:48
      0
      Ссылочку пжл. на нормативный акт про мобилизацию, а если это вброс и деза - достоин тапка.
  24. Денис Минаков
    Денис Минаков Сегодня, 12:37
    +1
    Потом видимо Ф 16 передадут.
    .....................
  25. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:43
    0
    Танки обязательно поставят. Без них ни каких наступательных движений не будет. Тут основной вопрос в Логистике и обслуживании. Конфликт долгий и, как оказалось и стволы нужно менять...и ДВС и просто ремонтировать после попаданий. Может быть, боятся репутационных потерь (Абрамс и Лео конкуренты по НАТО)