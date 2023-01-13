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«Нужны боеприпасы, а не оправдания»: Американский адмирал раскритиковал оборонную промышленность США

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«Нужны боеприпасы, а не оправдания»: Американский адмирал раскритиковал оборонную промышленность США

Американский адмирал Дэрил Коудл раскритиковал оборонную промышленность США за низкую производительность и несвоевременное выполнение заказов. Он заявил, что не собирается вникать в проблемы ОПК, ведь флоту нужны боеприпасы, а не оправдания.


Такую позицию высказал высокопоставленный четырехзвездный военный в своем выступлении на ежегодном симпозиуме Ассоциации надводного флота США.

Все эти истории о COVID, запчастях, цепочкой поставок меня совершенно не волнуют

- заявил Коудл.

Он сказал, что не будет мириться с нарушениями обязательств со стороны оборонно-промышленного комплекса и устал слушать оправдания его представителей. Адмирал считает непростительным тот факт, что флот не получает боеприпасы, которые были им заказаны и в которых он испытывает необходимость.

Это было его ответом на вопрос о том, как сбалансировать потребности Вооруженных сил США с желанием правительства отправить масштабную военную помощь Украине.

«Щелчок по носу» представители американского ОПК получили не только от него, но также и от адмирала Майкла Гилдея. Он заявил, что готов выслушать от них любые «слезливые истории» о проблемах, с которыми они сталкиваются. Но при этом все, что было заказано для Военно-морских сил США, должно быть поставлено в срок и в полном объеме.

На том же симпозиуме министр ВМС Соединенных Штатов Карлос дель Торо потребовал от ОПК увеличить темпы производства вооружений. По его словам, это необходимо, чтобы осуществлять военные поставки для ВСУ без ущерба для собственной обороноспособности.
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Использованы фотографии:
Минобороны США
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:39
    -3
    а как тут надеялись некоторые что "вот вот западный ВПК каааак даст оборотов"...А они так не могут. Им надо контракты и сроки исполнения. А в три смены как на наших оборонных заводах-не их методы...
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:51
      +4
      Они в Афгане бросили просто так особо не задумываясь военной техники, вооружений и боеприпасов на сумму превышающую наш годовой военный бюджет, на 86 млрд дол. Они все вместе и на половину этой суммы в/на Украину не поставили.
      Все эти вопли адмиралов генералов не более чем попытка напомнить о себе.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 12:05
      +1
      .А они так не могут. Им надо контракты и сроки....
      Ой, не говорите '" гоп".. наладить работу там умеют. Была бы выгода. Они гражданские самолёты "пекут как пирожки". Так, что не заблуждайтесь. Работать там умеют.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 12:33
        0
        Каждую неделю по два самолета Ф-35. У нас то же количество но в год.
    3. Single-n
      Single-n Сегодня, 12:45
      0
      Если нужно то они и в 10 смен будут работать. Там умеют и работу организовать и производство наладить. Тут просто вопрос денег. И откровенно говоря никакой РЕАЛЬНОЙ военной угрозы РФ для них не несет. Вот и не торопятся. Не спеша оформят распил бюджета и начнут производство. А мы к тому времени может Бахмут возьмем. А может даже до Славянска дойдем.
  2. синоби
    синоби Сегодня, 11:50
    +1
    Для того чтобы наростить производство им сначала понадобится время это производство заново построить.А это не месяц и даже не год.
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 12:31
      0
      Вот это вы серьёзно пишите или так нужно написать? Какое производство заново, какие боеприпасы заново? Если ствольная артиллерия то что там производить то если какие-то сверх сложные ракеты управляемые снаряды то их производство ни на секунду не прекращалось.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    «Нужны боеприпасы, а не оправдания»: Американский адмирал раскритиковал оборонную промышленность США
    . Хвост вселяет собакой или собака хвостом???
    Со стороны посмотреть, вроде как они одно целое и по отдельности ничего и никак у них не происходит.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    0
    не будет мириться с нарушениями обязательств со стороны оборонно-промышленного комплекса и устал слушать оправдания его представителей.
    То, что недовольство со стороны военных оправдано спору нет. А вот, как генералы-адмиралы "растолкают" ВПК? Административный ресурс не поможет, ВПК выше своей головы не прыгнет, да и многие большие чины на содержании компаний ВПК. А нерадивых наказывать будут?
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:00
    0
    Дети ег, чего они хотят, не только в России выгоднее и менее гиморойнее бегать с рюкзаками с едой, чем стоять за станком 8 часов, в америкосии тоже самое.
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:55
    0
    Американский адмирал Дэрил Коудл раскритиковал оборонную промышленность США за низкую производительность и несвоевременное выполнение заказов. Он заявил, что не собирается вникать в проблемы ОПК, ведь флоту нужны боеприпасы, а не оправдания.
    Сказать, что этот адмирал глупец? Вряд ли. Пиар? 100%.
    Низкая производительность ОПК? Какая есть в условиях мирного времени. Хотите бОльшую производительность? Платите. Платите и ждите. Ну, если какому-то глупцу вдруг срочно потребовались солдаты, то он же не будет критиковать американских женщин за то, что они ему моментально не рожают и моментально же не выращивают новых солдат.
    Кругом пиар.
  7. wanna
    wanna Сегодня, 12:57
    0
    Это означает, что мы получаем опыт, нападая на Тайвань и противостоя Соединенным Штатам. Мы должны были сделать так, чтобы американские базы в Азии получали по два удара в день. Первый раз - взорвать их обычные взлетно-посадочные полосы, а второй раз - физически устранить людей, которые ремонтировали взлетно-посадочные полосы.

    Таким образом, китайские рабочие будут работать в 20 смен. Однажды я спорил с профессором на Тайване и сказал, что могу поклясться, что самое высокое здание в Тайбэе - это палатка, которую вы поставили, когда впервые вышли из бомбоубежища.