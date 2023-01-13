«Нужны боеприпасы, а не оправдания»: Американский адмирал раскритиковал оборонную промышленность США

Американский адмирал Дэрил Коудл раскритиковал оборонную промышленность США за низкую производительность и несвоевременное выполнение заказов. Он заявил, что не собирается вникать в проблемы ОПК, ведь флоту нужны боеприпасы, а не оправдания.
Такую позицию высказал высокопоставленный четырехзвездный военный в своем выступлении на ежегодном симпозиуме Ассоциации надводного флота США.
Все эти истории о COVID, запчастях, цепочкой поставок меня совершенно не волнуют
- заявил Коудл.
Он сказал, что не будет мириться с нарушениями обязательств со стороны оборонно-промышленного комплекса и устал слушать оправдания его представителей. Адмирал считает непростительным тот факт, что флот не получает боеприпасы, которые были им заказаны и в которых он испытывает необходимость.
Это было его ответом на вопрос о том, как сбалансировать потребности Вооруженных сил США с желанием правительства отправить масштабную военную помощь Украине.
«Щелчок по носу» представители американского ОПК получили не только от него, но также и от адмирала Майкла Гилдея. Он заявил, что готов выслушать от них любые «слезливые истории» о проблемах, с которыми они сталкиваются. Но при этом все, что было заказано для Военно-морских сил США, должно быть поставлено в срок и в полном объеме.
На том же симпозиуме министр ВМС Соединенных Штатов Карлос дель Торо потребовал от ОПК увеличить темпы производства вооружений. По его словам, это необходимо, чтобы осуществлять военные поставки для ВСУ без ущерба для собственной обороноспособности.