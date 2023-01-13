The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии в рамках СВО

Американское издание The Wall Street journal утверждает, что назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировки войск в районе проведения СВО на Украине предвещает новые наступательные действия армии России.Издание приводит слова британского аналитика, заявившего, что подобные кадровые перестановки подтверждают грядущие широкомасштабные наступления российской армии в рамках спецоперации.Новые назначения командования российской группировки войск, произошедшие 11 января, свидетельствуют о повышении уровня руководства СВО и связаны с более широкими масштабами поставленных задач. Таким образом усиливается блок командования военной группировкой, принимающей участие в ведении боевых действий в рамках спецоперации.Предполагается, что подобные кадровые перестановки в руководстве спецоперацией могут быть предвестником радикальных изменений оперативной обстановки на театре боевых действий.Аналитики рассматривают несколько сценариев вероятного грядущего широкомасштабного наступления российской армии в районе проведения спецоперации. Среди них также рассматривается вторжение в северо-западные регионы, подконтрольные киевскому режиму. В связи с этим украинские власти укрепляют оборону на границе с Белоруссией, возводят фортификационные и инженерные сооружения и минируют прилегающие территории.Ранее в США заявили, что потеря украинскими войсками Соледара и Бахмута якобы никак не скажется на дальнейшем ходе вооружённого конфликта.