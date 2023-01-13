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The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии в рамках СВО

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The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии в рамках СВО

Американское издание The Wall Street journal утверждает, что назначение главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировки войск в районе проведения СВО на Украине предвещает новые наступательные действия армии России.


Издание приводит слова британского аналитика, заявившего, что подобные кадровые перестановки подтверждают грядущие широкомасштабные наступления российской армии в рамках спецоперации.

Новые назначения командования российской группировки войск, произошедшие 11 января, свидетельствуют о повышении уровня руководства СВО и связаны с более широкими масштабами поставленных задач. Таким образом усиливается блок командования военной группировкой, принимающей участие в ведении боевых действий в рамках спецоперации.

Предполагается, что подобные кадровые перестановки в руководстве спецоперацией могут быть предвестником радикальных изменений оперативной обстановки на театре боевых действий.

Аналитики рассматривают несколько сценариев вероятного грядущего широкомасштабного наступления российской армии в районе проведения спецоперации. Среди них также рассматривается вторжение в северо-западные регионы, подконтрольные киевскому режиму. В связи с этим украинские власти укрепляют оборону на границе с Белоруссией, возводят фортификационные и инженерные сооружения и минируют прилегающие территории.

Ранее в США заявили, что потеря украинскими войсками Соледара и Бахмута якобы никак не скажется на дальнейшем ходе вооружённого конфликта.
Автор:
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31 комментарий
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:48
    +3
    The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии
    Главное что бы не на старые грабли.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:19
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Главное что бы не на старые грабли.

      Ну так ВКС-овца и поменяли на общеармейское командование. Видимо, от обеспечения - переходят к работе на земле...
      Кстати, кто в погонах еще при начале мобилизации так и говорили - мобилизованые на месте и полностью боеготовы окажутся только к середине февраля на Украине все. На то и похоже.
      Так что логично, что НЕКОТОРЫЕ начали подозревать, что кастрюли будут использованы по назначению в самом ближайшем будущем. Для холодца. И как раз замена руководства на общевойсковое - похоже, означает это вот самое.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 12:54
        0
        Судя по фото к статье, Герасимов должен вскоре родить!!! надеюсь девочку назовут Викой, то бишь Победой...
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 13:00
          0
          Цитата: Курильщик
          Судя по фото к статье, Герасимов должен вскоре родить!!! надеюсь девочку назовут Викой, то бишь Победой...

          А Вы стройный античный атлет ? Голубоглазый блондин , двух метрового роста . Пресс , бицепсы , трицепсы , икроножные мыщцы и голова дом знаний ? И да . Я не фанат Герасимова ,очень сильно не фанат . Не , как к Зеле , получше отношусь , но ....
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 13:02
        0
        Ну так ВКС-овца и поменяли на общеармейское командование

        Да какой он ВКС-овец, он такой же сухопутчик как и все остальные в ГШ.
    2. Владимир Постников
      Владимир Постников Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Trapp1st
      Главное что бы не на старые грабли.

      Вы полагаете, что новые грабли бьют мягше? Это же под его руководством разрабатывался план СВО до начала СВО, если я не ошибаюсь?
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:50
    +1
    Ну во первых персональная ответственность, во вторых единоначалие. в третьих, тут возможно речь пойдет уже об операцией на сопредельных с бывшей украиной территориях, что выходит за рамки компетенции командующего группировкой, зато как раз относится к компетенции Генштаба. Ну и опять же, дело надо делать и результатов добиваться, не смотря на ошибки и трудности допущенные в ходе СВО. Не предусмотрели что-то, не учли, не так спланировали-набирайтесь опыта и давайте результат все равно. Сталин то же Рокосовского ни за сражение под дубнами и потерю 9-го механизированного корпуса , ни за сдачу Смоленска не расстрелял, а наоборот дал возможность набраться опыта и вырасти в итоге до маршала Победы.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:06
      +6
      то есть до этого у начальника генерального штаба не было ответственности за тот план,который этот же ГенШтаб разрабатывал???

      я,конечно,понимаю,что мы в России,что здесь министров,проваливших импортозамещение, ещё и повышают...но говорить,что у начальника ГенШтаба нет ответственности-по-моему чересчур
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 12:11
        -5
        До этого был соблазн "съехать" типа план был гениальный но вот воплощение подкачало. Мол эти полевые генералы все не так и не то и вообще некомпетентные. А теперь этот тяни-толкай невозможно. Разработал-воплощай. Правда это уже не совсем генштаб. Кстати, что то я не увидел новости о расстреле на бывшей украине начальника генерального штаба и разведки которые эпично проворонили начало СВО и привели укровермахт к потере огромных территорий. Что-то укровояки не спешат их к стенке ставить за некомпетентность.
      2. слава1974
        слава1974 Сегодня, 12:12
        +2
        то есть до этого у начальника генерального штаба не было ответственности за тот план,который этот же ГенШтаб разрабатывал???

        По слухам, Герасимов был против плана, претворенного в жизнь изначально.
        Его план , это ввод на Донбасс миротворческих бригад, если не поможет ,то локальная операция по защите ДНР и ЛНР.
        Первоначальный план провалился, формально Герасимов в этом не виноват. Значит теперь Герасимов будет претворять в жизнь свой план, поэтому и такая персонализация.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 12:21
          +4
          Цитата: слава1974
          По слухам,

          Высочайший уровень достоверности об оперативной работе Генерального штаба РФ..... wink
          1. Abbot
            Abbot Сегодня, 12:42
            0
            Цитата: голос_разуma
            Сталин то же Рокосовского ни за сражение под дубнами и потерю 9-го механизированного корпуса , ни за сдачу Смоленска не расстрелял, а наоборот дал возможность набраться опыта и вырасти в итоге до маршала Победы.

            Зато расстрелял Павлова. Рокоссовский не был начальником генштаба. Тогда в 1941 его неудачи не выглядели чем-то особенным и фатальным - херово было всем. Пример неудачный. У нас что, немцы под Москвой? Не натягивайте сову на глобус.
      3. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 12:38
        0
        Цитата: Николай310
        то есть до этого у начальника генерального штаба не было ответственности за тот план,который этот же ГенШтаб разрабатывал???

        мало того, у него даже брюшко приросло с тех пор lol
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:10
      +3
      Афигенное сравнение, Рокосовского, который ушёл добровольцем в чине рядового на фронт и Герасимова.
    3. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:52
    +2
    The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии в рамках СВО
    . Гадай, не гадай... увидим, что и как будет происходить.
  4. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 11:54
    +1
    все эти так называемые западные аналитики, занимаются банальным подстрекательством , мол да да, все верно поменяли, сейчас пойдет дело)сколько уже таких предсказателей было)им выгодна война долгая, они будут поддерживать обе стороны кого словом, а кого и делом
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:08
      -4
      а в чём подстрекательство? что мол русские пойдут вперёд,увязнут и будет долгая война??? а сидение в обороне и взятие по 4-5 месяцев соледаров(никаких упрёков Вагнерам)-это путь к быстрому окончанию войны что ли?
  5. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 12:06
    -1
    Цитата: Trapp1st
    The Wall Street journal: Назначение Герасимова предвещает новые наступления российской армии
    Главное что бы не на старые грабли.

    Красиво сказал. +++++
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 12:08
    0
    Физическая форма Герасимова оставляет желать лучшего.
    1. Комментарий был удален.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 12:58
      +1
      Судя по лицу, интеллект там тоже отсутствует.Только у нас могли "такое" повысить не смотря на все провалы.Вот увидите этой "ДУБ" ещё наломает дров своей гениальностью.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    -2
    предвещает новые наступательные действия армии России.
    The Wall Street journal не далек от истины, поэтому в Киеве и в Вашингтоне напряглись в связи с новыми назначениями и сейчас усиленно думают чем для них это может обернуться.
  8. Комментарий был удален.
  9. Floke
    Floke Сегодня, 12:16
    +1
    Цитата: 16112014nk
    Физическая форма Герасимова оставляет желать лучшего.

    Для генерала важнее ясность ума) ему с пулеметом не бегать и блиндажи не копать
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:17
    0
    Честно, для меня до сих пор не понятно для чего это было сделано? А раньше начальник ГШ МО РФ стоял в стороне от СВО? Не принимал участия в ее планировании и организации, не согласовывал те или иные мероприятия, не отвечал за решения и результаты действий/без действия? Рамки СВО сегодня ограничены определенными территориями. Что изменилось глобально в плане масштаба?
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:24
    -1
    Та да...

    А вообще...
    Не царское это дело - лично руководить хоть и крупным, но локальным конфликтом.
    Это только пока он единственный. (
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:08
      0
      Не царское это дело - лично руководить хоть и крупным, но локальным конфликтом.
      Правильно, война дело военных, нечего там политикам делать.
  12. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:28
    +1
    И снова эти аналитики и снова эти эксперты,только даже бабки на лавочках говорят что без освобождения левобережья днепра и юга,вплоть до молдавской границы,России хоть какого то спокойствия не видать.
  13. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 12:39
    -1
    Цитата: слава1974
    то есть до этого у начальника генерального штаба не было ответственности за тот план,который этот же ГенШтаб разрабатывал???

    По слухам, Герасимов был против плана, претворенного в жизнь изначально.
    Его план , это ввод на Донбасс миротворческих бригад, если не поможет ,то локальная операция по защите ДНР и ЛНР.
    Первоначальный план провалился, формально Герасимов в этом не виноват. Значит теперь Герасимов будет претворять в жизнь свой план, поэтому и такая персонализация.


    - Хоть чтото , из того что есть....
  14. Озирис
    Озирис Сегодня, 12:46
    +1
    Генерал армии В. Герасимов назначен для лучшей координации наступления ВС РФ на различных направлениях, которое планируется в ближайшее время. Он также имеет доступ к решению применения СЯС РФ в случае необходимости ...
  15. g_ae
    g_ae Сегодня, 12:46
    +1
    Ну, дай-то бог. Но вот я помню как спасать энергетику ставили Чубайса. И каков результат. Молчу про нанотехнологии. А с экономическими реформам? Греф, Кудрин, Силуанов, Набиууллина и т.п. И как результат, если без ура-патриотизма? Или кто там реформой здравоохранения занимался? И как реформы? А кто рефрмами армии занимался? И как результат? И где он теперь? И, наконец, кто их всех назначал? Кадры решают все, но вот качество кадров вызывает вопросы.
  16. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 12:48
    +1
    Цитата: Hagen
    Цитата: слава1974
    По слухам,

    Высочайший уровень достоверности об оперативной работе Генерального штаба РФ..... wink


    - Просто, Объективно - это было бы оптимальным решением... (весь ход СВО подтвердил это ...).
  17. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 12:53
    0
    Очень гениальная была чья то идея поставить человека, провалившим СВО, руководить её же wassat tongue теперь мы точно победим wassat