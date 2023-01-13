Сенатор из Оклахомы выступил против обучения украинских военных применению ЗРК Patriot на территории штата

Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны

В конце прошлого года Белый дом, вняв настойчивым просьбам президента Украины Зеленского, решил предоставить Киеву одну батарею ЗРК Patriot. Но возникла загвоздка: для использования сложного противовоздушного комплекса требуется экипаж хорошо обученных специалистов в количестве около ста человек. Отправлять своих спецов в зону военных действий Пентагон, видимо, опасается.Изначально Пентагон планировал провести обучение украинских военных в Германии, но затем было принято решение использовать для этого полигон базы армии США Форт Силл в штате Оклахома. Не исключено, что Вашингтону не удалось согласовать этот вопрос с немецким правительством.И теперь тому, чтобы иностранных военных обучали на территории Соединенных Штатов, воспротивился уже один из местных высокопоставленных политиков. Сенатор-республиканец от Оклахомы Натан Дам заявил, что он призвал Пентагон не пускать украинских военных на территорию штата. Соответствующую резолюцию Дам уже внес в Конгресс США.В своем аккаунте соцсети сенатор написал, что опасается, как бы украинские военные не выпустили ракету по мирным американцам, как это у них уже произошло в Польше.— объяснил свою позицию Дам.При этом сенатор рассчитывает на общественную поддержку своей инициативы. Конгрессмен закончил свой пост словами «делайте репост, если вы согласны, что это не наша война и что в Оклахоме не должно быть иностранных военных».Таким образом Пентагон, а следом и Белый дом, могут попасть в довольно затруднительную ситуацию. В США все больше американцев высказываются против беспрецедентной военной и финансовой помощи далекой Украине. Общественное возмущение, которое может быть спровоцировано призывом сенатора, его соратниками по республиканской партии будет точно использовано в борьбе с демократами и как аргумент для усиления кампании против администрации Байдена.Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер сообщил, что бучение украинских военнослужащих использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot могут начать в США на следующей неделе, продлится оно несколько месяцев.