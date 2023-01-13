Военное обозрение
Войти Регистрация

Сенатор из Оклахомы выступил против обучения украинских военных применению ЗРК Patriot на территории штата

6
Сенатор из Оклахомы выступил против обучения украинских военных применению ЗРК Patriot на территории штата

В конце прошлого года Белый дом, вняв настойчивым просьбам президента Украины Зеленского, решил предоставить Киеву одну батарею ЗРК Patriot. Но возникла загвоздка: для использования сложного противовоздушного комплекса требуется экипаж хорошо обученных специалистов в количестве около ста человек. Отправлять своих спецов в зону военных действий Пентагон, видимо, опасается.


Изначально Пентагон планировал провести обучение украинских военных в Германии, но затем было принято решение использовать для этого полигон базы армии США Форт Силл в штате Оклахома. Не исключено, что Вашингтону не удалось согласовать этот вопрос с немецким правительством.

И теперь тому, чтобы иностранных военных обучали на территории Соединенных Штатов, воспротивился уже один из местных высокопоставленных политиков. Сенатор-республиканец от Оклахомы Натан Дам заявил, что он призвал Пентагон не пускать украинских военных на территорию штата. Соответствующую резолюцию Дам уже внес в Конгресс США.

В своем аккаунте соцсети сенатор написал, что опасается, как бы украинские военные не выпустили ракету по мирным американцам, как это у них уже произошло в Польше.

Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны

— объяснил свою позицию Дам.

При этом сенатор рассчитывает на общественную поддержку своей инициативы. Конгрессмен закончил свой пост словами «делайте репост, если вы согласны, что это не наша война и что в Оклахоме не должно быть иностранных военных».

Таким образом Пентагон, а следом и Белый дом, могут попасть в довольно затруднительную ситуацию. В США все больше американцев высказываются против беспрецедентной военной и финансовой помощи далекой Украине. Общественное возмущение, которое может быть спровоцировано призывом сенатора, его соратниками по республиканской партии будет точно использовано в борьбе с демократами и как аргумент для усиления кампании против администрации Байдена.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер сообщил, что бучение украинских военнослужащих использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot могут начать в США на следующей неделе, продлится оно несколько месяцев.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:38
    0
    Конечно, они все равно там у себя в черепушке опасаются удара по центрам подготовки...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:42
    0
    Для республиканцев нужен только повод потроллить демократов...., ничего более, а если еще и электорат поддержит.... Будет сыр-бор, утащат в Румынию, там будут учить, те даже не пискнут.
  3. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:43
    0
    Обычный местечковый пиар политика. Проблемы индейцев шерифа совершенно не интересуют. Его интересуют только его избиратели. А его избирателей проблемы индейцев тоже не интересуют. Индейцам следует готовиться к худшему.
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 13:00
      0
      Пиар пиаром, а этот крендель поди знает на что способны бравые парубки из ПВО окраины. Примеров то вон сколько.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    0
    опасается, как бы украинские военные не выпустили ракету по мирным американцам, как это у них уже произошло в Польше.
    Молодец. И оправдание нашел своему отказу и протроллил украинских ПВОшников. Но думаю, что Пентагон это не очень расстроит, т.к. в случае необходимости найдут другое место.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:57
    0
    Ну, вот...
    Братская Оклахомщина не подведёт!