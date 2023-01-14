Байден новыми запретами в сфере микрочипов старается сдержать усилия Китая по созданию оружия с искусственным интеллектом

Растущая напряженность в отношениях США с Китаем спровоцировала новый толчок в Вашингтоне, направленный на уменьшение зависимости США от Восточной Азии — глобального эпицентра производства полупроводников — для жизненно важной микроэлектроники, необходимой для создания как обычных вооружений, так и алгоритмов искусственного интеллекта.Декабрьское выступление президента США Байдена было сосредоточено на рекламе недавно объявленных инвестиций в размере 40 миллиардов долларов в производство микроэлектроники в США и на создании новых рабочих мест. В 2026 году Тайваньская компания по созданию полупроводников начнет производство микроэлектроники в Аризоне: 3-нанометровые чипы. Это помимо примерно 20 000 5-нанометровых чипов в месяц, которые TSMC намеревается начать производить в Аризоне в следующем году.Но в речи Байдена в Аризоне не упоминались столь же неотложные меры, предпринимаемые правительством США для замедления продвижения Китая, включая новые ограничения, которые ограничивают доступ Пекина к этим технологиям.В октябре Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о широком наборе мер экспортного контроля, которые серьезно ограничивают возможности Китая получать одни из самых передовых в мире микрочипов. Бюро утверждало, что Пекин может использовать их для «производства передовых военных систем», хотя эти полупроводники также используются в гражданской сфере.Ограничения Министерства торговли вынудили США начать наступление против способности Китая закупать передовую микроэлектронику, необходимую для достижения его долгосрочных целей военной модернизации. Экспортный контроль запрещает таким компаниям, как TSMC, продолжать производство этих сложных микрочипов в Китае.Китай установил 2030 год в качестве своей целевой даты, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. И именно эту цель американский экспортный контроль намерен ему всячески усложнить. Типичная американская политика: снова вставлять палки в колёса, а не вести диалог для взаимовыгодного сотрудничества.Теперь США вводят новые запреты, в том числе по передаче компаниям, так или иначе связанным с КНР, технологий, позволяющих наладить так называемое лабораторное производство высокочастотных микроконтроллеров.Хотя США больше не являются крупным игроком в производстве полупроводников — что Байден надеется исправить — американские компании по-прежнему играют далеко не последнюю роль в разработке этих микросхем и экспорте оборудования, необходимого для их физического производства. Это дает США некоторое влияние на глобальную цепочку поставок полупроводников.В совокупности, по мнению Вашингтона, эти ограничения наносят серьезный удар по способности Китая производить суперкомпьютеры, необходимые для создания алгоритмов ИИ.Тем не менее, большая часть физического производства полупроводников по-прежнему сосредоточена в Восточной Азии, что повышает вероятность глобального экономического кризиса и проблем для оборонно-промышленной базы США в случае войны из-за Тайваня или где-либо еще в Азиатско-Тихоокеанском регионе.