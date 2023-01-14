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Байден новыми запретами в сфере микрочипов старается сдержать усилия Китая по созданию оружия с искусственным интеллектом

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Байден новыми запретами в сфере микрочипов старается сдержать усилия Китая по созданию оружия с искусственным интеллектом

Растущая напряженность в отношениях США с Китаем спровоцировала новый толчок в Вашингтоне, направленный на уменьшение зависимости США от Восточной Азии — глобального эпицентра производства полупроводников — для жизненно важной микроэлектроники, необходимой для создания как обычных вооружений, так и алгоритмов искусственного интеллекта.


Декабрьское выступление президента США Байдена было сосредоточено на рекламе недавно объявленных инвестиций в размере 40 миллиардов долларов в производство микроэлектроники в США и на создании новых рабочих мест. В 2026 году Тайваньская компания по созданию полупроводников начнет производство микроэлектроники в Аризоне: 3-нанометровые чипы. Это помимо примерно 20 000 5-нанометровых чипов в месяц, которые TSMC намеревается начать производить в Аризоне в следующем году.

Но в речи Байдена в Аризоне не упоминались столь же неотложные меры, предпринимаемые правительством США для замедления продвижения Китая, включая новые ограничения, которые ограничивают доступ Пекина к этим технологиям.

В октябре Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о широком наборе мер экспортного контроля, которые серьезно ограничивают возможности Китая получать одни из самых передовых в мире микрочипов. Бюро утверждало, что Пекин может использовать их для «производства передовых военных систем», хотя эти полупроводники также используются в гражданской сфере.

Ограничения Министерства торговли вынудили США начать наступление против способности Китая закупать передовую микроэлектронику, необходимую для достижения его долгосрочных целей военной модернизации. Экспортный контроль запрещает таким компаниям, как TSMC, продолжать производство этих сложных микрочипов в Китае.

Китай установил 2030 год в качестве своей целевой даты, чтобы стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. И именно эту цель американский экспортный контроль намерен ему всячески усложнить. Типичная американская политика: снова вставлять палки в колёса, а не вести диалог для взаимовыгодного сотрудничества.

Теперь США вводят новые запреты, в том числе по передаче компаниям, так или иначе связанным с КНР, технологий, позволяющих наладить так называемое лабораторное производство высокочастотных микроконтроллеров.

Хотя США больше не являются крупным игроком в производстве полупроводников — что Байден надеется исправить — американские компании по-прежнему играют далеко не последнюю роль в разработке этих микросхем и экспорте оборудования, необходимого для их физического производства. Это дает США некоторое влияние на глобальную цепочку поставок полупроводников.

В совокупности, по мнению Вашингтона, эти ограничения наносят серьезный удар по способности Китая производить суперкомпьютеры, необходимые для создания алгоритмов ИИ.

Тем не менее, большая часть физического производства полупроводников по-прежнему сосредоточена в Восточной Азии, что повышает вероятность глобального экономического кризиса и проблем для оборонно-промышленной базы США в случае войны из-за Тайваня или где-либо еще в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:56
    -1
    Эмбарго против Японии перед ВМВ привело к Перл-харбору. Эмбарго против Китая в виде запрета его же провинции поставлять продукцию остальной стране, может привести к операции по возращению Тайваня.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    0
    Что то ИИ на 100 % не побеждает на поле битвы в 64 клетки.
  3. Простой
    Простой Сегодня, 16:59
    0
    Для "искуственного интеллекта" критичен массив данных, на котором он обучается.

    А он у Китая больше чем у США, Великобритании и ЕС вместе взятых.

    И уж потом стоит миниатюризация "железа" , или по другому - скорость обработки этого массива
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:00
    0
    Байден новыми запретами в сфере микрочипов старается сдержать усилия Китая по созданию оружия с искусственным интеллектом
    . Вопрос... что раньше произойдёт, Китай научится делать все шо надо или америГа сломается???
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:18
      +1
      Кетайцы на днях запатентовали новую технологию производства чипов. Да и вообще, торговая война с Китаем началась из-за того, что китайцы на свои флагманские модели телефонов начали ставит процессоры своего производства, "делавшие" матрасов и корейцев... Так что итог ясен заранее.
      Да там простая фишка - прижать Китай они могли бы - только ограничив рынок. А рынок внутри Китая равен Европа+США+Канада, кто еще прижмет))) Матрасам кранты заведомо
  5. AVA77
    AVA77 Сегодня, 17:08
    +1
    Немного информации по Китаю.
    ]
  6. KCA
    KCA Сегодня, 17:19
    0
    В России и Китае весьма неслабые успехи в создании квантовых компьютеров, там, ещё долго, не надо много и процесс в 7 микрон, хватит и 90 микрон, да и больше, но штаты в этом в жопе, в МГУ уже года 3 работает квантовая телефония, госкомпании уже закупают по адовым ценам, но вскрыть не возможно, да и кубиты к нашим компам подключают по штуке постоянно