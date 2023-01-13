Министр обороны Франции подтвердил готовность страны к поставкам колёсных танков AMX 10-RC на Украину в ближайшее время

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил готовность страны к поставкам колёсных танков AMX 10-RC на Украину в ближайшее время. По словам главы французского оборонного ведомства, это должно произойти в течение 2-х месяцев.
Заявление было сделано им после телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Франция выразила приверженность дальнейшему оказанию военной помощи Украины.
Отметим, что этому решению поспособствовало сделанное ранее обещание французским лидером Эммануэлем Макроном своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Как уточнили в Елисейском дворце, это первый случай отправки в Киев боевых бронированных машин, разработанных западными странами. При этом снова не упоминаются такие поставки западной техники, как, например, немецкие САУ PzH 2000.
Тяжёлые бронемашины AMX 10-RC, разрабатываются французской компанией Nexter Systems, специализирующейся в области вооружений и военной техники. Производились в период с 1976-го по 1994-й года. Вес их составляет 17 тонн, калибр пушки – 105 мм. Также они оснащены 2 спаренными пулемётами калибра 7,62. На сегодняшний день 248 колёсным танкам, стоящим на вооружении Франции, постепенно приходят на смену новые боевые машины «Ягуар».
Напомним, что в пакет военной помощи Киеву со стороны Парижа также вошла партия самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar в количестве 18-ти единиц. Также французское министерство вооружённых сил одобрило выделение Украине 155-мм буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение французской армии в 1979-м году.
В то же время Макрон ещё в октябре прошлого года заявил, что Париж предоставит и средства ПВО из-за усиления Россией ракетных ударов по объектам критически важной инфраструктуры Украины.