Bloomberg: Китай может занять место России на мировом рынке топлива

Похоже, что после ввода Западом антироссийских санкций, Китай решил «воспользоваться ситуацией» и побороться за лидерство на мировом рынке топлива. По крайней мере, так считают аналитики из Bloomberg.В опубликованном агентством материале говорится, что в декабре прошлого года отгрузка ДТ из Китая стала максимальной за последние 6 лет. При этом на 2023 год Пекин увеличил квоту на экспорт топлива еще на 50%.В целом, объем поставок дизеля из КНР в первом полугодии может достигнуть 400 - 600 тыс. баррелей в день, пишет издание ссылаясь на данные, озвученные директором по исследованию Wood Mackenzie Ltd. Марка Уильямса. Со слов эксперта, вышеупомянутая цифра примерно сопоставима с тем объемом российского топлива, который могут потерять Великобритания и ЕС в случае полного эмбарго.Напомним, что на днях газета The Wall Street Journal писала о намерении Запада ввести «потолок цен» на российские бензин, ДТ и мазут, подобно тому, который был введен на нашу нефть. Представители Минфина США на этой неделе уже якобы начали обсуждение данных ограничений со своими европейскими союзниками. Санкции могут быть введены уже 5 февраля.Аналитики из Bloomberg подчеркивают, что напрямую Европа сможет получать лишь небольшую часть экспортного топлива из Китая. Основными поставщиками в ЕС и Великобританию все же являются Саудовская Аравия, Индия и США.Между тем, со слов экспертов, резкое увеличение китайского экспорта ДТ может высвободить объемы, задействованные вышеупомянутыми поставщиками на других направлениях, и перенаправить их в Европу, тем самым нивелировав дефицит, возникший по причине вероятного отказа от топлива из России.