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Bloomberg: Китай может занять место России на мировом рынке топлива

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Bloomberg: Китай может занять место России на мировом рынке топлива

Похоже, что после ввода Западом антироссийских санкций, Китай решил «воспользоваться ситуацией» и побороться за лидерство на мировом рынке топлива. По крайней мере, так считают аналитики из Bloomberg.


В опубликованном агентством материале говорится, что в декабре прошлого года отгрузка ДТ из Китая стала максимальной за последние 6 лет. При этом на 2023 год Пекин увеличил квоту на экспорт топлива еще на 50%.

В целом, объем поставок дизеля из КНР в первом полугодии может достигнуть 400 - 600 тыс. баррелей в день, пишет издание ссылаясь на данные, озвученные директором по исследованию Wood Mackenzie Ltd. Марка Уильямса. Со слов эксперта, вышеупомянутая цифра примерно сопоставима с тем объемом российского топлива, который могут потерять Великобритания и ЕС в случае полного эмбарго.

Напомним, что на днях газета The Wall Street Journal писала о намерении Запада ввести «потолок цен» на российские бензин, ДТ и мазут, подобно тому, который был введен на нашу нефть. Представители Минфина США на этой неделе уже якобы начали обсуждение данных ограничений со своими европейскими союзниками. Санкции могут быть введены уже 5 февраля.

Аналитики из Bloomberg подчеркивают, что напрямую Европа сможет получать лишь небольшую часть экспортного топлива из Китая. Основными поставщиками в ЕС и Великобританию все же являются Саудовская Аравия, Индия и США.

Между тем, со слов экспертов, резкое увеличение китайского экспорта ДТ может высвободить объемы, задействованные вышеупомянутыми поставщиками на других направлениях, и перенаправить их в Европу, тем самым нивелировав дефицит, возникший по причине вероятного отказа от топлива из России.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:39
    +1
    Да товарищи империалисты. Это Китайская нефть. Он ее честно купил у Росси и теперь может продавать кому угодно не боясь санкций. И главное все довольны. Россия нефть продала, Китай ее с наценкой перепродал. Запад санкции соблюл, и назло Росси нефть с наценкой купил.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:55
      +5
      Вот только Китай такое будет проворачивать отнюдь не из любви к России, а за очень нехилый такой процент от дохода. А так как никто с наценкой от рыночной цены у Китая нефть не купит, у России он её будет покупать с большим дисконтом.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:29
      -2
      Китай превратился в "торговую точку" нефтепродуктами из России. И не хай торгуют, нам то от этого только польза.
  2. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 16:42
    +1
    Продавать Китаю готовые бензин, ДТ и прочее, но не сырьё ! И по своим ценам ! Аль Китай открыл у себя месторождения нефти и газа ?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:04
      +1
      "Это не наш метод!" (с) )))))))))))))))))))))))))
  3. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 16:44
    0
    Китай становится крупнейшим продавцом российкой нефти, которую покупает отнюдь не в рамках "потолка цен".
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:49
      +7
      которую покупает отнюдь не в рамках "потолка цен"
      , а еще дешевле!
  4. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 17:01
    -2
    До той поры, пока американцы не схлестнутся с китайцами. Потом будет всё так же, как и с РФ.
    1. Rommstain Rest
      Rommstain Rest Сегодня, 17:17
      +4
      Не схлеснутся американцы с китайцами, можете даже не мечтать о такой глупости.
  5. Rommstain Rest
    Rommstain Rest Сегодня, 17:15
    +3
    Ничего удивительного. Это нашим высоким господам кажется что Китай нам брат. На самом деле Китай планомерно проводит в жизнь свои государственные интересы. В любой ситуации Китай будет искать свою выгоду. Будет выгодно нас вообще бортануть - бортанёт без вопросов, да ещё и приберёт наши территории до Байкала. Силёнок их удержать у него достаточно, а у нас уже нет.
    1. Benk
      Benk Сегодня, 17:20
      -3
      Это нашим высоким господам кажется что Китай нам брат

      Да ничего там не кажется, не дурнее Вас там сидят. Но других вариантов особо и нет. У них свои интересы, у нас свои, слава богу, что есть точки пересечения.
      А как Китай рисуют СМИ....ну так если поступит другая команда, быстро отрисуют по-другому, вообще не проблема для нашей пропаганды
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:19
    0
    Ну, раз Китай торгует нашими гсм или гсм из нашей нефти, значит Запад сам себе отдавил писю... Фигурально выражаясь. Ибо, у Китая покупают супостаты по высокой цене. Которую сами себе создали, придумав потолок цен. Россия имеет свой доход от продажи Китаю. Китай имеет свой интерес от наценки. И только "умные" западные "партнеры" имеют гсм по самым высоким ценам... Так плевать на этих "партреров" слюной...
    И если бы потолка цен не было, то, скорее всего, на западном рынке Россия торговала свои гсм по ценам, не на много отличающимся от тех, по которым сейчас продает Китаю. Был бы излишек гсм на рынке и цена бы рухнула...