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Российский военкор рассказал о созданном на Донбассе Центре подготовки операторов БПЛА

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Российский военкор рассказал о созданном на Донбассе Центре подготовки операторов БПЛА

Беспилотники становятся неотъемлемой частью современной войны, их необходимость показала специальная военная операция российской армии на Украине. Несмотря на то, что БПЛА уже активно применяются, грамотных операторов катастрофически не хватает. Ситуацию пытаются решить на местах путем создания народных центров по подготовке операторов БПЛА.


Имеется такой центр и в Донецке, и там не только обучают операторов, хотя это одно из основных направлений деятельности, но и разрабатывают методики применения БПЛА, создают рекомендации, отрабатывают применение различных боеприпасов, в общем это многофункциональный центр, в котором все направлено на всестороннее применение беспилотников.

У центра есть филиалы как на территории Донбасса, так и на территории "континентальной" России, так теперь называют остальную российскую территорию. Причем обучение операторов идет как в общем, так и по специализациям, например "оператор дронов-истребителей", задачей которых является охота на БПЛА противника, дронов-разведчиков и т.д.

В одном таком Центре готовят операторов "дронов-истребителей", охотников за вражескими беспилотниками в небе. Ну и операторов "дронов-бомбардировщиков", "дронов-разведчиков"

- сообщает побывавший в данном центре российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале

Как заявил организатор центра Сергей "Лыни" Паршиков, в настоящее время зарождается, по сути, новый вид войск, в состав которых входят беспилотники. По его словам, в ближайшее время России необходимо подготовить тысячи операторов дронов, чтобы противостоять в небе беспилотникам противника. А то, что "дроновая война" уже идет, он полностью уверен.

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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:21
    +6
    Быстро у нас гражданское общество самоорганизовалось и исправляет недочеты в военном планировании. армия в принципе система инертная, с трудом все новое воспринимает, вот волонтеры , как раз удачно свои инициативы развивают!
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:33
      +4
      армия в принципе система инертная, с трудом все новое воспринимает,

      В мирное время я бы с Вами согласился , но не сейчас . Война - это экстремальные условия выживания , поэтому процесс обучения происходит в 100 раз быстрее , это если жить хочешь .
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:46
        +1
        Как заявил организатор центра Сергей "Лыни" Паршиков, в настоящее время зарождается, по сути, новый вид войск, в состав которых входят беспилотники.

        Не новый вид войск , а новые подразделения в родах войск . От операторов БПЛА зависит успех основных родов войск . Это моё сугубо личное мнение .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +1
    настоящее время зарождается, по сути, новый вид войск, в состав которых входят беспилотники
    А ведь он в чем-то прав. Если тяжелые, ударно-разведывательные БПЛА и др. раньше входили в состав ВВС, то с 2011 г их передали Сухопутным войскам. СВО показало, что дроны, квадрокоптеры очень необходимы в отдельных подразделениях, как для разведки, так и нанесения точечных ударов. Каждым управляет оператор, как правило самоучка. Количество операторов этих маленьких помощников исчисляется уже сотнями, что подсказывает введение отдельной должности в подразделениях.