Военкоры проанализировали вопросы, связанные с попаданием в украинский плен наших бойцов

До недавнего времени официальные лица РФ в отличие от киевского режима избегали темы российских военнопленных и их обмена, а СМИ главным образом были заняты освещением отдельных случаев капитуляции противника и демонстрацией показаний захваченных боевиков. Теперь подход изменился: на официальном уровне комментируются обмены, в то время как пресса активно транслирует кадры возвращения освобождённых бойцов. Однако практически не раскрываются обстоятельства их пленения.
Этот пробел попытались заполнить военкоры с ТГ-каналов «Рыбарь» и «Военная хроника». Как указывается в их анализе, примерно 80% бойцов, попавших в плен, являлись добровольцами (35%) и призванными из запаса (45%). Среди мобилизованных это были выходцы из народных республик Донбасса, с конца сентября – из других субъектов РФ.
При этом кадровые военнослужащие оказываются в руках неприятеля значительно реже и в основном пребывая в недееспособном состоянии: к раненым относится 80% рассматриваемой категории бойцов.
Среди причин сдачи в плен указывается недостаток кадровых офицеров. В подразделениях, сформированных из мобилизованных, командирами становятся резервисты, половина из которых не имеет навыков управления личным составом. В бою они не в состоянии оценить обстановку и дать необходимые распоряжения, из-за отсутствия которых солдаты становятся дезорганизованной массой, не способной оказать сопротивление.
Другой причиной является неосведомлённость в ряде случаев личного состава о боевой ситуации. Военнослужащие могли не только не обладать данными о местонахождении соседних подразделений, но даже не знать поставленной перед ними боевой задачи. Будучи дезориентированными, они при первом же натиске неприятеля бежали с поля боя и легко оказывались в плену.
Третьей причиной является отсутствие волевой решимости у некоторых бойцов. Проблемы с мотивацией касаются главным образом части добровольцев, решивших подзаработать на фронте, и мобилизованных, которые не понимали необходимости своего участия в конфликте и его сути. Указывается на случаи, когда бойцы, имея возможность поразить противника, не применяли оружия из-за страха.
Из этого анализа, сделанного военкорами, безусловно, следует сделать выводы, чтобы в дальнейшем снизить риски попадания в плен к противнику наших бойцов.