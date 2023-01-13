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Военкоры проанализировали вопросы, связанные с попаданием в украинский плен наших бойцов

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Военкоры проанализировали вопросы, связанные с попаданием в украинский плен наших бойцов

До недавнего времени официальные лица РФ в отличие от киевского режима избегали темы российских военнопленных и их обмена, а СМИ главным образом были заняты освещением отдельных случаев капитуляции противника и демонстрацией показаний захваченных боевиков. Теперь подход изменился: на официальном уровне комментируются обмены, в то время как пресса активно транслирует кадры возвращения освобождённых бойцов. Однако практически не раскрываются обстоятельства их пленения.


Этот пробел попытались заполнить военкоры с ТГ-каналов «Рыбарь» и «Военная хроника». Как указывается в их анализе, примерно 80% бойцов, попавших в плен, являлись добровольцами (35%) и призванными из запаса (45%). Среди мобилизованных это были выходцы из народных республик Донбасса, с конца сентября – из других субъектов РФ.

При этом кадровые военнослужащие оказываются в руках неприятеля значительно реже и в основном пребывая в недееспособном состоянии: к раненым относится 80% рассматриваемой категории бойцов.

Среди причин сдачи в плен указывается недостаток кадровых офицеров. В подразделениях, сформированных из мобилизованных, командирами становятся резервисты, половина из которых не имеет навыков управления личным составом. В бою они не в состоянии оценить обстановку и дать необходимые распоряжения, из-за отсутствия которых солдаты становятся дезорганизованной массой, не способной оказать сопротивление.

Другой причиной является неосведомлённость в ряде случаев личного состава о боевой ситуации. Военнослужащие могли не только не обладать данными о местонахождении соседних подразделений, но даже не знать поставленной перед ними боевой задачи. Будучи дезориентированными, они при первом же натиске неприятеля бежали с поля боя и легко оказывались в плену.

Третьей причиной является отсутствие волевой решимости у некоторых бойцов. Проблемы с мотивацией касаются главным образом части добровольцев, решивших подзаработать на фронте, и мобилизованных, которые не понимали необходимости своего участия в конфликте и его сути. Указывается на случаи, когда бойцы, имея возможность поразить противника, не применяли оружия из-за страха.

Из этого анализа, сделанного военкорами, безусловно, следует сделать выводы, чтобы в дальнейшем снизить риски попадания в плен к противнику наших бойцов.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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2 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:03
    0
    Вопрос серьезный. Я бы не очень доверял мнению военкоров.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:04
    0
    Наступать надо и побеждать противника-тогда и пленных будет меньше. А обвинять пленных в том что они сами в плен сдались независимо от ситуации-это мы уже проходили. "воин красной армии в плен не сдается" пленных считаем подозрительными и т.д. Надо разбираться в каждом конкретном случае. Может БК у кого-то кончился, может бросили в окружении, может раненым попал. Уд опыт Великой Отечественной должен был научит бережному отношению ко всем бойцам. Вот например я знаю случаи когда летчики в плен попали, сбитые при боевом вылете. с ними как? Отсутствие офицерских кадров виновато или низкая мотивация? Нет! просто в бою бывают всякие ситуации!