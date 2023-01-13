МИД Украины заявил о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России

Украина в 2023 году планирует вынести на обсуждение в ООН проект резолюции, согласно которому предполагается создать специальный международный трибунал против Российской Федерации.По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, Киев собирается внести проект резолюции, основанный на представленном украинским президентом Владимиром Зеленским "мирном плане". В МИД Украины также надеются на созыв специальной сессии в формате ООН, на которой будет рассмотрена предложенная резолюция.Представительница украинского внешнеполитического ведомства призвала страны-участницы организации "в связи с агрессией России" поддержать создание специального трибунала. Украинские власти планируют представить проект на рассмотрение Генассамблеи ООН уже до конца текущего года.В ноябре прошлого года Еврокомиссия внесла инициативу создания специального международного суда по действиям России на Украине под эгидой ООН.Также в Совете Европы была принята резолюция, согласно которой политическое руководство России признается террористическим, в связи с чем предлагается создать международный уголовный трибунал по Украине, однако эта инициатива не была поддержана большинством членов ПАСЕ.Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки стран Запада сформировать какой-либо трибунал по Украине лишены легитимности и будут осуждены и отвергнуты Россией.