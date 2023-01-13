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МИД Украины заявил о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России

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МИД Украины заявил о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России

Украина в 2023 году планирует вынести на обсуждение в ООН проект резолюции, согласно которому предполагается создать специальный международный трибунал против Российской Федерации.


По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, Киев собирается внести проект резолюции, основанный на представленном украинским президентом Владимиром Зеленским "мирном плане". В МИД Украины также надеются на созыв специальной сессии в формате ООН, на которой будет рассмотрена предложенная резолюция.

Представительница украинского внешнеполитического ведомства призвала страны-участницы организации "в связи с агрессией России" поддержать создание специального трибунала. Украинские власти планируют представить проект на рассмотрение Генассамблеи ООН уже до конца текущего года.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия внесла инициативу создания специального международного суда по действиям России на Украине под эгидой ООН.

Также в Совете Европы была принята резолюция, согласно которой политическое руководство России признается террористическим, в связи с чем предлагается создать международный уголовный трибунал по Украине, однако эта инициатива не была поддержана большинством членов ПАСЕ.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил, что любые попытки стран Запада сформировать какой-либо трибунал по Украине лишены легитимности и будут осуждены и отвергнуты Россией.
Автор:
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:31
    +13
    как там Чапаев говорил? Победителей не судят!
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:37
      +11
      Вот только не слышно уже давно о судебных процессах в отношении военных преступников из числа нац.батов и укpo.армии. Как то заглохло все на корню. Эта работа не должна останавливаться ни на день да и приговоры бы уже должны выноситься в отношении особо отличившихся мясников.
    2. Джексон
      Джексон Сегодня, 13:37
      +4
      Ну, до победителей нам ещё, конечно, далековато
    3. Keer
      Keer Сегодня, 13:48
      +1
      как там Чапаев говорил?
      Кутузов говорил, вернее Суворов. Ещё вернее Екатерина о Суворове. Осталось найти Суворова и Екатерину, заодно.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Keer
        и Екатерину

        не дай Господь, накуролесила барышня знатно
        1. Keer
          Keer Сегодня, 15:03
          +1
          Точно накуролесила, указ об основании Херсона и верфи издала, вместо приказа о его сдаче без боя.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:27
      +4
      Цитата: голос_разуma
      как там Чапаев говорил? Победителей не судят!

      «Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности».( И.В.Сталин)
  2. Комментарий был удален.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:40
    +13
    Подобные ужимки только презрение вызывают. Где трибуналы за Ирак,Ливию,Сирию,за геноцид на Донбассе и в Крыму?Политические пигмеи правят бал на западе,про залежалую и слов нет.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 14:10
      +3
      Там все правительства штатов и большая часть европейских должно под суд пойти. С очевидными смертными приговорами. Причем список преступлений тянет на расстрельный по нескольку раз. В день. На пару недель.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:40
    +9
    Цитата: голос_разуma
    как там Чапаев говорил? Победителей не судят!

    Вот чтобы нацисты Украины не могли нас судить мы просто обязаны уничтожить бандеровский режим.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:51
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      мы просто обязаны уничтожить бандеровский режим.

      И тогда некому будет иск подавать ! На нет и суда нет !
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:08
      +1
      Ну что же, ожидаемо. Гигантской ошибкой было размещать эту позорную шарашку в матрасии. Всё равно умоются!
  5. Sith
    Sith Сегодня, 13:42
    +3
    На ООН вроде на ложит только ленивый , у них нету ни юрисдикции ни воли что то решать на международной арене , только могут выражать обеспокоенность ... и голосовать за всякие глупые резолюции
    Уже почти год идёт СВО и вроде ничего они так и не поменяли в ней
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:43
    +5
    Угу, сразу после суда над Асадом от ИГИЛ и над Мадуро - от Гуайдо... Место занимайте, пока Тихановская не втиснулась
  7. Dos
    Dos Сегодня, 13:43
    +3
    hi Хотелки свидомитов ... Хотеть не вредно - вредно не хотеть!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:53
    +3
    Украинские власти планируют представить проект на рассмотрение Генассамблеи ООН уже до конца текущего года.
    Вот к концу года и посмотрим в отношении кого необходимо будет собирать трибунал и явно не России, в состав которого ни в коем случае не должен войти ни один представитель из стран "друзей Украины" активно помогающим убивать граждан России.
  9. sifgame
    sifgame Сегодня, 14:08
    0
    Ну да, ну да, нужен инфоповод, чтоб отвлечь от Соледара.
  10. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 14:09
    +2
    Ah, ah, ah! Les '' tribunaux'' bidon de l'otan et de l'oxydent, on connait ce genre de cinema hollywoodien ! Ça aura au moins le résultat de faire rire le monde entier !
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:14
    0
    Ну ..., нашему МИДу еще пахать и пахать...., там тоже поле битвы....., без 200 и 300, но то еще пекло....
  12. polinet
    polinet Сегодня, 14:14
    +1
    В ворде резолюции ещё могут печатать? Нужно срочно выключить электричество. Чтобы занялись чем-нибудь другим.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:17
    0
    В ноябре прошлого года Еврокомиссия внесла инициативу создания специального международного суда по действиям России на Украине под эгидой ООН.

    Гитлер и его подельники, уже пытался создать трибунал, для того чтобы судить руководство СССР, только вот пришлось ему пулю себе в лоб пустить, а подельников и также коллаборационистов из СССР повесили:

    Площадь Калинина, Киев - 1946 год.
    Новую Киевскую власть ждет тоже самое.
  14. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:18
    0
    Вето в ООН имеют постоянные члены- США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. "Постоянные члены"- звучит изумительно. Без России ООН не будет. Если перефразировать- зачем нам ООН без России?
  15. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:23
    +1
    Про их трибунал сми пишут уже месяца 3 ,и все реальнее и реальнее становится ,имхо.

    А наши "высокие власти" позаявляли , позаявляли о создании своего трибунала ,и вот уже давно молчек.
    И здесь все слили? или ХПП?
    Не знаю, но больше бесит безнаказанность своих "обещальщиков и заявляльщиков". Про трибунал в том числе.
    Из крупного обещанного, ничего вовремя и хорошо выполненого не удается быстро припомнить.
    Максимум: Путин пожурил чиновников за невыполнение поручений и гособоронзаказа в какомто году. Потом просто перестали писать об итогах....
  16. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:27
    0
    России в большинстве международных организациях делать нечего. Смысл биться об лоб, доказывая им очевидные вещи, если они давным-давно сделали свои никчемные выводы. 8 лет объясняли им, ОБСЕ ездили смотрели, видели обстрелы, что в итоге?