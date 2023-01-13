Украинская военная разведка сообщила о якобы планах России создать армию численностью 2 млн. человек

Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС России попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит создать стратегические резервы

Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 млн. человек, для этого готовится новая волна мобилизации. С таким заявлением выступила украинская военная разведка.ГУР МО Украины превращается в еще одну "говорильню" по типу Генштаба ВСУ, запускающую всяческие фейки. Впрочем, для современной Украины это является нормой, власть Зеленского и его окружения построена на откровенной лжи народу Украины. Пытаясь скрыть правду, Киев переворачивает все с ног на голову и подает в выгодном для себя свете, убеждая всех, что так происходит на самом деле. Что "потерь нет", российская армия "потеряла половину личного состава", ВСУ не отступают, а проводят оперативную передислокацию и т.д. и т.п.Очередной фейк запустила украинская военная разведка, заявив о якобы намерении России создать вооруженные силы численностью 2 млн. человек. В заявлении пресс-службы ГУР МО Украины говорится, что если в первой волне мобилизации в России призвали 300 тысяч военнослужащих запаса, то во второй призовут уже полмиллиона мобилизованных. Естественно, никаких доказательств этому у украинской разведки нет, все основано на одном словосочетании - "не исключается".- говорится в заявлении.Запуск данного фейка преследует сразу две цели: во-первых, оправдать продолжающуюся на Украине мобилизацию, в рамках которой в ВСУ гребут всех подряд прямо с улиц, что вызывает множество вопросов у населения. А во-вторых, попытаться вызвать панику и недовольство населения России, что должно, по задумке западных кураторов, привести к протестам.В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Если НАТО не начнет полноценную войну, Россия справится и наличными силами, тем более, что поток добровольцев не иссякает.