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Украинская военная разведка сообщила о якобы планах России создать армию численностью 2 млн. человек

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Украинская военная разведка сообщила о якобы планах России создать армию численностью 2 млн. человек

Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 млн. человек, для этого готовится новая волна мобилизации. С таким заявлением выступила украинская военная разведка.


ГУР МО Украины превращается в еще одну "говорильню" по типу Генштаба ВСУ, запускающую всяческие фейки. Впрочем, для современной Украины это является нормой, власть Зеленского и его окружения построена на откровенной лжи народу Украины. Пытаясь скрыть правду, Киев переворачивает все с ног на голову и подает в выгодном для себя свете, убеждая всех, что так происходит на самом деле. Что "потерь нет", российская армия "потеряла половину личного состава", ВСУ не отступают, а проводят оперативную передислокацию и т.д. и т.п.

Очередной фейк запустила украинская военная разведка, заявив о якобы намерении России создать вооруженные силы численностью 2 млн. человек. В заявлении пресс-службы ГУР МО Украины говорится, что если в первой волне мобилизации в России призвали 300 тысяч военнослужащих запаса, то во второй призовут уже полмиллиона мобилизованных. Естественно, никаких доказательств этому у украинской разведки нет, все основано на одном словосочетании - "не исключается".

Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС России попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит создать стратегические резервы

- говорится в заявлении.

Запуск данного фейка преследует сразу две цели: во-первых, оправдать продолжающуюся на Украине мобилизацию, в рамках которой в ВСУ гребут всех подряд прямо с улиц, что вызывает множество вопросов у населения. А во-вторых, попытаться вызвать панику и недовольство населения России, что должно, по задумке западных кураторов, привести к протестам.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Если НАТО не начнет полноценную войну, Россия справится и наличными силами, тем более, что поток добровольцев не иссякает.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    +8
    Ну почему бы и нет...., и к 9 мая 2024 г. закончить весь этот балаган, под названием окраина, раз и навсегда.
  2. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 12:52
    +2
    У нас только ЧОПов на 4млн человек есть резерв.
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 13:06
      0
      Не путайте ЧТО ПОПАЛО с ЧТО НАДО. Нужна АРМИЯ которая может противостоять другой армии. ЧопЫ покараулить.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 12:56
    +4
    Для войны такая армия и необходима . Тоже мне эксперды из жидобандеровкой тусовки ... Это понятно и без них . Надо будет и пять миллионов армию поднимет Россия ! Да и кто знает точно сколько мобилизовано в армию России сейчас ? Ни кто , кроме президента России и Ген. штаба России .
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 13:03
      0
      Да ещё они не знают: два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а три солдата с ПВО заменяют хоть кого
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:59
    0
    Сильно высоко себя числят бандеровские последыши, Россия армию не против них готовит, а против всего НАТО.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:59
    0
    Такое впечатление, что РФ "на слабо" проверяют.
    Или провоцируют.
    Самим уже эта возня надоела...
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:02
    0
    согласен,
    ВСРФ уже 2 млн.
    1,15 млн + 150 тыс. ЛДНР + 50 тыс. ВСРБ + 100 тыс. тер.обор. ВСРБ
    + 150 тыс. добровольцы + 300 тыс. мобилизация ВСРФ
    + ЧВК 100 тыс.
    скорее скоро будет 2,5 млн
  7. blackcat
    blackcat Сегодня, 13:04
    0
    Ну только если они будут настаивать laughing
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:04
    0
    В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что второй волны мобилизации не будет, по крайней мере, в ближайшее время

    Да они про первую до последнего все отрицали. Как и про Херсон. Я скорее гадалке поверю чем им.
  9. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 13:04
    0
    Нет, 2 миллиарда, для раздемократизации например Эстонии.
  10. G N
    G N Сегодня, 13:08
    0
    А им какое дело? У них скоро только протухший фарш останется, да такой что даже бездомные собаки жрать отказываются. А по существу вопроса Россия таки нуждается в 3-4 миллионной армии. Россия сухопутная держава с 11 часовых поясов! Это при предателях в Кремле из 5 миллионной армии СССР сделали 1 миллионную армию.