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В Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Назарбаева

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В Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Назарбаева

Имя первого казахстанского президента носят улицы и проспекты по всей территории страны. Теперь в Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает казахстанский портал Nur.kz.

На данную тему высказался депутат мажилиса (парламента Казахстана) Ерлан Саиров. Он считает, что такие решения должны приниматься не централизованно, а отдельно каждым органом самоуправления на местах. Чтобы переименовать ту или иную улицу, следует, по мнению политика, предварительно получить согласие маслихата (местного совета).

Думаю, что этот вопрос необходимо решать на местном уровне

- заявил Саиров.

Идея начать процесс возвращения прежних названий улицам, названным в честь Назарбаева, уже начинает витать в воздухе. Более того, с такими предложениями обращаются в органы власти многие жители республики.

Саиров считает, что данный процесс подтолкнет сегодняшнее решение мажилиса о принятии нового законопроекта. В нем говорится о признании утратившим силу законе «О Первом президенте РК – Елбасы». После этого документ поступит на подпись к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Теперь, считает депутат, следует провести тщательный аудит национального законодательства, чтобы пересмотреть все нормативные акты, где фигурирует упоминание об экс-президенте страны.

Эпоха Назарбаева официально завершена

- написал на своей странице в соцсети после заседания парламента еще один казахстанский депутат – Канат Нуров.
Использованы фотографии:
https://elbasy.kz/
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25 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:13
    +13
    Почему-то вспомнилось предложение М.Н. Задорнова делать памятники со свинчивающимися головками, как пробки на бутылках с одеколоном. Сменилась коньюнктура, отлили новую головку, привернули и порядок....
    А названия улиц вставлять в рамки-перевертыши, как для автомобильных номеров.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:19
      +9
      Быстро же они отца нации разменяли lol конъюнктура рынка.....
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:36
        +6
        Да... Так дело пойдёт, скоро его и "врагом казахского народа" объявят...

        30 лет "банасировавшего" между Россией и Западом (сиречь, сидевшего на двух стульях), чем "тормозившего" переход развития казахской нации на "рельсы" т.н. "европейских ценностей"...

        Короче, дураки есть дураки. Лучше бы пример с китайцев брали... Они своего МАО, статуса "Великого кормчего", вроде как не лишали. Фигуры, понятно дело, не сопоставимые...

        Ну дык и размер "казахского пруда", куда как поменьше океана Поднебесной...
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 14:12
        +1
        Цитата: Alien From
        Быстро же они отца нации разменяли lol конъюнктура рынка.....

        Сколько можно порезвились, протрезвели удивились. Слышал про подарок жене Назарбаева на день её рождения в девяностые годы-самолёт, от города Актюбинск.
        1. Vitaly.17
          Vitaly.17 Сегодня, 15:18
          +1
          К сожалению в России этого не понимали и не понимают до сих пор. По сути, что России, что Китаю пофиг на Казахстан и его народ.Главное это отсутствие баз НАТО на юге России и западе Китая. Жириновский как уроженец Казахстана и г.Алматы не раз точно и метко высказывался о политике Назарбаева. К сожалению России даже выгодно что бы русские из-за роста национализма уезжали в Россию, чему политика невмешательства во внутренние дела типа "моя хата с краю" хорошо способствует. А потом все удивляются с чего вдруг возникают такие конфликты как в Южной Осетии или как сейчас на Украине. Свято место пусто не бывает, не хотят Россия и Китай вмешиваться и влиять на внутреннюю политику своих соседей, США и НАТО за них сделают это с удовольствием. Например в Казахстане многие студенты проходят обучение и стажировки в США и Европе. Потом с удовольствием рассекают по ВУЗу с американским флагом на одежде. А вот с российским флагом на одежде мою дочь, которая приехала в гости буквально выгнали из центральной аптеки в Астане
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:08
      +3
      Цитата: Романенко
      Почему-то вспомнилось предложение М.Н. Задорнова делать памятники со свинчивающимися головками, как пробки на бутылках с одеколоном.

      Весь мир "свинчивает головы " с памятников, как пошло после Первой мировой, так до сих пор этим занимаются. Пришел король - "Да здравствует король !", ему памятник поставили, пришел новый король, старый памятник долой, новый поставили. Но вот когда сносят памятники, основателям городов, поэтам, писателям, это выглядит просто варварством или даже сатанизмом.
      Все на потребу дня, снесли памятник Вашингтону, на потребу афро американцам, памятник Пушкину, на потребу нацистам.
      Ну а когда приходят ко власти короли шейхи президенты, то они должны помнить, что пока они у власти, то памятники и названия улиц их именами - сохраняются. Так лучше памятников не ставить, а улицы называть, Солнечная, Счастливая или Невский проспект ( но не проспект имени елбасы).
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:16
    +5
    Как всё же была права Екатерина Великая, запрещая ставить себе памятники при жизни!..
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:47
      +3
      А ведь Екатеринослав и Екатеринодар это тоже памятники. Причем, прижизненные. И весьма нехилые...

      Так что "монументы - бюсты", как инструмент конъюнктурного прижизненного славословия, это одно... А ПАМЯТНИК, это нечто иное...
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 13:52
      +1
      Такие ошибки совершали многие , еще при жизни памятники ставить и названия менять .
      Но история судит по своим правилам .
      Надо бы , что бы по прошествии не менее 20 лет после смерти "вождя" ставить памятники .
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 15:47
        0
        Борьба с памятниками это борьба со своей историей какая бы она не была. Пока в суде не доказано что человек был преступником нельзя ни чего трогать. Что бы потом ни удивлятся отсутвию национальных идей и социальным конфликта.
        Вот снесли Ленина со всех площадей справедливости и моральных ценностей в обществе от этого точно не прибавилось.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:19
    +3
    Правильно, вертайте назад Верный и Алмату!
    1. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 13:33
      +1
      Так, всё-таки, Верный или Алма-Ату? Алма-Ата никуда не делась, Верным она была до революции.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:56
        +1
        Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
        Верным она была до революции.

        Хорошее было название доброе.
  4. Million
    Million Сегодня, 13:20
    +6
    Через год захотят казнить Назарбаева.
    Увы,такой менталитет быстров возносят до небес,а потом втаптывают в грязь.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 13:23
    +1
    Цитата: Романенко
    отлили новую головку, привернули и порядок....

    Головка это не в том месте, там голова.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 13:24
    +2
    Твари неблагодарные. Казахстан едва ли не единственная из 15 республик, где были покой и стабильность. Токаев это современный Хрущев.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:30
      +4
      Цитата: Гардамир
      Токаев это современный Хрущев.

      Это не Хрущев ,это скорее Горбачев .Присмотритесь внимательно ,он страну разворачивает
  7. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 13:25
    0
    Восток - дело тонкое! никто не поймёт!
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 13:30
      +2
      Восток - дело тонкое! никто не поймёт!

      Чего там непонятного. Восток - дело лживое.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:28
    +4
    Эпоха Назарбаева официально завершена
    Все по классике: "Король умер! Да здравствует король!" А старика, честно говоря жалко, хоть и крутился последние годы правления между стульями.
  9. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 13:44
    +1
    Одна из центральных улиц Вахитовского и Приволжского районов города Казани с 1927 года носила название Эсперанто. В 2015 году перемены вновь коснулись этого участка города. Жители неожиданно проснулись на улице Нурсултана Назарбаева. Позже выяснилось, что с ходатайством о присвоении одной из улиц Казани имени Назарбаева к мэру Ильсуру Метшину обратился глава национально-культурной автономии казахов Татарстана Сагит Джаксыбаев. Жители подписывали петиции, выходили с плакатами «Сохранить Эсперанто» к Дому дружбы народов, и даже самостоятельно распечатывали на принтере и переклеивали на домах таблички «Ул.Эсперанто». Мэр Казани извинился, за то, что все произошло так быстро. Но обратно ничего менять не стали. Между тем, репутация Назарбаева в связи с новыми открывшимися фактами лучше не становится.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 13:47
    +1
    Все в лучших традициях латино-амертканских диктаторов!
    Там тоже был такой Альфредо Стресснер 35 лет правил, памятников себе наставил) Но все елбасы которые сидят30+лет заканчивают одинаково
  11. Dos
    Dos Сегодня, 13:50
    +1
    hi Нурсултан дал казякам 30 лет развития и жизни без конфликтов! Но работать это стадо так и не научил! в чём и виноват оказался. Без периода его правления так бы и бегали вокруг юрты, в поисках угла где поссать ...
  12. Волк
    Волк Сегодня, 14:26
    +2
    А кто Назарбаев? Криминалец и нацист , ничего больше.
    1. Комментарий был удален.
  13. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:41
    0
    эх, а нам бы еще Йэлтцын-центер с землей сравнять....