В Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Назарбаева

Думаю, что этот вопрос необходимо решать на местном уровне

Эпоха Назарбаева официально завершена

Имя первого казахстанского президента носят улицы и проспекты по всей территории страны. Теперь в Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Нурсултана Назарбаева.Об этом сообщает казахстанский портал Nur.kz.На данную тему высказался депутат мажилиса (парламента Казахстана) Ерлан Саиров. Он считает, что такие решения должны приниматься не централизованно, а отдельно каждым органом самоуправления на местах. Чтобы переименовать ту или иную улицу, следует, по мнению политика, предварительно получить согласие маслихата (местного совета).- заявил Саиров.Идея начать процесс возвращения прежних названий улицам, названным в честь Назарбаева, уже начинает витать в воздухе. Более того, с такими предложениями обращаются в органы власти многие жители республики.Саиров считает, что данный процесс подтолкнет сегодняшнее решение мажилиса о принятии нового законопроекта. В нем говорится о признании утратившим силу законе «О Первом президенте РК – Елбасы». После этого документ поступит на подпись к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.Теперь, считает депутат, следует провести тщательный аудит национального законодательства, чтобы пересмотреть все нормативные акты, где фигурирует упоминание об экс-президенте страны.- написал на своей странице в соцсети после заседания парламента еще один казахстанский депутат – Канат Нуров.