В Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Назарбаева

Имя первого казахстанского президента носят улицы и проспекты по всей территории страны. Теперь в Казахстане обсуждается возможность переименования улиц, названных ранее в честь Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает казахстанский портал Nur.kz.
На данную тему высказался депутат мажилиса (парламента Казахстана) Ерлан Саиров. Он считает, что такие решения должны приниматься не централизованно, а отдельно каждым органом самоуправления на местах. Чтобы переименовать ту или иную улицу, следует, по мнению политика, предварительно получить согласие маслихата (местного совета).
Думаю, что этот вопрос необходимо решать на местном уровне
- заявил Саиров.
Идея начать процесс возвращения прежних названий улицам, названным в честь Назарбаева, уже начинает витать в воздухе. Более того, с такими предложениями обращаются в органы власти многие жители республики.
Саиров считает, что данный процесс подтолкнет сегодняшнее решение мажилиса о принятии нового законопроекта. В нем говорится о признании утратившим силу законе «О Первом президенте РК – Елбасы». После этого документ поступит на подпись к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
Теперь, считает депутат, следует провести тщательный аудит национального законодательства, чтобы пересмотреть все нормативные акты, где фигурирует упоминание об экс-президенте страны.
Эпоха Назарбаева официально завершена
- написал на своей странице в соцсети после заседания парламента еще один казахстанский депутат – Канат Нуров.