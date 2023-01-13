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Объемы товарооборота между Россией и Китаем побили рекорд

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Объемы товарооборота между Россией и Китаем побили рекорд

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем показал значительный рост на 29,3% и составил рекордное значение в 190,271 миллиарда долларов.


По данным китайского главного таможенного управления, зафиксирован ввоз товаров в Россию из КНР на сумму более 76 миллиардов долларов, что на 12,8% превысило прошлогодний показатель. Объем поставок российских товаров в Китай также показал рост на 43,4% и превысил 114 миллиардов долларов.

В декабре прошлого года объемы товарооборота между странами составили почти 18 миллиардов долларов. Из России было ввезено товаров на 8,996 миллиардов долларов, поставки товаров в обратном направлении составили 8,808 миллиарда долларов.

Исходя из опубликованных данных об объемах товарооборота КНР с другими странами и регионами, в число которых входят Гонконг и Тайвань, лидером по темпам роста взаимного товарооборота и экспорта в Китай стала Российская Федерация.

В 2021 году объемы международной торговли между РФ и КНР выросли на 35,8% и достигли рекордной тогда отметки в 146,887 миллиардов долларов.

После прошедших в феврале 2022 в Пекине переговоров лидеров России и Китая была обозначена цель по наращиванию объемов товарооборота между странами до значения 250 миллиардов долларов в год.

Российско-китайские торгово-экономические связи стремительно развиваются, несмотря на сложную и нестабильную обстановку в мире. Укрепляются партнерские отношения в сферах инвестиций, промышленности, транспорта и энергетики.
Автор:
Использованы фотографии:
Михаил Хамин
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10 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:34
    +5
    Не смотря на мощную антикитайскую пропаганду в наших медиа, с подачи "партнёров", на наше счастье мы сохранили и усилили взаимовыгодные отношения. Не знаю уж кто именно в нашем руководстве был таким прозорливым. Но реально благодарен.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:41
      +2
      Цитата: Мореход
      Не смотря на мощную антикитайскую пропаганду в наших медиа, .


      Когда и в каких медиа звучит атикитайская пропаганда ?

      Цитата: Мореход
      Не знаю уж кто именно в нашем руководстве был таким прозорливым. .


      Вспомните кто и когда произвел демаркацию границы с Китаем ... и стал выстраивать дружественные связи... Вот и узнаете кому Вы будите благодарны.. А вообще странно, когда отдали намытый песчаный остров Китаю - проклинали, а прошли годы - благодарны!!!!
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:40
    +6
    Главное, соблюдать баланс. Просто заменить импортные товары из Европы товарами из Китая и назвать это импортозамещением нельзя. Одну зависимость сменим на другую. Россия обязана стать самодостаточной по основным ключевым товарам.Включая средства производства.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:46
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Россия обязана стать самодостаточной по основным ключевым товарам.

      Все верно, с этим кто поспорит? Но, слишком мал наш рынок, что бы конкурировать по всем основным товарам с продукцией Китая и Европы - нужно население в районе 250 - 350 млн. человек... СССР имел 250 млн. человек ... Россия сейчас максимум 150 млн...
      Китай 1,5 млрд человек, Европа 741 млн. человек ..
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:57
        +1
        рекордное значение в 190,271 миллиарда долларов.

        Товарооборот CША и Китая по итогам 2022 года вырос на 0,6 процента, до 759,427 миллиарда долларов. В 4 раза меньше чем с США....
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:43
    +1
    Стратегически это большая победа России, которую США и их вороватые вассалы не смогли задушить экономически.
  4. Комментарий был удален.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 14:03
      +1
      И что нам теперь не торговать вовсе? И разве это мы начали?
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:59
    +4
    Эти объемы побили бы рекорд ещё больше, если бы российские власти не вводили косвенный налог на товары с Али. Вот пример: на электроскутер стоимостью 65000руб "доставка" обойдется в 77000 руб. С автомобилями эта ситуация еще ярче.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:04
      +2
      Не только. Накрутка вообще на всё. Если не пишут что за доставку то значин уже ценник накручен на эту сумму. В свое время активно покупал на алике, счас только по крайней необходимости.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    +1
    Укрепляются партнерские отношения в сферах инвестиций, промышленности, транспорта и энергетики.
    Упустили еще военное сотрудничество - совместные учения, патрулирование самолетами стратегической авиации, контакты на уровне генералитета.