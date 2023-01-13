Объемы товарооборота между Россией и Китаем побили рекорд

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем показал значительный рост на 29,3% и составил рекордное значение в 190,271 миллиарда долларов.По данным китайского главного таможенного управления, зафиксирован ввоз товаров в Россию из КНР на сумму более 76 миллиардов долларов, что на 12,8% превысило прошлогодний показатель. Объем поставок российских товаров в Китай также показал рост на 43,4% и превысил 114 миллиардов долларов.В декабре прошлого года объемы товарооборота между странами составили почти 18 миллиардов долларов. Из России было ввезено товаров на 8,996 миллиардов долларов, поставки товаров в обратном направлении составили 8,808 миллиарда долларов.Исходя из опубликованных данных об объемах товарооборота КНР с другими странами и регионами, в число которых входят Гонконг и Тайвань, лидером по темпам роста взаимного товарооборота и экспорта в Китай стала Российская Федерация.В 2021 году объемы международной торговли между РФ и КНР выросли на 35,8% и достигли рекордной тогда отметки в 146,887 миллиардов долларов.После прошедших в феврале 2022 в Пекине переговоров лидеров России и Китая была обозначена цель по наращиванию объемов товарооборота между странами до значения 250 миллиардов долларов в год.Российско-китайские торгово-экономические связи стремительно развиваются, несмотря на сложную и нестабильную обстановку в мире. Укрепляются партнерские отношения в сферах инвестиций, промышленности, транспорта и энергетики.