НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для отслеживания «военной активности» российской армии

Активность российских войск на Донецком направлении, потеря ВСУ Соледара и угроза окружения Бахмута не на шутку встревожили главных спонсоров режима Зеленского - США и НАТО. Как сообщила пресс-служба альянса, принято решение о переброски разведывательных самолетов AWACS поближе к украинской границе.
НАТО намерена более внимательно отслеживать в круглосуточном режиме "российскую военную активность", для этого в Румынию из Германии перебрасываются три самолета системы AWACS. Прибыть они должны 17 января, дислоцироваться будут где-то в районе Бухареста, на территории одной из военных баз. По предварительным данным, миссия по наблюдению за российскими войсками, в частности авиацией и ракетами, рассчитана на несколько недель.
(...) системы AWACS будут поддерживать усиленное присутствие альянса в регионе и следить за военными действиями России (...) не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и защищать каждый дюйм территории союзников
- заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Ранее самолеты AWACS кружили преимущественно над территорией Польши, следя за действиями российской авиации. При обнаружении любого самолета экипаж докладывает в штаб НАТО, откуда информация уходит в Киев, позволяя украинскому командованию оперативно реагировать на воздушную угрозу со стороны ВКС России.
В НАТО подчеркивают, что системы AWACS способны обнаруживать российские самолеты на дальности "сотни километров", что делает их "ключевым средством сдерживания и обороны".