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НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для отслеживания «военной активности» российской армии

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НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для отслеживания «военной активности» российской армии

Активность российских войск на Донецком направлении, потеря ВСУ Соледара и угроза окружения Бахмута не на шутку встревожили главных спонсоров режима Зеленского - США и НАТО. Как сообщила пресс-служба альянса, принято решение о переброски разведывательных самолетов AWACS поближе к украинской границе.


НАТО намерена более внимательно отслеживать в круглосуточном режиме "российскую военную активность", для этого в Румынию из Германии перебрасываются три самолета системы AWACS. Прибыть они должны 17 января, дислоцироваться будут где-то в районе Бухареста, на территории одной из военных баз. По предварительным данным, миссия по наблюдению за российскими войсками, в частности авиацией и ракетами, рассчитана на несколько недель.

(...) системы AWACS будут поддерживать усиленное присутствие альянса в регионе и следить за военными действиями России (...) не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и защищать каждый дюйм территории союзников

- заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Ранее самолеты AWACS кружили преимущественно над территорией Польши, следя за действиями российской авиации. При обнаружении любого самолета экипаж докладывает в штаб НАТО, откуда информация уходит в Киев, позволяя украинскому командованию оперативно реагировать на воздушную угрозу со стороны ВКС России.

В НАТО подчеркивают, что системы AWACS способны обнаруживать российские самолеты на дальности "сотни километров", что делает их "ключевым средством сдерживания и обороны".
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16 комментариев
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 13:22
    +5
    Хорошо бы им там сгореть .. Нечаянный пожар , по вине , какого нибудь антонеску .., или негреску ...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:34
      +3
      какого нибудь антонеску .., или негреску ...

      Петреску!!!!
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: 30 вис
      Хорошо бы им там сгореть .. Нечаянный пожар , по вине , какого нибудь антонеску .., или негреску ...

      Где хваленые РЭБ, которые пиарили последние 10 лет? Которые якобы могут глушить на тысячи км? Почему не слепят эти AWACSы?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    +5
    принято решение о переброски разведывательных самолетов AWACS поближе к украинской границе.
    Оружие, б/т, б/п, инструкторы, кадровые военные под видом "добровольцев", полный пакет разведданных... - и это не прямое участие в конфликте?
  3. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 13:40
    -1
    Хотелось бы знать, а что наша авиация или наземные службы не способны поставить жесточайшие помехи радарам АВАКСа?
    1. Sith
      Sith Сегодня, 13:47
      +2
      Помехи ставить раньше времени не будут , чтобы не выдавать свои познания в умении и возможности глушить ДРЛО ... если оно есть ... оно потребуется для крупных операций
      А вот случайно залетевшая ракета КС-172 даже без сбития ... было бы интереснее
      Ну и перекидывание демонстративное Миг-31 поближе к тому месту
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:03
      0
      Могу сказать за флот - нет средств поставить помехи АВАКСам.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:43
    +5
    А мне всегда было непонятно, почему не строят дирижабли ДЛРО? В постройке не дороже самолета, а керосина почти не жжет, висит себе над облаками- можно даже на привязи и по кабелю электричеством с земли запитывать.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: михаилл
      А мне всегда было непонятно, почему не строят дирижабли ДЛРО?

      да хотя бы просто антенну подвесить на дирижабле для улучшения дальности обзора, мне тоже непонятно.
    2. ankir13
      ankir13 Сегодня, 14:07
      +1
      У нас висит . Браво Михаил! Кто делает, тот не афиширует.
    3. Галеон
      Галеон Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: михаилл
      А мне всегда было непонятно, почему не строят дирижабли ДЛРО?

      А вы сядьте с карандашом и бумагой и посчитайте вес дирижабля ДРЛО с оборудованием, экипажем человек 8-10 и кабелем соответствующего сечения и длины. Потребляемую мощность РЛС могу подсказать: считайте 60 кВт без учета аппаратуры связи и навигации. Сколько будет весить метр силового кабеля? Какое сечение надо брать? Подумайте с карандашом.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 14:49
        0
        Цитата: Галеон
        Сколько будет весить метр силового кабеля? Какое сечение надо брать? Подумайте с карандашом.

        Жуть сколько меди, да по 400 рублей за кило!!!! А если серьезно, на кабель поддерживающие аэростаты присобачить, и в Ленинграде привязывали аэростат заграждения к аэростату заграждения и на пять километров запускали.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: михаилл
      А мне всегда было непонятно, почему не строят дирижабли ДЛРО? В постройке не дороже самолета, а керосина почти не жжет, висит себе над облаками- можно даже на привязи и по кабелю электричеством с земли запитывать.

      Вот такие?

      Может из за климатических условий в средней полосе. request
      А штука реально полезная, может КР, летящую на высоте в 10м за 600-700 км увидеть.
  5. Dos
    Dos Сегодня, 13:47
    +1
    hi А вот по мнению Какуйты Зассушку нет оснований для сумления!
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 14:01
    +1
    Цитата: роман66
    какого нибудь антонеску .., или негреску ...

    Петреску!!!!

    Стамеску!! )))
    Доброго дня, Роман! hi
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:23
    0
    О, теперь наши партнёры выстраивают сетецентрическую систему управления.....уж не для Бредли и прочей техники готовят?
  8. Комментарий был удален.