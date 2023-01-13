НАТО перебрасывает в Румынию самолёты AWACS для отслеживания «военной активности» российской армии

(...) системы AWACS будут поддерживать усиленное присутствие альянса в регионе и следить за военными действиями России (...) не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и защищать каждый дюйм территории союзников

Активность российских войск на Донецком направлении, потеря ВСУ Соледара и угроза окружения Бахмута не на шутку встревожили главных спонсоров режима Зеленского - США и НАТО. Как сообщила пресс-служба альянса, принято решение о переброски разведывательных самолетов AWACS поближе к украинской границе.НАТО намерена более внимательно отслеживать в круглосуточном режиме "российскую военную активность", для этого в Румынию из Германии перебрасываются три самолета системы AWACS. Прибыть они должны 17 января, дислоцироваться будут где-то в районе Бухареста, на территории одной из военных баз. По предварительным данным, миссия по наблюдению за российскими войсками, в частности авиацией и ракетами, рассчитана на несколько недель.- заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.Ранее самолеты AWACS кружили преимущественно над территорией Польши, следя за действиями российской авиации. При обнаружении любого самолета экипаж докладывает в штаб НАТО, откуда информация уходит в Киев, позволяя украинскому командованию оперативно реагировать на воздушную угрозу со стороны ВКС России.В НАТО подчеркивают, что системы AWACS способны обнаруживать российские самолеты на дальности "сотни километров", что делает их "ключевым средством сдерживания и обороны".