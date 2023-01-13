Украинские эксперты упрекают командование в неорганизованности арьергардных боёв в районе Соледара и Бахмута

Поступает информация о том, что до нескольких рот украинских военнослужащих, точнее того, что от этих рот по численности, осталось, оказались полностью отрезанными от всех путей отхода в районе станции Соль, что на западной окраине Соледара. Интересно, как меняется подача данных о положении дел на этой железнодорожной станции, публикуемая украинской стороной. Если сначала все материалы сводились к тому, что станция «находится в городской черте», то теперь всё чаще появляются заявления, что «станция Соль находится за пределами города». Другими словами, украинская сторона сама никак не может подобрать подходящий вариант того, как же всё-таки подавать информацию о потере Соледара.
Известно о том, что российскими войсками взято под контроль депо ж/д станции Соль, где ликвидировано не менее полусотни пытавшихся отсидеться в укрытии украинских националистов.
Находящимся на станции Соль, а также на территории 7-го рудника военнослужащим армии противника было предложено сложить оружие и сдаться. Есть сообщения о том, что некоторые это предложение приняли. Те, кто оружие не сложит, будет ликвидирован.
В связи с этим в украинских медиа обсуждается вопрос, касающийся того, какое количество украинских военнослужащих окажутся в плену в результате потери контроля над окрестностями Соледара.
Одновременно с этим украинские эксперты, обсуждая поражение ВСУ с Соледарско-Бахмутской (Артёмовской агломерации), высказывают претензии командованию в связи с тем, что оно не организовало грамотных арьергардных боёв, которые могли бы поспособствовать как минимум сохранению коридора для вывода группировки из Соледара и прилегающих посёлков до того, как все они окажутся в захлопнутом российскими войсками «котле». По сути, работа командования свелась к тому, что, теряя территории вокруг Соледара и Артёмовска, оно бросало всё новые и новые резервы в городскую черту и посёлки агломерации. Это и привело к тому, что оставшиеся части резервов оказались в кольце окружения и теперь часть из них сдалась в плен, а остальные просто ликвидируются, в том числе на упомянутой железнодорожной станции Соль.