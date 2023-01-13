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Украинские эксперты упрекают командование в неорганизованности арьергардных боёв в районе Соледара и Бахмута

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Украинские эксперты упрекают командование в неорганизованности арьергардных боёв в районе Соледара и Бахмута

Поступает информация о том, что до нескольких рот украинских военнослужащих, точнее того, что от этих рот по численности, осталось, оказались полностью отрезанными от всех путей отхода в районе станции Соль, что на западной окраине Соледара. Интересно, как меняется подача данных о положении дел на этой железнодорожной станции, публикуемая украинской стороной. Если сначала все материалы сводились к тому, что станция «находится в городской черте», то теперь всё чаще появляются заявления, что «станция Соль находится за пределами города». Другими словами, украинская сторона сама никак не может подобрать подходящий вариант того, как же всё-таки подавать информацию о потере Соледара.


Известно о том, что российскими войсками взято под контроль депо ж/д станции Соль, где ликвидировано не менее полусотни пытавшихся отсидеться в укрытии украинских националистов.



Находящимся на станции Соль, а также на территории 7-го рудника военнослужащим армии противника было предложено сложить оружие и сдаться. Есть сообщения о том, что некоторые это предложение приняли. Те, кто оружие не сложит, будет ликвидирован.

В связи с этим в украинских медиа обсуждается вопрос, касающийся того, какое количество украинских военнослужащих окажутся в плену в результате потери контроля над окрестностями Соледара.

Одновременно с этим украинские эксперты, обсуждая поражение ВСУ с Соледарско-Бахмутской (Артёмовской агломерации), высказывают претензии командованию в связи с тем, что оно не организовало грамотных арьергардных боёв, которые могли бы поспособствовать как минимум сохранению коридора для вывода группировки из Соледара и прилегающих посёлков до того, как все они окажутся в захлопнутом российскими войсками «котле». По сути, работа командования свелась к тому, что, теряя территории вокруг Соледара и Артёмовска, оно бросало всё новые и новые резервы в городскую черту и посёлки агломерации. Это и привело к тому, что оставшиеся части резервов оказались в кольце окружения и теперь часть из них сдалась в плен, а остальные просто ликвидируются, в том числе на упомянутой железнодорожной станции Соль.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:26
    -1
    Можно сделать вывод, эксперты по обе стороны одинаковые.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:34
      +5
      Цитата: Uprun
      Можно сделать вывод, эксперты по обе стороны одинаковые.

      А только ли эксперты? Хочет кто, не хочет кто, а воюют два БРАТСКИХ народа
      А пока есть еще один, не очень веселый аспект для ВСУ. Разведсистемы НАТО не помогли ВСУ в данный момент, выдвигающиеся подразделения 46-й, 77-й (особо) ОДШ и 17-й танковой Бригад, были остановлены, разбиты и отброшены в тех районах, которые у них на планшетах были отмечены как свои
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:47
        +3
        Цитата: svp67
        воюют два БРАТСКИХ народа

        Когда фашистский режим, бандеровцы и НАТО, которые сейчас воюют против России нам стали братьями?
        1. КолВизин
          КолВизин Сегодня, 15:47
          0
          Народа -да! А режим, бандеровцы и НАТО - нет.
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:27
    +5
    Чем дальше, те больше мне нравится слово "эксперты" Скоро оно станет матершинным, собственно уже. А новость хорошая, пауки в банке должны драться.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:28
    +5
    Украинское командование ,к самому командованию не имеет отношения. Командуют товарищи из Пентагона ,а им до ваших проблем ,как до лампочки .А обращение к Зелибобе как к главнокомандующему ,иногда просто комична .У него договор с США ,а не с Украиной
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:30
    +7
    Ну посыпалась оборона посыпалась. Теперь вот еще одно окружение. Видать из Соледара укровояки драпали в полнейшем расстройстве и беспорядке. А пока номерные бригады с Запорожья на подкреп перекинут, эти остатки сточатся вообще в ноль
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    +4
    высказывают претензии командованию
    Претензии логичнее высказывать военным советникам НАТО сидящим в штабах и разрабатывающим операции о чем даже американцы не скрывали. А многие командиры младшего и среднего звена, не говоря о старших офицерах, побежали из Соледара когда еще была возможность, причем организовано и бросив своих подчиненных (свидетельства пленных).
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:46
    +3
    Диванные эксперты жгут. Это как в бизнесе одни компании развиваются другие хиреют, вроде все правильно делают, то там не доглядели, то забыли, то ещё что-нибудь. У таеты бюджет в формуле 1 был 600 миллионов долларов но она так и не стала чемпионом. Побеждает не самый упоротый, а умный боец, командир подразделения и т.д. С нами правда она ж сила поэтому мы победим.
  7. andray
    andray Сегодня, 13:51
    +2
    Начальник штаба Группы Вагнера Андрей Николаевич «Седой» сегодня высказался касаемо заявления советника ДНР Кимаковского, которому СМИ и батальные блогеры приписывают высказывание о окружении Бахмута музыкантами. Вчера у Соловьёва Кимаковский сказал буквально следущее: «Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось. Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска». А еще ранее, в начале декабря 2022 года, он говорил что «…основные трассы на Артемовск находятся под огневым контролем Вагнера.» Т.е. ни о каком окружении Вагнерами Бахмута речи нет и не было. Информационный накал, подпитываемый разведкой противника творит бардак в телеграме. И с этим никто не работает
  8. HAM
    HAM Сегодня, 13:56
    +2
    А где эти "эксперты" проводили "экспертизу"?С выездом на места событий или с дивана в Куеве?
    Как говорят в Одессе:"Это две большие разницы".....