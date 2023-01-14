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Зона проведения СВО: Случай с российскими летчиками, который они никогда не забудут

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Зона проведения СВО: Случай с российскими летчиками, который они никогда не забудут

О героизме, стойкости и силе духа российских военных сказано и написано много. Случай, произошедший с нашими летчиками в зоне СВО, является очередным подтверждением вышеупомянутых качеств.


24 сентября 2022 года должно было стать «обычным рабочим днем» для экипажа Су-34 ВКС РФ: командира Петра Каштанова и штурмана Дмитрия Коптилова. Летчики готовились к боевому вылету для поддержки российских войск на Харьковском направлении.

На тот момент ВСУ вели массированное наступление на позиции ВС РФ, и надежда союзных сил была на артиллерию и авиацию.

Примерно в 13.30 мск бомбардировщик Су-34 опустился на сверхмалую высоту, «отработал» по целям и начал выходить на обратный маршрут. Однако крылатая машина Каштанова и Коптилова была подбита противником и потеряла управляемость.

Летчики катапультировались на высоте примерно 50 метров. Как командир, так и штурман получили серьезные травмы в ходе приземления.

У Петра Каштанова была сломана рука, Дмитрий Коптилов получил вывих руки и компрессионный перелом позвоночника. Несмотря на уговоры штурмана оставить его и уходить, командир Су-34 не бросил товарища и из последних сил увел его подальше от места приземления.

Уже через несколько минут на место прибыли боевики ВСУ, которые к счастью не смогли найти затаившихся российских летчиков.

Стоит отметить, что выжидающие в укрытии Каштанов и Коптилов не собирались сдаваться. Командир бомбардировщика держал в руке гранату с вынутой чекой.

Несмотря на усталость и серьезные увечья, российские военнослужащие смогли выйти к своим. Для этого им пришлось преодолеть 30 км.

О том, как все происходило в этот злополучный день, рассказывают сами летчики в программе Аркадия Мамонтова:

Автор:
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8 комментариев
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  1. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:51
    +1
    Я вот думаю зачем они летают на маловой высоте, запустите беспилотники укажите цели, атакуйте с высокой высоты. Если запустят ракету используйте систему противоракетной обороны. Неужели на выпущенную ракету противника не чем ответить?
    Почему нельзя использовать самолет с функцией ПВО? Например чтобы самолет на борту имел примерно тоже самое что имеет система панцирь с, или ТОР
    На крыльях разместить ракеты, и там где место бомболюков разместить оборудование ПВО, локаторы, которые при влете бы выпускались и работали.
    Или даже чтобы самолеты парами летали чтоб был самолет которые бы отстреливался на облучение от систем наведения, разместить касеты ракет
    Тот кто наводит он же не может сразу выстрелить, нужно время наведения а вот бортовая система имея скорость ракеты в два раза выше может моментально поразить цель.
    Хорошо вот еще вид системы который можно использовать например самолет летит на высоте 5 тысяч метров за ним летят ракеты на высоте 50 метров. Вот самолет обнаружил по нему выстрелили и тут же с самолета идет команда на ракеты и помечает адрес цели. Можно даж не ракеты а беспилотники но примерно на растоянии удара летят
    1. zenion
      zenion Сегодня, 14:57
      +4
      Тогда героев не будет. Помните что говорил, Махал Махалыч - чей-то героизм, это чьё-то упущение.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:03
      0
      Цитата: AlexWar
      Если запустят ракету используйте систему противоракетной обороны. Неужели на выпущенную ракету противника не чем ответить?

      Судя по всему риск выше чем на малой высоте.
      Цитата: AlexWar
      На крыльях разместить ракеты, и там где место бомболюков разместить оборудование ПВО, локаторы, которые при влете бы выпускались и работали.

      Так только в играх можно. В жизни придется полностью переделывать весь самолет.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:56
    0
    ФБ рассказывал о этом случае давно. В красках, там классика вплоть до "немцы в деревне есть?" - они сперва к селу выбрались. Обоих к наградам уже представили
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:56
    0
    Вот вам подтверждение что с Россией БОГ, а авиаторы - ему бороду подстригают. По воле Бога и небес, попал служить я в ВВС. drinks drinks drinks soldier soldier
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:58
    0
    Да тоже слышал про эту историю. Ну тут повезло что удалось выбраться. Некоторые и в плен попали, кого-то обменяли кто-то там еще. Но вообще на СВО все летуны герои-работают в сложнейших условиях, буквально над крышами домов над верхушками деревьев. И противник ПВО использует не чтоб защитить ЛБС а что кидать в хвост на отходе чисто на сбитие...
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 15:14
    0
    Вот смотрите такая комбинация летит самолет на высоте 5000 метров за ним малозаметные беспилотники на высоте 50-100 метров, вот сколько надо ракете беспилотника чтобы ударить в то место из которого ведется наведение на самолет? Это ведь секунды.
    НАпример если между самолетом и беспилотниками есть связь самолет засекает момент облучения и квадрат, беспилотник доли секунд летит в то место из которого наводили.
    Ракета в цель может прилететь за секунду имея большую скорость. Можно довести результат до секунды и защитить самолеты Но тут самое главное синхронность полета самолета и ракет или беспилотника с ракетой
    Мы не можем преодолеть ПРО, вот подумайте как это можно преодолеть просто нужна связь самолета и беспилотника. За секунду нельзя ответить ни с одной системы управления
    Тут самое главное чтобы беспилотник четко придерживался скорость самолета
    Обмен сделать с тем чтобы частота обмена менялась чтобы нельзя было засечь.
    Можно подавить сигнал но не лучи света лазерный прием связи.
    Ракета могла бы лететь по тепловым сигналам, и ждала бы сигнал с координатами для удара
    Если беспилотник будет из пластика его вообще могут не заметить
  6. Ж-12
    Ж-12 Сегодня, 15:31
    0
    Мужики герои базара нет.
    Меня вот что интересует. Зачем снимать дурацкую реконструкцию этих событий, если одного рассказа участников в перемешку с реальными видео достаточно. Хронометраж? Или чтоб внимание пожилых людей удержать картинкой? Странно, но соответствует Мамонтову, чел только на ТВ работает.