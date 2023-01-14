Зона проведения СВО: Случай с российскими летчиками, который они никогда не забудут

О героизме, стойкости и силе духа российских военных сказано и написано много. Случай, произошедший с нашими летчиками в зоне СВО, является очередным подтверждением вышеупомянутых качеств.
24 сентября 2022 года должно было стать «обычным рабочим днем» для экипажа Су-34 ВКС РФ: командира Петра Каштанова и штурмана Дмитрия Коптилова. Летчики готовились к боевому вылету для поддержки российских войск на Харьковском направлении.
На тот момент ВСУ вели массированное наступление на позиции ВС РФ, и надежда союзных сил была на артиллерию и авиацию.
Примерно в 13.30 мск бомбардировщик Су-34 опустился на сверхмалую высоту, «отработал» по целям и начал выходить на обратный маршрут. Однако крылатая машина Каштанова и Коптилова была подбита противником и потеряла управляемость.
Летчики катапультировались на высоте примерно 50 метров. Как командир, так и штурман получили серьезные травмы в ходе приземления.
У Петра Каштанова была сломана рука, Дмитрий Коптилов получил вывих руки и компрессионный перелом позвоночника. Несмотря на уговоры штурмана оставить его и уходить, командир Су-34 не бросил товарища и из последних сил увел его подальше от места приземления.
Уже через несколько минут на место прибыли боевики ВСУ, которые к счастью не смогли найти затаившихся российских летчиков.
Стоит отметить, что выжидающие в укрытии Каштанов и Коптилов не собирались сдаваться. Командир бомбардировщика держал в руке гранату с вынутой чекой.
Несмотря на усталость и серьезные увечья, российские военнослужащие смогли выйти к своим. Для этого им пришлось преодолеть 30 км.
О том, как все происходило в этот злополучный день, рассказывают сами летчики в программе Аркадия Мамонтова: