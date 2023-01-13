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Глава минобороны Молдовы: Страна получила от Германии первую партию бронетранспортёров Piranha в качестве безвозмездной помощи

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Глава минобороны Молдовы: Страна получила от Германии первую партию бронетранспортёров Piranha в качестве безвозмездной помощи

Глава минобороны Молдовы Анатолий Носатый заявил о том, что страна получила от Германии первую партию бронетранспортёров Piranha в качестве безвозмездной помощи. Как уточнил министр, речь идёт о приобретении многоцелевых колёсных машин в количестве 19-ти единиц, которые оборудуют пулемётами для подготовки к миротворческим миссиям.


Состоялась официальная церемония передачи техники министерству обороны, на которой присутствовал Носатый, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, а также представитель посольства ФРГ в РМ Ульрих Кинне. Бронетранспортёры поступили в распоряжение Национальной армии Молдовы.

В заявлении главы молдавского оборонного ведомства журналистам:

Я рад, что имею честь участвовать в принятии первой партии военной помощи от правительства Германии, а потому, хочу поблагодарить немецкие власти за вклад в модернизацию национальной армии. Мы получили 19 единиц техники, займёмся установкой пулемётов на БТРы, они у нас есть. Конечно, у этой техники есть цена, но она досталась нам в качестве пожертвования со стороны правительства ФРГ

Несмотря на его признания в том, что техника не новая, относятся она к колёсным бронемашинам 3-го поколения, которые, после прохождения капитальной проверки получили гарантийный срок работы. Как добавил чиновник, поставки остального оборудования завершатся к середине этого года, а солдаты батальона, принимающего участие во всех миротворческих миссиях за рубежом, уже обладают всеми необходимыми навыками управления этой техникой.

Ульрих Кинне на церемонии передачи военной техники:

Поставки колёсных бронетраспортёров «Пиранья» выведут молдо-германское сотрудничество в сфере обороны на гораздо более качественный уровень. В то же время это способствует повышению обороноспособности республики и её возможностей для участия в международных миротворческих миссиях

Отметим, что масса боевых бронированных машин «Пиранья» - 14 тонн. Скорость их достигает до 100 км/ч, а техникой управляют два члена экипажа, в то время как в десантном отделении могут разместиться до 10 человек. Они предназначены для переброски пехоты при выполнении боевых задач.
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Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:35
    0
    заокеанские хозяева очень плохо представляют себе боевые традиции и возможности своих сателлитов. если они намереваются из Молдовы или Румынии запасной бандерстад сделать и на Приднестровье натравить. Их большие сюрпризы и открытия ждут. вооружение разворуют а воевать патологически неспособны...
  2. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 16:38
    +1
    речь идёт о приобретении многоцелевых колёсных машин в количестве 19-ти единиц, которые оборудуют пулемётами для подготовки к миротворческим миссиям.

    Нейтральная пока ещё страна готовится ОБОРУДОВАТЬ ПУЛЕМЁТАМИ колёсную технику ДЛЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ !
    А "миротворческие операции" будут проходить на территории Украины ?! Извиняюсь, СТРАНА АБСУРДА !
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:43
    0
    ,,МИНИСТР ОБОРОНЫ,, Молдавии.. Звучит.. только первые два слова.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:09
    +1
    Ну-ну, окраину тоже начинали окучивать в свое время халявской военной техникой. Не комбайны же для уборки винограда поставили, а БТР. Еще 15-20 лет и мы получим под боком еще один "подарочек" без мозгов, но в кружевных труселях.