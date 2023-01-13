Глава минобороны Молдовы: Страна получила от Германии первую партию бронетранспортёров Piranha в качестве безвозмездной помощи

Я рад, что имею честь участвовать в принятии первой партии военной помощи от правительства Германии, а потому, хочу поблагодарить немецкие власти за вклад в модернизацию национальной армии. Мы получили 19 единиц техники, займёмся установкой пулемётов на БТРы, они у нас есть. Конечно, у этой техники есть цена, но она досталась нам в качестве пожертвования со стороны правительства ФРГ



Поставки колёсных бронетраспортёров «Пиранья» выведут молдо-германское сотрудничество в сфере обороны на гораздо более качественный уровень. В то же время это способствует повышению обороноспособности республики и её возможностей для участия в международных миротворческих миссиях

Глава минобороны Молдовы Анатолий Носатый заявил о том, что страна получила от Германии первую партию бронетранспортёров Piranha в качестве безвозмездной помощи. Как уточнил министр, речь идёт о приобретении многоцелевых колёсных машин в количестве 19-ти единиц, которые оборудуют пулемётами для подготовки к миротворческим миссиям.Состоялась официальная церемония передачи техники министерству обороны, на которой присутствовал Носатый, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, а также представитель посольства ФРГ в РМ Ульрих Кинне. Бронетранспортёры поступили в распоряжение Национальной армии Молдовы.В заявлении главы молдавского оборонного ведомства журналистам:Несмотря на его признания в том, что техника не новая, относятся она к колёсным бронемашинам 3-го поколения, которые, после прохождения капитальной проверки получили гарантийный срок работы. Как добавил чиновник, поставки остального оборудования завершатся к середине этого года, а солдаты батальона, принимающего участие во всех миротворческих миссиях за рубежом, уже обладают всеми необходимыми навыками управления этой техникой.Ульрих Кинне на церемонии передачи военной техники:Отметим, что масса боевых бронированных машин «Пиранья» - 14 тонн. Скорость их достигает до 100 км/ч, а техникой управляют два члена экипажа, в то время как в десантном отделении могут разместиться до 10 человек. Они предназначены для переброски пехоты при выполнении боевых задач.