Соцсети: В контролируемом ЧВК «Вагнер» Соледаре даже отдаленно не слышны звуки выстрелов

Проиграв битву за Соледар на земле, Зеленский продолжает ее в интернете.

Украинские паблики пишут, что бойцы ВСУ продолжают героическое сопротивление «вагнеровцам», только вот Пригожин и его «музыканты» об этом не знают, ибо не читают украинские соцсети.

Полное взятие под контроль российскими войсками Соледара подтверждено создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Минобороны РФ, которое, как известно, довольно осторожно относится к такого рода заявлениям, накануне сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, штурмовые отряды ведут бой в городе.Тем временем в Киеве никак не могут смириться с поражением, которое для Зеленского носит не только военный, но и репутационный характер.Киевские пропагандисты устами советника главы Офиса президента Алексея Арестовича одновременно готовят общественное мнение к принятию факта потери города, называя отступление ВСУ «плановым решением командования», и продолжают разгонять тему, что Соледар все еще под контролем украинских военных.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 12 января заявила, что в районе Соледара «враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери».Следом еще несколько представителей военного командования, киевские чиновники и всяческие украинские эксперты публикуют в соцсетях «доказательства» и сообщения о том, что ВСУ не просто продолжают оказывать сопротивление российским военным, но все еще контролируют чуть-ли не половину города.В российских соцсетях на тему неадекватного пропагандистского упрямства Киева даже появились едкие комментарии примерно такого содержания:Тем временем, уже несколько российских военкоров за последние дни побывали в Соледаре и публикуют отчеты, доказывающие, что в городе бои завершены, он зачищен и находится под полным контролем «вагнеровцев» и российских военных. Наши бойцы проводят зачистку и обнаруживая оставшихся мирных жителей, после тщательной проверки, проводят их эвакуацию. Сами горожане рассказывают, что бойцы «Вагнера» при этом ведут себя очень вежливо и дружелюбно.Очередное доказательство того, что Соледар не только под полным контролем российских войск, но и в самом городе уже не ведутся боевые действия, подтверждает видеоролик, распространяемый в российских соцсетях. На видео «музыканты» находятся рядом с Преображенской церковью на пересечении ул. Дачная и Преображенская на северо-востоке от центра Соледара. Автор ролика подчеркивает, что, как утверждает украинская пропаганда, даже отдаленных звуков боев в городе не слышно. Соледар полностью под контролем ЧВК «Вагнер».