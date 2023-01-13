Военное обозрение
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Соцсети: В контролируемом ЧВК «Вагнер» Соледаре даже отдаленно не слышны звуки выстрелов

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Соцсети: В контролируемом ЧВК «Вагнер» Соледаре даже отдаленно не слышны звуки выстрелов

Полное взятие под контроль российскими войсками Соледара подтверждено создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Минобороны РФ, которое, как известно, довольно осторожно относится к такого рода заявлениям, накануне сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, штурмовые отряды ведут бой в городе.


Тем временем в Киеве никак не могут смириться с поражением, которое для Зеленского носит не только военный, но и репутационный характер.

Киевские пропагандисты устами советника главы Офиса президента Алексея Арестовича одновременно готовят общественное мнение к принятию факта потери города, называя отступление ВСУ «плановым решением командования», и продолжают разгонять тему, что Соледар все еще под контролем украинских военных.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 12 января заявила, что в районе Соледара «враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери».

Следом еще несколько представителей военного командования, киевские чиновники и всяческие украинские эксперты публикуют в соцсетях «доказательства» и сообщения о том, что ВСУ не просто продолжают оказывать сопротивление российским военным, но все еще контролируют чуть-ли не половину города.

В российских соцсетях на тему неадекватного пропагандистского упрямства Киева даже появились едкие комментарии примерно такого содержания:

Проиграв битву за Соледар на земле, Зеленский продолжает ее в интернете.

Украинские паблики пишут, что бойцы ВСУ продолжают героическое сопротивление «вагнеровцам», только вот Пригожин и его «музыканты» об этом не знают, ибо не читают украинские соцсети.

Тем временем, уже несколько российских военкоров за последние дни побывали в Соледаре и публикуют отчеты, доказывающие, что в городе бои завершены, он зачищен и находится под полным контролем «вагнеровцев» и российских военных. Наши бойцы проводят зачистку и обнаруживая оставшихся мирных жителей, после тщательной проверки, проводят их эвакуацию. Сами горожане рассказывают, что бойцы «Вагнера» при этом ведут себя очень вежливо и дружелюбно.

Очередное доказательство того, что Соледар не только под полным контролем российских войск, но и в самом городе уже не ведутся боевые действия, подтверждает видеоролик, распространяемый в российских соцсетях. На видео «музыканты» находятся рядом с Преображенской церковью на пересечении ул. Дачная и Преображенская на северо-востоке от центра Соледара. Автор ролика подчеркивает, что, как утверждает украинская пропаганда, даже отдаленных звуков боев в городе не слышно. Соледар полностью под контролем ЧВК «Вагнер».

Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
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15 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 14:04
    +10
    Пригожин слов на ветер не бросает. Сказал взят, значит взят.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:05
    +3
    Именно успех Вагнера поднял боевой дух. Сказав, что российские вооруженные силы должны радикально измениться, если они хотят добиться успеха, и у них есть два основных варианта. Первый и наиболее осуществимый, наиболее консервативный и, возможно, наиболее разумный — это поставить российскую армию в оборону на хорошо укрепленных и орографически выгодных позициях, чтобы обескровить украинскую армию. Параллельно с этой обороной должно продолжаться уничтожение украинской энергосистемы и ее экономики, а для этого жизненно необходимо наращивание производства гиперзвуковых ракет и недорогих беспилотников, чтобы нейтрализовать украинскую ПВО и продолжать поражать цели. В какой-то момент стоимость поддержки украинской экономики станет непомерно высокой для Запада в условиях его личиночной борьбы с Китаем. Эта страна продолжает свой подъем без какого-либо износа на данный момент. Второй, более рискованный вариант — начать отказываться от этой стратегии дорогостоящих лобовых атак в пользу небольших территориальных завоеваний, стремясь подчинить себе украинскую армию классическим сочетанием бронетанковых сил, поддерживаемых авиацией и пехотой и прикрываемых артиллерией. Не то что в начале, когда в основном хотели наступать на Киев, на этот раз речь пойдет об уничтожении основной массы украинской армии.Этот второй вариант, хотя и не невозможный, я вижу очень сложным в свете общего состояния русской армии. Так что давайте действовать разумно и выбрать первый. Необходимо изменить курс сейчас, иначе истощение армии в этих дорогостоящих лобовых наступлениях вместе с переброской западного оружия на Украину приведет к катастрофе.
  3. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:06
    +5
    Ну в умении брехать со скакунами вообще мало кто сравнится.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 14:29
      0
      ...... для Зеленского носит не только военный, но и репутационный характер.

      У этого "деятеля" не может быть репутационных норм.Эта семейка (зеленские) врут и гадят, как само собой.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:06
    +7
    Проиграв битву за Соледар на земле, Зеленский продолжает ее в интернете.
    Освободив Соледар Вагнеровцы крепко насолили майданутым ! lol
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:06
    +4
    Пишут, что остатки хохла ушли в подземные горизонты соляных шахт. Оттуда им уже не выйти. Да и выстрелов оттуда слышно не будет.
  6. КолВизин
    КолВизин Сегодня, 14:07
    +4
    Под землёй они. В санатории отдыхают.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:08
    +4
    Угу, и вдалеке файно спивают "Если б знали вы, что за сволочи все российские ЧВК"
  8. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:09
    +6
    сам охренел, когда вчера прочитал у украинцев в новостях, что, оказывается, бойцы ВСУ "чувствуют себя в Соледаре уверенно и отступать не намерены". :)))
    Ну ладно, СМИ всех воюющих стран всегда врали и будут врать - но зачет ТАК тупо то? Когда даже и американцы уже признали, что Вагнер захватил Соледар полностью еще 11 января.
    ну упоротые же.... Что характерно, под этой новостью смайлика "ржу" было в два раза больше, чем смайликов "плюс". Я тоже свой смех добавил...
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 14:44
      +1
      Ну, а что тут можно поделать. первой жертвой в любой войне становится правда.
  9. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:10
    +4
    Сколько ещё впереди таких Соледаров....а иначе никак - или так и будет рядом с границами России враг укрепляться, если не положить этому конец.
    Потому, - это только начало долгого пути. И главное - лишь бы наши ребята вернулись домой живыми.
    И что особенно важно - извлечь и запомнить уроки, первопричины и ошибки с тем, что бы больше никогда их не повторять.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:10
    +3
    Завтра чел. напишет, что Мариуполь еще держится и что..... , ну да, больной, но ведь напишет, а народ начнет комментировать, обсуждать....
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:12
    +5
    Понравилось
    Украинские паблики пишут, что бойцы ВСУ продолжают героическое сопротивление «вагнеровцам», только вот Пригожин и его «музыканты» об этом не знают, ибо не читают украинские соцсети.
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:42
    -1
    В соцсетях Соледар контролирует ЧВ, а в ГШ говорят что ВДВ.
  13. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:20
    0
    Для куевской хунты пиар поражение еще страшнее чем чисто военное. так им кажется. Если признают потерю Соледара то потеряют лицо. Армия посыпется...