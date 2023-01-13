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«Российские войска на пути к последней оборонительной линии ВСУ на Донбассе»: в итальянской прессе оценили значение освобождения Соледара

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«Российские войска на пути к последней оборонительной линии ВСУ на Донбассе»: в итальянской прессе оценили значение освобождения Соледара

Создававшаяся на протяжении последних восьми лет киевским режимом оборона «трещит по швам». Освобождение российскими войсками Соледара может обернуться натиском на последний защитный рубеж ВСУ, взятие которого приведёт к потере контроля над всем Донецким регионом.


Вся украинская оборонительная линия находится под угрозой

- отмечается в итальянском издании Analisi Difesa.

Как поясняется, потеря Соледара делает положение киевских войск в Бахмуте (Артёмовска), расположенном в 10 км южнее, ещё более опасным. Падение этого города вынудит ВСУ ретироваться к последнему оборонительному рубежу, размещённому между Славянском и Краматорском, который уже начал подвергаться интенсивным обстрелам.

Российские войска на пути к последней оборонительной линии ВСУ

- поясняет автор, оценивая значение идущих сейчас боёв.

С юга Артёмовска уже взято Опытное, под давлением находится Клещеевка. На севере контроль установлен над Подгородным, ВС РФ вышли к Красной Горе и Благодатному, ведутся тяжёлые бои за Парасковиевку. Мало того, бои идут уже близ Константиновки.

Российские войска стремятся взять противника в клещи, чтобы замкнуть кольцо окружения украинских подразделений и отрезать их отход к Славянску

- указывается в прессе.

Как считает автор, уже давно было необходимо вывести войска с этого рубежа обороны на Донбассе, однако из-за «принципиальной» позиции Зеленского, не желающего уступать ни одного метра земли, «украинская армия вынуждена кормить фронт на этом участке непрерывным потоком бригад, обескровливая другие направления»:

Это напоминает попытки лидеров вермахта побудить Адольфа Гитлера санкционировать отвод войск с различных участков восточного фронта на более удобные позиции.

Как поясняется, российские войска, несмотря на политические и репутационные издержки, отошли из-под Харькова и Херсона. Это позволило сократить линию фронта, нивелировав численное превосходство ВСУ. Однако киевские власти решили стоять до конца «в тактически невыгодной позиции».

Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто этого не знает. Все понимают, что город будет оставлен. Я просто хочу понять, почему мы продолжаем драться за каждый дом. Зачем умирать, если мы всё равно отсюда уйдём сегодня или завтра?

- заявлял один из военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады, пока шли бои в Соледаре.

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8 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:29
    0
    Дак наконецто хоть ктото начал говорить правду в Европе
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:36
      0
      Если бы ещё и внимать сказанному начали. А не был репортаж ради репортажа.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:34
    0
    А вот интересно, завтра позвонит "дыня" зеле и посочувствует за Соледар, что он скажет? Все пучком, держимся.....или пошлет?
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:41
    -1
    Удивительно странные заголовки.
    "Российские войска на пути к последней оборонительной линии ВСУ на Донбассе".
    Это как понимать? Конец СВО?
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 14:50
      0
      Да конец СВО начало первой межгалактической
    2. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 14:58
      +1
      "на Донбассе" - в ДонецкойНР. На западе её осталась последняя Славянско-Краматорская.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:00
    +1
    Это напоминает попытки лидеров вермахта побудить Адольфа Гитлера санкционировать отвод войск с различных участков восточного фронта на более удобные позиции.
    . У зелебобус, вернее у его хозяев, только одна цель остаётся... опустошить все и разрушить.
    На скакуасов им плевать, они нам хотят подгадить по максимально.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:19
    0
    Донбасс станет могилой для нацистской армии зеленского. Лучше бы сразу бежали за Днепр и в Польши всякие.