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Орбан рассказал о разочаровании венгров в практичности немцах

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Орбан рассказал о разочаровании венгров в практичности немцах

Немцы всегда считались одной из самых педантичных, дисциплинированных и прагматичных и практичных наций. Однако действия нынешних властей ФРГ никак не соответствуют вышеупомянутым качествам.


По крайней мере так считает премьер Венгрии Виктор Орбан. Выступая в эфире радио Kossuth, политик заявил, что венгры всегда восхищались немецкой практичностью, прагматизмом и точностью. Однако нынешняя политика ФРГ, как выразился глава венгерского правительства, вызвала у него самого и его сограждан «культурный шок».

Орбан пояснил, что политические решения властей Германии и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая также является гражданкой ФРГ, полностью изменили мнение венгров о немцах.

Со слов политика, Берлин полностью провалил санкционную политику, не просчитав до конца все варианты развития событий. Теперь правительство ФРГ, отказываясь признавать свои ошибки, возложило экономическое бремя от противостояния с Россией на своих граждан.

Между тем, Орбан уверен, что у властей Германии, как и других ведущих стран ЕС, не «хватит смелости» признать свой просчет. Поэтому, политик не исключает, что Европа, несмотря на уже полученный ее экономикой колоссальный ущерб, продолжить вводить санкции против России.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:28
    +1
    Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так.
    Если сразу не разберешь плох он или хорош.
    (В. Высоцкий)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:28
    +1
    действия нынешних властей ФРГ никак не соответствуют вышеупомянутым качествам.
    Прав Орбан и хорошо, что мнение венгров о немцах меняется. Это означает, что в этой стране большинство полностью адекватные люди и не поражены бациллами новых европейских принципов и ценностей.
    у властей Германии, как и других ведущих стран ЕС, не «хватит смелости» признать свой просчет
    И тут полностью прав. Не только не признают свои ошибки, а наделают их еще больше и боле болезненных для себя.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:43
    +1
    Немцы всегда считались одной из самых педантичных, дисциплинированных и прагматичных и практичных наций.

    А надо было всего то американцам купить 3-4-5 политиков Германии и вот они уже мчатся сломя голову в пропасть , и тащат за собой страну
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: APASUS
      А надо было всего то американцам купить 3-4-5 политиков Германии и вот они уже мчатся сломя голову в пропасть , и тащат за собой страну

      Уже один раз англосаксы сделали это в 1933 году и Германия упала в пропасть.
    2. Sith
      Sith Сегодня, 14:47
      0
      Несутся в пропасть ... педантично , дисциплинировано и практично ... =) хоть тут не подводят Орбана =)
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:49
    0
    70 лет под внешним управлением США и от прагматичности немцев (особенно власть придержащих) не осталось и следа. Сплошное идолопоклонство перед звезднополосатыми.
  5. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 15:07
    0
    Орбан прав. Но вообще-то не "немцы" вдруг одурели, а правительство. Здесь, в Германии, я каждый день получаю одну или несколько истерик по поводу того, насколько безумно правительство. И я там не один.