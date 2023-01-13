Орбан рассказал о разочаровании венгров в практичности немцах

Немцы всегда считались одной из самых педантичных, дисциплинированных и прагматичных и практичных наций. Однако действия нынешних властей ФРГ никак не соответствуют вышеупомянутым качествам.По крайней мере так считает премьер Венгрии Виктор Орбан. Выступая в эфире радио Kossuth, политик заявил, что венгры всегда восхищались немецкой практичностью, прагматизмом и точностью. Однако нынешняя политика ФРГ, как выразился глава венгерского правительства, вызвала у него самого и его сограждан «культурный шок».Орбан пояснил, что политические решения властей Германии и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая также является гражданкой ФРГ, полностью изменили мнение венгров о немцах.Со слов политика, Берлин полностью провалил санкционную политику, не просчитав до конца все варианты развития событий. Теперь правительство ФРГ, отказываясь признавать свои ошибки, возложило экономическое бремя от противостояния с Россией на своих граждан.Между тем, Орбан уверен, что у властей Германии, как и других ведущих стран ЕС, не «хватит смелости» признать свой просчет. Поэтому, политик не исключает, что Европа, несмотря на уже полученный ее экономикой колоссальный ущерб, продолжить вводить санкции против России.