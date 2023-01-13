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Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже является членом НАТО

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Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже является членом НАТО

Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что его страна де-факто уже входит в состав военного блока НАТО.


Резников также поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за поддержку киевского режима, указав, что "Украина внесла значительный вклад в безопасность свободного мира".

В октябре прошлого года Столтенберг подчеркнул, что если Россия одержит победу в вооруженном конфликте на Украине, это станет равносильно поражению для всего военного блока НАТО. Генсек альянса также добавил, что НАТО не является одним из непосредственных участников конфликта, однако оказываемая им Украине поддержка играет "ключевую роль" в противостоянии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в военный альянс, добавив, что Киев уже фактически прошел свой путь в НАТО.

В США на громкое заявление Зеленского ответили, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта на своей территории, иначе альянс был бы вынужден принять прямое участие в боевых действиях, согласно пятой статье устава о коллективной обороне стран, входящих в военный блок.

Страны НАТО, тем не менее, уже принимают опосредованное участие в украинском конфликте, поставляя киевскому режиму вооружения и военную технику. Также страны Запада проводят на своей территории обучение украинских военнослужащих. Ряд государств - членов НАТО анонсировали поставку Украине танков и систем ПВО. К тому же, зарплата боевиков киевского режима выплачивается благодаря финансированию западных стран.
Автор:
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29 комментариев
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  1. savelii1805
    savelii1805 Сегодня, 14:30
    +5
    А еще членом Лиги сексуальных реформ и Спортлото
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 14:46
      +3
      Согласен, страна является ЧЛЕНОМ который пихают во все дырки.....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    +10
    страна де-факто уже является членом НАТО
    А чему радуется не понятно. Вот и отгребайте де-факто за все НАТО утилизируя свое население ради планов главнюка этого блока. А скоро и страну с запада начнут растаскивать "союзники" того где вы де-факто.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:21
      0
      Сбылась мечта идьёта.Цена вопроса?Сколько згинувших за данную мрию?
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:35
    +7
    НАТО прям изо всех сил рвется воевать с Россией... Короче, что бы не изрекал Резник, слаще им не станет. Громить надо всю эту хевру, и чем скорее, тем лучше.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Горный стрелок
      НАТО прям изо всех сил рвется воевать с Россией... Короче, что бы не изрекал Резник, слаще им не станет. Громить надо всю эту хевру, и чем скорее, тем лучше.

      Украина, в данный момент, больше напоминает чучело.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:38
    +3
    Таки после полета Гагарина СССР де- факто стал членом межгалактической организации цивилизаций и что?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:23
      0
      Тихо,не кидайте идею.Сидомиты считают С.Королева своим.
  5. 4ekist
    4ekist Сегодня, 14:38
    0
    Алексей Резников заявил, что его страна де-факто уже входит в состав военного блока НАТО.

    Да, де-факто украина все цело под нато, только де-юро это терр.образование вряд ли примут туда. А заявление этого "горбатого" лишь для того, чтобы как-то успокоить народ и армию.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:43
      +6
      Цитата: 4ekist
      Да, де-факто украина все цело под нато, только де-юро это терр.образование вряд ли примут туда.

      Верно, Украина и так под НАТО, зачем НАТО чтобы Украина была в нём. Так дешевле и голова меньше болит.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:49
        +3
        Шалавы, давайте называть вещи своими именами.
  6. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 14:38
    +9
    Это для внутреннего пользования. В майданную бытность многие олухи путали ассоциацию с ЕС со вступлением с ЕС, у нас в Крыму такие неумные люди тоже попадались. Ему рассказываешь разницу, он блым-блым глазками, и снова орать: мы вступим в ЕС. Сказал бы я во что они вступили.
  7. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 14:39
    +3
    страна де-факто уже является членом НАТО
    Чем она там у НАТО является? Ну это вряд ли, скорее расходник типа гумовного напысника. Извиняюсь за грубость, но достали уже эти неумные понты.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:44
    +4
    Так бомж - он тоже столичный житель де-факто, но есть один ньюанс...
    А вообще, клоун внезапно ближе к правде, чем обычно. В смысле, что членство в НАТО вообще ничего не гарантирует. Сильно оно помогло Португалии, одному из старейших членов, при военной оккупации Индией Гоа? А Греции, войска которой блокировал флот США при оккупации Турцией Кипра?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:52
      +1
      НАТОшка, хитрая контора.
      И там прав только тот, кто сильнее, а остальные, мальчики/девочки, только на припевке.
      Все ж об этом знают и... в общем, понятно.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:49
    0
    Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже является членом НАТО
    Легла под наглов, полосатиков и НАТО, это понятно... а то, шо их куда то там приняли, ХА ХА, только в его/их, влажных мечтах.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:51
    -1
    А Резников де-факто - женщина? Понятно, что нет. Но де-факто может да?
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:52
    0
    Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже является членом НАТО

    Страна де-факто летит в пропасть, но это не важно, главное - мечты о НАТО и ЕС. what Вывих мозга однако.
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:56
    +2
    Страна банкрот без перспектив жизни нормальной, после войны сколько контуженных, инвалидов вернётся в города, мирняку мало не покажется. Нашел чему радоваться, если бы уровень жизни повысился и т.д. ещё куда ни шло. Такая страна не должна существовать, бандитское гуляй поле.
  13. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:56
    +1
    Ну значит Одессы вам не видать drinks
    И Украине будет аграрной страной laughing
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 15:04
      +1
      А нет больше Одессы, ее деекатеринизировали, есть Хаджибей.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:59
    0
    Он об этом на каждом углу вещает. Только на моей памяти раз пять. Де-фективный.
  15. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:03
    0
    Резников типичный участник гоп-стоп коллектива Зеленского. Его задача как и у Зеленского подольше просидеть, присосавшись к западным подачкам. Учитывая его опыт в легализации вывода денег на счета зарубежных контрагентов со стороны "Нафтогаза", в бытность его работы там, должность Министра обороны для него номинальная. Как можно народу Украины терпеть эти бизнес-лица, которые богатеют ежесекундно, мне не понятно...
  16. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:04
    +2
    Свежую дурь подвезли, вот они и бредят. Скорее так: Украина является рабом НАТО и те могут делать с Украиной что угодно.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:10
    +1
    Резников ,что угодно будет говорить.Каждый день его многомиллионный счёт пополняется.
  18. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:11
    0
    ..."страна де-факто уже является членом НАТО"...
    То что Укро-ина это структурное подразделение НАТО сомнений нет , а вот в том ,
    что это страна вызывает большие сомнения.
  19. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:29
    +1
    Не членом НАТО, а холопом НАТО. Расходным материалом. Есть чем гордиться.
  20. 1977
    1977 Сегодня, 15:47
    0
    Сказал бы лучше так: НАТА дефакто стала членом Украины!
  21. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:55
    0
    Ох уж эти xoxлы ! "Майданутые мечтатели " !Давно они уже выдают желаемое за действительное ! fool Ну и что ж ,что они в "НАТО" !?Только НАТО об этом не знает ! request