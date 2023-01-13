Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже является членом НАТО

Глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что его страна де-факто уже входит в состав военного блока НАТО.
Резников также поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за поддержку киевского режима, указав, что "Украина внесла значительный вклад в безопасность свободного мира".
В октябре прошлого года Столтенберг подчеркнул, что если Россия одержит победу в вооруженном конфликте на Украине, это станет равносильно поражению для всего военного блока НАТО. Генсек альянса также добавил, что НАТО не является одним из непосредственных участников конфликта, однако оказываемая им Украине поддержка играет "ключевую роль" в противостоянии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в военный альянс, добавив, что Киев уже фактически прошел свой путь в НАТО.
В США на громкое заявление Зеленского ответили, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта на своей территории, иначе альянс был бы вынужден принять прямое участие в боевых действиях, согласно пятой статье устава о коллективной обороне стран, входящих в военный блок.
Страны НАТО, тем не менее, уже принимают опосредованное участие в украинском конфликте, поставляя киевскому режиму вооружения и военную технику. Также страны Запада проводят на своей территории обучение украинских военнослужащих. Ряд государств - членов НАТО анонсировали поставку Украине танков и систем ПВО. К тому же, зарплата боевиков киевского режима выплачивается благодаря финансированию западных стран.