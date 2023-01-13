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Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске и взять город в кольцо - Минобороны

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Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске и взять город в кольцо - Минобороны

Освобождение Соледара завершено, город окончательно перешел под контроль российских войск вечером 12 января. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Город Соледар освобожден 12 января, установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске) с последующей блокировкой и окружением находящихся в нем частей ВСУ. По данным военного ведомства, в городе работали штурмовые группы ЧВК "Вагнера", им оказывали помощь армейская и штурмовая авиация, ракетные войска и артиллерия, наносившие удары как по позициям ВСУ в городе, так и по перебрасываемым резервам. Кроме того, подразделения ВДВ скрытно подошли с другого направления, сходу атаковали позиции ВСУ и заняли господствующие высоты, блокировав город с северного и южного направления.

Истребительная авиация ВКС РФ при освобождении города сбила три боевых самолета и один вертолет Воздушных сил ВСУ. Средствами РЭБ была подавлена система управления противника, а также сорвано применение им беспилотников. За последние трое суток ВСУ потеряли в Соледаре и его окрестностях свыше 700 человек убитыми и более 300 единиц вооружения, включая технику.

По другим направлениям: На Купянском под удар артиллерии ЗВО попали подразделения 103-й бригады ТРО, уничтожено до 20 человек, три броневика и автомобили. На Красно-Лиманском псковские десантники нанесли поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника: более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа. На Южно-Донецком морская пехота Балтийского флота уничтожила более 20-ти всушников, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

За прошедшие сутки уничтожено два склада боеприпасов, два склада РАВ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады ТРО. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: РСЗО "Ураган", две РСЗО "Град" в районах Красный Лиман и Северск, САУ 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах Гуляй Поле и Орехов Запорожской области. Три буксируемые гаубицы Д-20 отправились в металлолом в районах Выемка и Дылеевка ДНР.

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15 комментариев
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  1. Abbot
    Abbot Сегодня, 14:37
    -6
    По данным военного ведомства, в городе работали штурмовые группы ЧВК "Вагнера", им оказывали помощь армейская и штурмовая авиация, ракетные войска и артиллерия, наносившие удары как по позициям ВСУ в городе, так и по перебрасываемым резервам. Кроме того, подразделения ВДВ скрытно подошли с другого направления, сходу атаковали позиции ВСУ и заняли господствующие высоты, блокировав город с северного и южного направления.

    Вот объясните мне, зачем Пригожин выступил, что Соледар взяли исключительно силами ЧВК? Или это был фейк... Реклама рекламой, но со стороны выглядит неприлично.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:48
      +6
      Не вносите смуту, Победа одна, она на всех.
      1. Abbot
        Abbot Сегодня, 14:57
        -1
        Вы уверены? Посмотрите на посты ниже, некоторые думают иначе и делиться победой не желают. Собственно, я с вами согласен - победа одна на всех. Но, как видите, бывают нюансы.
        1. Аркадий007
          Аркадий007 Сегодня, 15:02
          0
          Нюансов в данном вопросе не может быть.
          Не надо врать и нюансов не будет.
          1. Abbot
            Abbot Сегодня, 15:12
            0
            А чего скрин обрезанный, Аркадий? Ссылку на телегу, если не затруднит.

            доп. Не ищите, уже нашёл
          2. Abbot
            Abbot Сегодня, 15:32
            0
            Цитата: Аркадий007
            Не надо врать и нюансов не будет.

            Вы зря искрите, Аркадий, про вагнеров не забыли. Из сводки за 13ое:
            "Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара."

            Штурмовые отряды - это ЧВК Вагнер. А вы переживали ))
      2. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 14:58
        +1
        Победителей всегда много, точно.
        За Бучу и Харьков только никто на себя до сих пор ответственность не взял.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:39
    -3
    Настораживает после перестановки генералов в ГШ заявление, что Соледар освободили подразделения ВДВ и при этом ни слова по ЧВК Вагнер.
    Это что опять начали натягивать чужое победное одеяло на свои плечи?
    "В ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон" - это как понимать?
    Назовите хоть одно подразделение ВДВ или ФИО командира этого подразделения, которые составляли основу штурмовых отрядов на данном направлении.
    Такие заявления очень напрягают и дают повод усомниться в конечном успехе всей операции.
    1. Abbot
      Abbot Сегодня, 14:48
      -2
      Цитата: Аркадий007
      "В ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон" - это как понимать?

      Киева?
    2. Новик225
      Новик225 Сегодня, 14:57
      +6
      Так вроде все понятно:
      -ВДВ блокировало Соледар с Юга и Севера, т.е. в сам город не заходили
      -Вагнер брал город - в городе в штурмовых отрядах был только Вагнер.
      Никто чужую славу на себя не тащит.
  3. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 14:41
    -3
    Откуда десантники и какие именно взялись под Соледаром? А то не слышно было и тут бац, нарисовались
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:43
    +3
    ...Средствами РЭБ была подавлена система управления противника, а также сорвано применение им беспилотников...

    Мне вот этот момент особенно понравился. Наконец то средства РЭБ используют как положено и они вносят серьезную неразбериху в войсках противника. good
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 15:10
      -1
      Блажен , кто верует - тепло ему на свете ...
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:17
    +1
    Сам Пригожин это прокомментировал так: «Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал».
    Он победы Россию больше желает чем удовлетворения личных амбиций. Вот так-то. а мелкие крысеныши пытаются вбить клин между ВС РФ и ЧВК Вагнер. понятно в чьих интересах!
    1. Abbot
      Abbot Сегодня, 15:54
      0
      "Ещё раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнер" (с) (Пригожин)

      Живите теперь с этим, господин соврамши.