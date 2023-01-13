Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске и взять город в кольцо - Минобороны

Освобождение Соледара завершено, город окончательно перешел под контроль российских войск вечером 12 января. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Город Соледар освобожден 12 января, установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинской группировки в Бахмуте (Артемовске) с последующей блокировкой и окружением находящихся в нем частей ВСУ. По данным военного ведомства, в городе работали штурмовые группы ЧВК "Вагнера", им оказывали помощь армейская и штурмовая авиация, ракетные войска и артиллерия, наносившие удары как по позициям ВСУ в городе, так и по перебрасываемым резервам. Кроме того, подразделения ВДВ скрытно подошли с другого направления, сходу атаковали позиции ВСУ и заняли господствующие высоты, блокировав город с северного и южного направления.
Истребительная авиация ВКС РФ при освобождении города сбила три боевых самолета и один вертолет Воздушных сил ВСУ. Средствами РЭБ была подавлена система управления противника, а также сорвано применение им беспилотников. За последние трое суток ВСУ потеряли в Соледаре и его окрестностях свыше 700 человек убитыми и более 300 единиц вооружения, включая технику.
По другим направлениям: На Купянском под удар артиллерии ЗВО попали подразделения 103-й бригады ТРО, уничтожено до 20 человек, три броневика и автомобили. На Красно-Лиманском псковские десантники нанесли поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Потери противника: более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа. На Южно-Донецком морская пехота Балтийского флота уничтожила более 20-ти всушников, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
За прошедшие сутки уничтожено два склада боеприпасов, два склада РАВ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады ТРО. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: РСЗО "Ураган", две РСЗО "Град" в районах Красный Лиман и Северск, САУ 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах Гуляй Поле и Орехов Запорожской области. Три буксируемые гаубицы Д-20 отправились в металлолом в районах Выемка и Дылеевка ДНР.