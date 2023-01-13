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Асад: Переговоры с Турцией при участии России должны быть направлены на вывод турецких войск с территории Сирии

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Асад: Переговоры с Турцией при участии России должны быть направлены на вывод турецких войск с территории Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, состоявшейся накануне в Дамаске, заявил о том, что недавние переговоры в трёхстороннем формате между главами оборонных ведомств России, Турции и Сирии требуют тщательной координации. По словам главы сирийского государства, переговоры с Анкарой должны быть направлены на вывод турецких войск с территории Сирии при непосредственном участии России.


Как подчеркнул сирийский лидер, такие результаты должны, в конечном итоге, поспособствовать не только полной деоккупации [территории САР], но и прекращению поддержки терроризма.

По данным, предоставленным канцелярией президента Асада, российский дипломат дал положительную оценку трёхсторонней встрече, придав важное значение дальнейшей поддержке и развитию контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.

В ходе встречи стороны также коснулись и темы развития российско-сирийских стратегических отношений, обсудив и международную обстановку.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, допустил, что встреча на уровне глав МИД РФ, Турецкой Республики и САР может состояться уже в следующем месяце, однако, окончательно даты её проведения пока что нет.

Напомним, что в ходе встречи министров обороны России, Турции и Сирии, прошедшей в конце декабря прошлого года, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса. Как сообщали в российском оборонном ведомстве, нужно продолжать диалог в трёхстороннем формате, цель которого – дальнейшая стабилизация обстановки в Арабской республике и в регионе в целом. Стоит отметить, что переговоры глав военных ведомств Турции и Сирии в Москве, стали первыми за 11 лет с момента начала гражданской войны в САР.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Асад
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5 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 16:14
    +1
    Абсолютно разумное и законное требование - пусть турецкие военные валят с территории Сирии.
    Но нужно решать и вопрос с государством курдов.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 16:23
      +1
      Пока там мериканские ухи торчат с государством "курдов " вопрос не решится! hiДа и Турции государство такое под боком никуда не уперлось recourse
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 16:28
        +1
        Мое мнение: американцы Абасрамс в Афганистане. Если сейчас не выгорит на Украине, то такие возможности откроются, и для РФ, и для Китая, и для Сирии, и я думаю может начаться передел в Европе.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 16:30
        +2
        Если Россия и САР дадут гарантии что угрозы с территории Сирии не будет то договоряться. И какое государство курдов, если это просто пешка сша?
        1. Maxim G
          Maxim G Сегодня, 16:36
          0
          Курдов под 40 млн. человек, почему они не имеют право на свое государство?


          Цитата: Mitos
          какое государство курдов, если это просто пешка сша?

          А Турция чья пешка?