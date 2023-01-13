Асад: Переговоры с Турцией при участии России должны быть направлены на вывод турецких войск с территории Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым, состоявшейся накануне в Дамаске, заявил о том, что недавние переговоры в трёхстороннем формате между главами оборонных ведомств России, Турции и Сирии требуют тщательной координации. По словам главы сирийского государства, переговоры с Анкарой должны быть направлены на вывод турецких войск с территории Сирии при непосредственном участии России.Как подчеркнул сирийский лидер, такие результаты должны, в конечном итоге, поспособствовать не только полной деоккупации [территории САР], но и прекращению поддержки терроризма.По данным, предоставленным канцелярией президента Асада, российский дипломат дал положительную оценку трёхсторонней встрече, придав важное значение дальнейшей поддержке и развитию контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств стран.В ходе встречи стороны также коснулись и темы развития российско-сирийских стратегических отношений, обсудив и международную обстановку.Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, допустил, что встреча на уровне глав МИД РФ, Турецкой Республики и САР может состояться уже в следующем месяце, однако, окончательно даты её проведения пока что нет.Напомним, что в ходе встречи министров обороны России, Турции и Сирии, прошедшей в конце декабря прошлого года, стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса. Как сообщали в российском оборонном ведомстве, нужно продолжать диалог в трёхстороннем формате, цель которого – дальнейшая стабилизация обстановки в Арабской республике и в регионе в целом. Стоит отметить, что переговоры глав военных ведомств Турции и Сирии в Москве, стали первыми за 11 лет с момента начала гражданской войны в САР.