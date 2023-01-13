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Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке

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Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке

Глава латвийского Сейма Эдвардс Смилтенс и другие члены парламента этого прибалтийского государства вчера прибыли в Киев, посетив Верховную Раду. Сегодня они проводят встречи с украинскими политиками и чиновниками.

Об этом сообщает латвийский портал lsm.lv.

Согласно официальной версии, высокая делегация из Латвии приехала в Киев, чтобы «выразить поддержку и солидарность украинскому народу». В начале визита Смилтенс встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил Риге благодарность за поддержку.


Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке, тем самым выразив свое уважение к нему, а также к гражданам Украины, которые решили осваивать латышский язык.

Он пришел к выводу, что СССР, прекративший существование более трех десятилетий назад, начинает разрушаться.

На самом деле, Советский Союз, наконец, действительно рушится только сейчас

- заявил Смилтенс депутатам Рады.

Он обвинил Россию в том, что она «открыла врата ада» на Украине.

Долг всего цивилизованного мира закрыть эти врата совместными усилиями

- заявил спикер латвийского парламента.

Видимо, в состав этого «цивилизованного мира» он по умолчанию включил трех «прибалтийских тигров» и преступный киевский режим.

Смилтенс предложил создать международный трибунал для осуждения действий России, которую в очередной раз назвал «террористической организацией».

В общей сложности укриноязычная речь спикера Сейма Латвии длилась около 20 минут.
Использованы фотографии:
Сейм Латвии
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13 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:56
    +2
    Смилтенс обвинил Россию в том, что она «открыла врата ада» на Украине.
    Зря он перешёл на украинский язык, толком не зная русского.
    Россия открыла врата Ада в лице Украины (показала кто есть кто - kas ir kurš), она их и закроет.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    +2
    Укробеженцы - таки может мы к вам, в Латвию на ПМЖ или до конца зимы. Депутаты Латвии - что вы , что вы, вы же латышского языка не знаете, лучше мы к вам, минут на 20.
  3. Dos
    Dos Сегодня, 14:58
    +2
    hi "укриноязычная речь" - самая лучшая характеристика сказанного!
  4. Sith
    Sith Сегодня, 15:00
    +2
    Он обратился к депутатам рады на украинском и его 80% сразу не поняла ... ибо они мову и не знают ибо говорят на русском
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:00
    +2
    Это где он так материться научился?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: Roma-1977
      Это где он так материться научился?

      «С кем поведёшься, от того и наберёшься !»
    2. HAM
      HAM Сегодня, 15:30
      +1
      Он с Викой Нуланд на одном сейнере ходил....а боцман строгий был....поэтому обоих "разговорный украинский" беглый....
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:01
    +1
    Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке, тем самым выразив свое уважение к нему, а также к гражданам Украины

    Если Байден заставит, то через неделю и китайский язык выучит. Очень уж хочется прогнуться перед хозяином -"Что бы жилося легко и к хозяину близко, держи задницу высоко, а голову низко !"
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 15:20
      +1
      Да уж, лизнул так лизнул! Но про СССР это он зря, вот с окраиной закончим, можно вспомнить про русский город Ревель, про Вильно и прочие. И в северном Казахстане референдум провести, а то там этот напомаженный совсем забыл, кто его спас, когда под ним стул закачался.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:21
      +1
      ...и вазелин рядом для удобства Хозяина.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:06
    +1
    Он обвинил Россию в том, что она «открыла врата ада» на Украине.
    Врата ада, очень образно, осталось определить по какую сторону врат находится ад. no Мы видим его на Украине. Костры подтапливаем, чертей-нацистов к грешникам подсаживаем, что не так то? request
    Долг всего цивилизованного мира закрыть эти врата совместными усилиями
    recourse Долг всего цивилизованного мира ликвидировать АД, уничтожить нацистов!
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:09
    +4
    Проблема только в одном, что жители Украины нихрена не понимают украинский сами. Тут даже не в том, какой там процент с исконно русским языком, или там румынским. Фишка в том, что например в СССР украинским считался полтавский вариант. А припершиеся к власти в 2014 рагули форсят львивску гвару, которую нихрена не понять без трембиты. Поэтому вообще там говорят кто в лес, кто по дрова и в основном на суржике, причем каждый на своем.
    Сами украинцы в своих соцсетях ржали, что если по "палянице" судить, то кроме "Львива" никоо и не останется
  9. garik77
    garik77 Сегодня, 15:27
    +1
    Да нихрена он не обратился. Написали ему русскими буквами украинский текст. Ну выучил и прочитал. А там внизу бумажка где-то лежала, шоб не забыл