Глава латвийского Сейма Эдвардс Смилтенс и другие члены парламента этого прибалтийского государства вчера прибыли в Киев, посетив Верховную Раду. Сегодня они проводят встречи с украинскими политиками и чиновниками.
Об этом сообщает латвийский портал lsm.lv.
Согласно официальной версии, высокая делегация из Латвии приехала в Киев, чтобы «выразить поддержку и солидарность украинскому народу». В начале визита Смилтенс встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил Риге благодарность за поддержку.
Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке, тем самым выразив свое уважение к нему, а также к гражданам Украины, которые решили осваивать латышский язык.
Он пришел к выводу, что СССР, прекративший существование более трех десятилетий назад, начинает разрушаться.
На самом деле, Советский Союз, наконец, действительно рушится только сейчас
- заявил Смилтенс депутатам Рады.
Он обвинил Россию в том, что она «открыла врата ада» на Украине.
Долг всего цивилизованного мира закрыть эти врата совместными усилиями
- заявил спикер латвийского парламента.
Видимо, в состав этого «цивилизованного мира» он по умолчанию включил трех «прибалтийских тигров» и преступный киевский режим.
Смилтенс предложил создать международный трибунал для осуждения действий России, которую в очередной раз назвал «террористической организацией».
В общей сложности укриноязычная речь спикера Сейма Латвии длилась около 20 минут.