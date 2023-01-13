На самом деле, Советский Союз, наконец, действительно рушится только сейчас

Долг всего цивилизованного мира закрыть эти врата совместными усилиями

Глава латвийского Сейма Эдвардс Смилтенс и другие члены парламента этого прибалтийского государства вчера прибыли в Киев, посетив Верховную Раду. Сегодня они проводят встречи с украинскими политиками и чиновниками.Об этом сообщает латвийский портал lsm.lv.Согласно официальной версии, высокая делегация из Латвии приехала в Киев, чтобы «выразить поддержку и солидарность украинскому народу». В начале визита Смилтенс встретился с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, который выразил Риге благодарность за поддержку.Спикер парламента Латвии в ходе визита в Киев обратился к депутатам Рады на украинском языке, тем самым выразив свое уважение к нему, а также к гражданам Украины, которые решили осваивать латышский язык.Он пришел к выводу, что СССР, прекративший существование более трех десятилетий назад, начинает разрушаться.- заявил Смилтенс депутатам Рады.Он обвинил Россию в том, что она «открыла врата ада» на Украине.- заявил спикер латвийского парламента.Видимо, в состав этого «цивилизованного мира» он по умолчанию включил трех «прибалтийских тигров» и преступный киевский режим.Смилтенс предложил создать международный трибунал для осуждения действий России, которую в очередной раз назвал «террористической организацией».В общей сложности укриноязычная речь спикера Сейма Латвии длилась около 20 минут.