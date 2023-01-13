Верховная Рада Украины лишила Медведчука и трех оппозиционных политиков депутатских мандатов

Украинские политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены депутатских мандатов решением Верховной Рады Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача гражданства Украины.За исключение перечисленных политиков из депутатского корпуса проголосовало конституционное большинство Рады – 300 депутатов. Ранее о том, что вопрос о лишении политиков мандатов будет поставлен Радой на голосование, сообщали многие украинские средства массовой информации. Фактически такое развитие событий было уже предрешено, поскольку и лишенные гражданства Украины лица не могут быть депутатами ее законодательного органа.Напомним, что перечисленные политики представляли партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая прочно ассоциировалась на Украине с Виктором Медведчуком. Ранее сама партия была запрещена как пророссийская, в числе целого ряда других оппозиционных политических организаций.Таким образом, Зеленский фактически произвел зачистку политического поля страны, оставив свободу деятельности лишь для пропрезидентских и националистических партий.Что интересно, депутата Игоря Абрамовича лишать депутатского мандата не стали, хотя он также входил ранее в состав запрещенной ОПЗЖ, а после начала специальной военной операции покинул территорию Украины и вернулся в страну лишь на днях. Сохранил депутатский мандат и Вадим Столар, который тоже вернулся на Украину, о чем украинские масс-медиа сообщили сутки назад.