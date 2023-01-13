Военное обозрение
Войти Регистрация

Верховная Рада Украины лишила Медведчука и трех оппозиционных политиков депутатских мандатов

7
Верховная Рада Украины лишила Медведчука и трех оппозиционных политиков депутатских мандатов

Украинские политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены депутатских мандатов решением Верховной Рады Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача гражданства Украины.


За исключение перечисленных политиков из депутатского корпуса проголосовало конституционное большинство Рады – 300 депутатов. Ранее о том, что вопрос о лишении политиков мандатов будет поставлен Радой на голосование, сообщали многие украинские средства массовой информации. Фактически такое развитие событий было уже предрешено, поскольку и лишенные гражданства Украины лица не могут быть депутатами ее законодательного органа.

Напомним, что перечисленные политики представляли партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая прочно ассоциировалась на Украине с Виктором Медведчуком. Ранее сама партия была запрещена как пророссийская, в числе целого ряда других оппозиционных политических организаций.

Таким образом, Зеленский фактически произвел зачистку политического поля страны, оставив свободу деятельности лишь для пропрезидентских и националистических партий.

Что интересно, депутата Игоря Абрамовича лишать депутатского мандата не стали, хотя он также входил ранее в состав запрещенной ОПЗЖ, а после начала специальной военной операции покинул территорию Украины и вернулся в страну лишь на днях. Сохранил депутатский мандат и Вадим Столар, который тоже вернулся на Украину, о чем украинские масс-медиа сообщили сутки назад.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Vadim Chuprina
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:05
    +1
    За исключение перечисленных политиков из депутатского корпуса проголосовало конституционное большинство Рады – 300 депутатов.

    Быстро они своих корешей сдают. Кто из этой "кодлы" следующий ?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:10
    +1
    Верховная Рада Украины лишила Медведчука и трех оппозиционных политиков депутатских мандатов
    belay Медведчук то убивается и слезами умывается поди......
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 15:26
      +1
      Это же хотел написать. Мандат на Украине ничего не значит, так как Медведчука с действующим мандатом держали в тюрьме, и избивали, по приказу президента. Сам президент нарушает законы, и правительство Украины нарушает законы, там сейчас у кого оружие в руках - тот и прав.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:14
    +3
    Сначала клоун лишил их гражданства, потом парламент лишил их мандатов. А до этого всего Медведчук сидел в СИЗО, хоть и являлся народным депутатом. Реальный цирк.
  4. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:14
    +1
    Торжество демократии етить-колотить.И гражданства лишат,и мандата...России до этих цеевропейцев очень далеко.У нас и депутаты занимают антироссийскую позицию,и звездульки разнообразные,и всем все с рук сходит. Смешной штраф-не в счет,что такое для тех,у кого зряплата в сотни тысяч,а то и миллионы в месяц-несколько десятков тысяч штраф?hiИ попробуй хоть кого прижучь-сразу визги о нарушении прав содомитов и их поклонников из стран ЕС полетят. wink Вот и вопрос,а кто же все таки диктатор?
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 15:21
    0
    В Укрии продолжают заниматься своим любимым делом - воевать с "Ветряными мельницами ":
    Ломать памятники , переименовывать города и улицы, закрывать СМИ , назначать руководителей на подконтрольные территории России,
    заводить на уголовные дела на лидеров и высокопоставленных чиновников других государств , лишать кого-то гражданства....
    fool
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:25
    0
    Не помню, кто на западе выдвинул идею-вна Украине должно быть 20 млн населения. Зеленский идею услышал и чётко усвоил,и усердно претворяет в жизнь.Часть сами откололись,часть сбежала,часть утилизируют,часть выгонят. Останется одна идейная рагулятина неспособная ни работать,ни думать.