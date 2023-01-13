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Американское издание: Минобороны США выступило против передачи Украине дальнобойных бомб малого диаметра SDB

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Американское издание: Минобороны США выступило против передачи Украине дальнобойных бомб малого диаметра SDB

В Министерстве обороны США сочли ненужной передачу Украине высокоточных дальнобойных бомб малого диаметра (SDB), поскольку такая задача потребует слишком больших временных затрат на сборку боеприпасов. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy, ссылаясь на источники в военном ведомстве США.


Ранее агентство Reuters распространило информацию, что гигант американской оборонной промышленности компания Boeing выступила с предложением о поставках Украине высокоточных боеприпасов для наземных комплексов. В компании заверяли, что их использование позволило бы наносить удары по тылу российских войск, далеко от линии боевого соприкосновения.

Однако в военном ведомстве считают, что боевые действия идут быстрыми темпами. Поэтому бомбы, на развертывание которых потребуется значительное время, могут быть уже ненужными к моменту завершения боевых действий.

В Пентагоне подчеркивают, что модификация SDB в наземную бомбу малого диаметра займет многие месяцы. Аналитики из Фонда защиты демократии в Вашингтоне Джон Харди и Брэдли Боуман подсчитали, что передача 2 пусковых установок и 24 бомб может произойти спустя 9 месяцев после одобрения Пентагоном такого плана, а 12 установок и 750 бомб США смогут передать лишь к концу 2024 года.

Напомним, что администрация США пока не соглашается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, хотя киевский режим очень настаивает на их приобретении, мечтая наносить удары вглубь российской территории. Но руководство США опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и вовлечения в него других стран.
Использованы фотографии:
U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Jordan Martin
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:25
    0
    Все таки у них там все забюрократизировано. И это хорошо. пусть занимаются внутренними проблемами. да и последние победы России под Соледаром, заставило их, видимо, усомниться, в возможности поддерживать вфу бывшей украины.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 15:31
      +1
      Дак у них там еще дедушку Байдена потряхивают, он оказывается тоже как и Трамп, секретные документы по дачам тырил. Но он в отказ пошел- не помню говорит такого! И ведь правда наверное не помнит! С лисипеда упал- здесь помню, здесь не помню...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:30
    0
    да харош уже - пару месяцев "цирка" и всё свидомиты получат.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:32
    +1
    Может я чего-то не понимаю... Бомба, как правило, вид авиационного боеприпаса. Если пусковая установка наземная, то это уж ракета или снаряд/мина. О чем идет речь, о дальнобойных авиационных бомбах или боеприпасах наземного использования. Если авиабомба, то полосатые скорее всего сопоставили количество вылетов с количеством посадок летаков окраины. Отсюда и "политическое" решение.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:42
      0
      Вариант затупуска боеприпаса/бомбы с помощью наземной установки РСЗО.
      Контейнер с ускорителем запускает с земли, при достижения высоты и скорости необходимой для планирования боеприпасами, контейнер раскрылся и бомба/боеприпс планирует своим ходом.
      Т. е. сам боеприпас есть, универсальный, способы запуска разные.
      Есть свои плюсы, но есть и минусы.
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:42
      0
      Думаю сложности перевода и некомпетентность журналиста-переводчика.
      Речь скорее всего идет о предложенной боингом адаптации авиабомб с JDAM в качестве боеголовки к устаревшим ракетам малой дальности.
      Была здесь статья о таком ноу-хау. Решение кстати очень интересное.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:32
    +1
    Раз заговорили об этих бомбах значит идет прощупывание реакции Кремля на их поставки ВСУ.
    Прием известный.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:53
      0
      Абсолютно верно! Пример с танками ещё остыть не успел......
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:35
    0
    Однако в военном ведомстве считают, что боевые действия идут быстрыми темпами. Поэтому бомбы, на развертывание которых потребуется значительное время, могут быть уже ненужными к моменту завершения боевых действий.
    . О как, они уже поняли, чем все закончится!?
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:37
    0
    да, кстааати... анахуа (фрукт такой) свидомитам дальнобойные бомбы? с чего они их сбрасывать собрались? у них авиации полно?? бомберы ещё что ли остались????
  7. al3x
    al3x Сегодня, 15:46
    0
    Это у полосатых тактика такая, они говорят это, это и это мы вам не дадим, не хотим эскалации. Через пару месяцев всё то, что якобы не планировалось к передаче, уже эшелонами едет к линии фронта, ещё и союзников пинают, заставляя снабжать незалежный вермахт всеми ништяками, припрятанными в загашниках.