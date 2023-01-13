Шведская газета: Турция не считает свои требования к Швеции для вступления в НАТО невыполнимыми

Турция потребовала то, что соответствует многостороннему соглашению со Швецией и Финляндией, и обе страны должны выполнить свои обязательства

Мы не можем вести переговоры о нашей национальной безопасности, которой угрожают террористические организации FETÖ и РПК/YPG

Турция очень внимательно следит за действиями Швеции и Финляндии, поскольку членство в НАТО требует искренней солидарности в обеспечении безопасности друг друга

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пожаловался, что Турция якобы выдвинула Стокгольму невыполнимые условия для ратификации заявки скандинавской страны на вступление в НАТО.Глава шведского правительства заявил, что Анкара хочет того, чего Стокгольм не может и не хочет ей давать. Поэтому конечное решение все же остается за Турцией, подчеркнул Кристерссон, тем самым, фактически перекладывая ответственность за интеграцию Швеции в Североатлантический альянс на Анкару.На неожиданно превратившуюся из оправдательной в обвинительную риторику шведского премьера отреагировал бывший глава, а ныне заместитель делегации Турции в НАТО Ахмет Берат Конкар. Это известный и авторитетный турецкий политик, один из лидеров Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, бывший советник главы государства. Ответное письмо турецкого политика было направлено шведской газете Aftonbladet.— напоминает условия ранее достигнутого соглашения между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом Ахмет Берат Конкар.Турецкий политик уточняет, что условием ратификации парламентом страны заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс остается выполнение этими государствами всех ранее согласованных договоренностей между правительствами.— объясняет неизменность позиции Анкары в этом вопросе Ахмет Берат Конкар.Одним из главных условий Турции для одобрения заявки на вступление Швеции в НАТО является экстрадиция ряда членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией, причастной к попытке госпереворота в Турции. Анкара также требует от Стокгольма людей, причастных к движению Гюлена, известного в Турции как FETÖ. Все они сейчас проживают на территории скандинавского государства и получили там политическое убежище.Кроме того, турецкое руководство настаивает на запрете РПК/YPG и FETÖ в Швеции. Выполнение Стокгольмом и Хельсинки ранее достигнутых договоренностей в Анкаре называют хорошим примером солидарности всех стран НАТО в деле общей борьбы с мировым терроризмом.— приводит слова турецкого политика газета Aftonbladet.К слову, пока блокирует вступление двух скандинавских стран в НАТО и Венгрия, которая и так очень часто в последнее время идет против многих решений ЕС, особенно касающихся антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошлом году сообщил, что Будапешт в принципе не выступает против принятия Швеции и Финляндии в альянс, но правительство и парламент страны смогут рассмотреть этот вопрос только в 2023-м. Когда именно это произойдет, Орбан уточнять не стал.