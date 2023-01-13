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Шведская газета: Турция не считает свои требования к Швеции для вступления в НАТО невыполнимыми

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Шведская газета: Турция не считает свои требования к Швеции для вступления в НАТО невыполнимыми

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пожаловался, что Турция якобы выдвинула Стокгольму невыполнимые условия для ратификации заявки скандинавской страны на вступление в НАТО.


Глава шведского правительства заявил, что Анкара хочет того, чего Стокгольм не может и не хочет ей давать. Поэтому конечное решение все же остается за Турцией, подчеркнул Кристерссон, тем самым, фактически перекладывая ответственность за интеграцию Швеции в Североатлантический альянс на Анкару.

На неожиданно превратившуюся из оправдательной в обвинительную риторику шведского премьера отреагировал бывший глава, а ныне заместитель делегации Турции в НАТО Ахмет Берат Конкар. Это известный и авторитетный турецкий политик, один из лидеров Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, бывший советник главы государства. Ответное письмо турецкого политика было направлено шведской газете Aftonbladet.

Турция потребовала то, что соответствует многостороннему соглашению со Швецией и Финляндией, и обе страны должны выполнить свои обязательства

— напоминает условия ранее достигнутого соглашения между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом Ахмет Берат Конкар.

Турецкий политик уточняет, что условием ратификации парламентом страны заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс остается выполнение этими государствами всех ранее согласованных договоренностей между правительствами.

Мы не можем вести переговоры о нашей национальной безопасности, которой угрожают террористические организации FETÖ и РПК/YPG

— объясняет неизменность позиции Анкары в этом вопросе Ахмет Берат Конкар.

Одним из главных условий Турции для одобрения заявки на вступление Швеции в НАТО является экстрадиция ряда членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией, причастной к попытке госпереворота в Турции. Анкара также требует от Стокгольма людей, причастных к движению Гюлена, известного в Турции как FETÖ. Все они сейчас проживают на территории скандинавского государства и получили там политическое убежище.

Кроме того, турецкое руководство настаивает на запрете РПК/YPG и FETÖ в Швеции. Выполнение Стокгольмом и Хельсинки ранее достигнутых договоренностей в Анкаре называют хорошим примером солидарности всех стран НАТО в деле общей борьбы с мировым терроризмом.

Турция очень внимательно следит за действиями Швеции и Финляндии, поскольку членство в НАТО требует искренней солидарности в обеспечении безопасности друг друга

— приводит слова турецкого политика газета Aftonbladet.

К слову, пока блокирует вступление двух скандинавских стран в НАТО и Венгрия, которая и так очень часто в последнее время идет против многих решений ЕС, особенно касающихся антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошлом году сообщил, что Будапешт в принципе не выступает против принятия Швеции и Финляндии в альянс, но правительство и парламент страны смогут рассмотреть этот вопрос только в 2023-м. Когда именно это произойдет, Орбан уточнять не стал.
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Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:31
    +1
    Да Эрдогаша им там изнутри все НАТО развалит и расшатает своими амбициями и капризами.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:47
      0
      Да ничего Эрдоган им там не расшатывает. Просто у него своих забот в Турции хватает и чихать ему на Швецию и Финляндию вместе с нато.
      Гнёт свою линию,да и всё.
    2. Sith
      Sith Сегодня, 15:47
      0
      Ну в целом чем больше сборище стран ... тем больше внутренних и внешних проблем в блоке ...
      США вроде этого не понимают)
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:54
      0
      Обычный, Восточный... правитель! Его обидели, он затаился и ждал, не специально, просто так получилось, а теперь он... развлекается, заодно какие, никакие, приференции, под это дело, выцарапает!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:51
    0
    Шведская газета: Турция не считает свои требования к Швеции для вступления в НАТО невыполнимыми
    . Шо сказать... султан КРАСАВА!!! Он свои обиды долго холил, лелеял и... теперь они выдержанные и месть его ... вернее ВЫГОДУ СВОЮ, он хочет поиметь по полной программе!!!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:53
    0
    Да Там просто экранизация поговорки, что земля круглая. Сколько там Шведы в ЕС Турцию не пускают лет? 40?
    Тут интереснее всего за финиками смотреть. Понятно, почему их Пушкин убогими назвал - сидят и обтекают за компанию, минусов в репу и в экономику уже нахватали, а нафига - об этом подумать было некогда)))