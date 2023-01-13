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Президент России поручил создать специальный центр для реабилитации участников спецоперации

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Президент России поручил создать специальный центр для реабилитации участников спецоперации

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству о создании специального центра, деятельность которого будет направлена на обеспечение участников спецоперации на Украине необходимыми лекарственными препаратами, а также проводить их реабилитацию и социализацию.


Как считает глава государства, необходимо в полной мере определить потребность граждан, получивших ранения в ходе боевых действий, в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Ответственными за обеспечение выполнения этого поручения назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, Путин поручил министерствам обороны и здравоохранения совместно с властями новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) разработать и представить свои предложения по освобождению от призыва на воинскую службу представителей ряда медицинских специальностей: протезистов, ортопедов и других.

Российский лидер также дал указание российскому Следственному комитету провести полную проверку по выявленных фактов незаконного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Также соответствующие органы должны рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за какие-либо проявления дискриминации в отношении проживающих за пределами страны граждан России.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:46
    0
    Президент России поручил создать специальный центр для реабилитации участников спецоперации
    . Это шо, это как... попытка восстановить то, что прежние "оптимизаторы" уничтожили, разворовали???
    Были ж военные госпитали, военные санатории, ВСЁ БЫЛО!!! Где оно, кто к своим рученкам прибрал???
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 15:51
      -2
      Цитата: rocket757
      Были ж военные госпитали, военные санатории, ВСЁ БЫЛО!!! Где оно, кто к своим рученкам прибрал???
      Лучше спросить кто позволил ,,оптимизировать,, кто позволил раздать , кто позволил уничтожить. Кто в конце концов
      кто был главой государства последние дцать лет и назначал министров с премьерами?
    2. РМТ
      РМТ Сегодня, 15:52
      +1
      1. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е. П. Глинки» Минобороны России
      2. ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И.Пирогова» Минобороны России
      3. ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России
      4. ФГБУ «Центральный военный клинический санаторий «Санаторий «Архангельское» Минобороны России
      5. Филиал «Санаторий «Марфинский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России
      6. Филиал «Санаторий «Слободка» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России
      7. Филиал «Санаторий «Солнечногорский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России
      8. Филиал «Санаторий «Звенигородский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России
      9. Филиал «Санаторий «Горки» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России
      10. Филиал «Санаторий «Аврора» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России
      11. Филиал «Санаторий «Чемитоквадже» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России
      12. Филиал «Санаторий «Янтарь» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России
      13. Филиал «Санаторий «Сочинский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России
      14. Филиал «Санаторий «Лазурный берег» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России
      15. Филиал «Санаторий «Адлер» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны России (ремонт)
      16. Филиал «Санаторий «Дивноморское» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Минобороны России
      17. Филиал «Санаторий «Золотой Берег» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Минобороны России
      18. Филиал «Центральный военный детский санаторий» Минобороны России
      19. Филиал «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» Минобороны России
      20. Филиал «Санаторий «Кисловодский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» Минобороны России
      21. Филиал «Санаторий «Ессентукский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Северокавказский» Минобороны России
      22. «Филиал «Санаторий «Чебаркульский» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России»
      23. Филиал «Клинический санаторий «Волга» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России
      24. Филиал «Санаторий «Ельцовка» ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны России
      25. Филиал «Санаторий «Тарховский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» Минобороны России
      26. Филиал «Санаторий «Приозерский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» Минобороны России
      27. Филиал «Светлогорский военный санаторий» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» Минобороны России
      28. Филиал «Санаторий «Океанский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный»» Минобороны России
      29. Филиал «Санаторий «Паратунка» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный»Минобороны России
      30. Филиал «Санаторий «Кульдурский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России
      31. Филиал «Санаторий «Хабаровский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны
      32. Филиал «Санаторий «Шмаковский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России
      33. Филиал «Санаторий «Дарасунский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России
      34. Филиал «Санаторий «Молоковский» ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Дальневосточный» Минобороны России
      35. ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» Минобороны России ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крымский»
      36. Обособленное структурное подразделение «Санаторий «Судак» Минобороны России
      37. ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» Минобороны России ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крымский»
      1. РМТ
        РМТ Сегодня, 15:53
        +1
        Это имеющиеся санатории МО РФ. Без домов отдыха
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:59
    0
    Где столько психологов взять? Мне лично, в далеком 99-м году помогли медсестры, выкарабкался. Тогда о психологах и посттравматическом расстройстве участников вообще не думали. А где сейчас учатся на психологов?