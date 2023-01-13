Президент России поручил создать специальный центр для реабилитации участников спецоперации

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству о создании специального центра, деятельность которого будет направлена на обеспечение участников спецоперации на Украине необходимыми лекарственными препаратами, а также проводить их реабилитацию и социализацию.Как считает глава государства, необходимо в полной мере определить потребность граждан, получивших ранения в ходе боевых действий, в лекарственных средствах и медицинских изделиях. Ответственными за обеспечение выполнения этого поручения назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.Кроме того, Путин поручил министерствам обороны и здравоохранения совместно с властями новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) разработать и представить свои предложения по освобождению от призыва на воинскую службу представителей ряда медицинских специальностей: протезистов, ортопедов и других.Российский лидер также дал указание российскому Следственному комитету провести полную проверку по выявленных фактов незаконного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на подконтрольных киевскому режиму территориях.Также соответствующие органы должны рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за какие-либо проявления дискриминации в отношении проживающих за пределами страны граждан России.