Небольшой приграничный город Советск в Калининградской области может по праву считаться одним из самых «наполеоновских» мест на территории современной России. Ведь именно здесь, как считал велики русский поэт Александр Пушкин, Бонапарт достиг своего наивысшего успеха.
Когда-то, во времена Пруссии, он назывался Тильзитом.
Одной из достопримечательностей Советска является мост королевы Луизы, который соединяет современную Калининградскую область и Литву. Он был открыт в 1907 году к столетию Тильзитского мира.
6 июля 1807 года, пытаясь спасти свою страну, королева Луиза, жена прусского короля Фридриха Великого, встретилась в Тильзите с Наполеоном в доме советника юстиции Эрнста Людвига Зира. К сожалению, это здание было разрушено в годы Второй Мировой войны.
Если бы король не вошел так рано, мне бы все же пришлось отдать Магдебург
- сострил Бонапарт, комментируя встречу с Луизой позднее.
В то же время, наиболее знаковым событием из истории наполеоновских войн, которое произошло в Тильзите (современном Советске) стало заключение Бонапартом союза с российским императором Александром Первым против англичан.
В то время, общество императорской России воспринимало Тильзитский мир 1807 года унизительным, так как Наполеон буквально вынудил Александра Первого к его подписанию, а разрыв торговых отношений с Англией нанес серьезный урон бюджету страны.
Дом на углу улиц Гагарина (бывш. Дойчештрассе) и Герцена (бывш. Пакхофштрассе) является одной из главных достопримечательностей Советска. Ведь именно здесь остановился император Александр Первый во время подписания Тильзитского мира.
Улицы современного Советска хранят память о тех судьбоносных временах. Поэтому всем, кто увлекается историей наполеоновских войн, обязательно стоит посетить это место.