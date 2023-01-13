Если бы король не вошел так рано, мне бы все же пришлось отдать Магдебург

Небольшой приграничный город Советск в Калининградской области может по праву считаться одним из самых «наполеоновских» мест на территории современной России. Ведь именно здесь, как считал велики русский поэт Александр Пушкин, Бонапарт достиг своего наивысшего успеха.Когда-то, во времена Пруссии, он назывался Тильзитом.Одной из достопримечательностей Советска является мост королевы Луизы, который соединяет современную Калининградскую область и Литву. Он был открыт в 1907 году к столетию Тильзитского мира.6 июля 1807 года, пытаясь спасти свою страну, королева Луиза, жена прусского короля Фридриха Великого, встретилась в Тильзите с Наполеоном в доме советника юстиции Эрнста Людвига Зира. К сожалению, это здание было разрушено в годы Второй Мировой войны.- сострил Бонапарт, комментируя встречу с Луизой позднее.В то же время, наиболее знаковым событием из истории наполеоновских войн, которое произошло в Тильзите (современном Советске) стало заключение Бонапартом союза с российским императором Александром Первым против англичан.В то время, общество императорской России воспринимало Тильзитский мир 1807 года унизительным, так как Наполеон буквально вынудил Александра Первого к его подписанию, а разрыв торговых отношений с Англией нанес серьезный урон бюджету страны.Дом на углу улиц Гагарина (бывш. Дойчештрассе) и Герцена (бывш. Пакхофштрассе) является одной из главных достопримечательностей Советска. Ведь именно здесь остановился император Александр Первый во время подписания Тильзитского мира.Улицы современного Советска хранят память о тех судьбоносных временах. Поэтому всем, кто увлекается историей наполеоновских войн, обязательно стоит посетить это место.