Состав батальона имени Павла Судоплатова, сформированного в Запорожской области на ее освобожденной российскими войсками части, пополнился группой добровольцев из Сербии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, приехавшие из Белграда мужчины являются настоящими сербскими патриотами. Хотя сейчас власти Сербии запрещают на официальном уровне гражданам страны участвовать в спецоперации, добровольцы хотят помочь России в борьбе с украинскими нацистами.Как рассказал врио губернатора Запорожской области, добровольцы не являются дилетантами в военном деле: за их плечами – опыт работы в военной полиции, они – мастера восточных боевых искусств. Но главное – то, что сербы горят желанием плечом к плечу встать в строй вместе с российскими военнослужащими и вместе с ними сражаться против украинских националистов.Напомним, что батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре 2022 года по инициативе самого Евгения Балицкого. В состав батальона вступил и его сын Александр. Батальон назван в честь знаменитого уроженца Мелитополя – советского контрразведчика Павла Судоплатова, который в годы Великой Отечественной войны и после нее героически сражался как раз с украинскими националистами – бандеровцами.В октябре 2022 года личный состав батальона приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сейчас численность батальона составляет более 600 человек. Его главной задачей является оборона освобожденной ВС РФ части Запорожской области. Регион вошел в состав России после всенародного референдума.Напомним также, что ранее власти США высказали руководству Сербии обеспокоенность тем, что в стране якобы вербуют добровольцев для участия в спецоперации на стороне российских вооруженных сил.