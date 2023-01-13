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В батальон имени Судоплатова в Запорожской области зачислили группу добровольцев из Сербии

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В батальон имени Судоплатова в Запорожской области зачислили группу добровольцев из Сербии

Состав батальона имени Павла Судоплатова, сформированного в Запорожской области на ее освобожденной российскими войсками части, пополнился группой добровольцев из Сербии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.


По словам Балицкого, приехавшие из Белграда мужчины являются настоящими сербскими патриотами. Хотя сейчас власти Сербии запрещают на официальном уровне гражданам страны участвовать в спецоперации, добровольцы хотят помочь России в борьбе с украинскими нацистами.

Как рассказал врио губернатора Запорожской области, добровольцы не являются дилетантами в военном деле: за их плечами – опыт работы в военной полиции, они – мастера восточных боевых искусств. Но главное – то, что сербы горят желанием плечом к плечу встать в строй вместе с российскими военнослужащими и вместе с ними сражаться против украинских националистов.

Напомним, что батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре 2022 года по инициативе самого Евгения Балицкого. В состав батальона вступил и его сын Александр. Батальон назван в честь знаменитого уроженца Мелитополя – советского контрразведчика Павла Судоплатова, который в годы Великой Отечественной войны и после нее героически сражался как раз с украинскими националистами – бандеровцами.

В октябре 2022 года личный состав батальона приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сейчас численность батальона составляет более 600 человек. Его главной задачей является оборона освобожденной ВС РФ части Запорожской области. Регион вошел в состав России после всенародного референдума.

Напомним также, что ранее власти США высказали руководству Сербии обеспокоенность тем, что в стране якобы вербуют добровольцев для участия в спецоперации на стороне российских вооруженных сил.
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:01
    +12
    Деки очень даже эффективно отстреливает свидомитов. Уже майор.

    Да здравствуют сербские братья-добровольцы!!!
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 16:04
    +11
    Сербы и сябры - вот истинные братья, в трудную минуту всегда встающие плечом к плечу с нами! В отличие от продажных подсвинков...
    1. Волк
      Волк Сегодня, 16:15
      +5
      А в старославянском язике иногда гласных не писали , так С.Р.Б. и С.Б.Р. получается почти одним ? smile
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:18
        +2
        Да, вроде именно так, брат. smile

        ,тттттттттттттттттттттт
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 16:31
        +1
        Цитата: Волк
        А в старославянском язике иногда гласных не писали , так С.Р.Б. и С.Б.Р. получается почти одним ? smile

        По некоторым данным славяне вышли с Балкан: сербы и др. остались, мы продвинулись на финно-угорские земли и т. д. и т. п.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 16:42
          0
          А чего на Балканах не сиделось, по вашему?
          1. stelltok
            stelltok Сегодня, 17:06
            0
            А чего на Балканах не сиделось

            Великое переселение народов.
        2. stelltok
          stelltok Сегодня, 16:55
          +1
          По некоторым данным славяне вышли с Балкан

          Не только.
          Бодричи и лютичти, жили там где сейчас север Германии.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:07
    +2
    Хотя сейчас власти Сербии запрещают на официальном уровне гражданам страны участвовать в спецоперации, добровольцы хотят помочь России в борьбе с украинскими нацистами.

    Американцы очень недовольны вербовкой сербов в наш ЧВК.
    И пытаются через своих сторонников в Сербии противодействовать этому.
  4. Новик225
    Новик225 Сегодня, 16:07
    +7
    Руси и Срби су браћа за век!

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий

    Администраторы - резвитесь? Как-то грубовато у вас получается, не находите?
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:10
    +9
    Некоторые сербы уже погибли, сражаясь за Россию, поприветствуем этих героев.
    1. Волк
      Волк Сегодня, 16:20
      +11
      Многи погибли. и от 2014г. , а начинали гибнут от 1991г. Сегодня много сербских героев лежит в ТЮРЬМАХ злочиначеих государства запада и от 2000г. Так что ......
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:30
        +5
        Цитата: Волк
        Многи погибли. и от 2014г. , а начинали гибнут от 1991г.

        Спасибо братья, низкий вам поклон.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:37
      0
      Некоторые еще с 2014 воюют с бандеровскими оккупантами.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:23
    +3
    Хорошая традиция интербригад в борьбе с нацистами и фашистами.
  7. Нигмяр Манджиев
    Нигмяр Манджиев Сегодня, 16:26
    +4
    Мы все РОССИЯНЕ известие ТАКОЕ восприминаем КАК должное, Они ВЕДЬ Помнят КТО им помогал КОГДА им трудно было,и ТЕПЕРЬ возвразите мне Иль Упрёк сделайте ВЛАСТИ нашей Что им разрешено участвовать в СВО, ВЕДЬ все Помнят КАК ки эти появились на ОКРАИНЕ возрождая свою БАНДЕРОВСКУЮ ВЛАСТЬ и совершая преступления свои.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:43
    -2
    А нельзя назвать хотя бы примерную численность этой "группы добровольцев" просто для пониманя порядка цифр? Двое их? Трое? Четверо? Сто двадцать? Ну не тайна же!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:53
      +2
      А с какой целью интересуетесь?..............................
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 18:06
        -1
        А Вам не важно? Вам всё равно, двое или двести? Вам без разницы?
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:51
    +1
    Очень хорошая новость. Надеюсь дальше-больше будет добровольцев воевать против США.
  10. Potomac
    Potomac Сегодня, 16:51
    0
    Это уже какая то война наемников. Сербы и армяне против поляков и чехов, белорусы против белорусов, Вагнера то отдельный случай