Командование ВМС США предлагает ограничить постоянное сопровождение авианосцев одним крейсером

Наши корабли не должны работать бок о бок, чтобы эффективно сражаться вместе

Согласно новой концепции, авианосец будет сопровождать крейсер УРО, который будет выполнять функции командира ПВО ударной группы, танкера для пополнения запасов и привлекать по мере необходимости эсминцы