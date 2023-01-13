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Командование ВМС США предлагает ограничить постоянное сопровождение авианосцев одним крейсером

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Командование ВМС США предлагает ограничить постоянное сопровождение авианосцев одним крейсером

Проблемы с боеготовностью кораблей вынуждают руководство ВМС США пересмотреть существующую доктрину охранения авианосцев, сделав акцент на значительном сокращении количества вымпелов, находящихся на постоянной основе в составе АУГ.


Командующий Силами флота США адмирал Дэрил Коудл (USFF, служба отвечает за комплектацию ВМС) заявил, что военное руководство переосмысливает доктрину развёртывания авианосных ударных групп. В настоящее время охранение АУГ включает один крейсер и до пяти эсминцев. Однако флоту с большим трудом приходится выдерживать такую нагрузку, вынуждая командование постоянно маневрировать между техническим обслуживанием вымпелов, обучением экипажей и боевым развёртыванием кораблей. В связи с этим существующую концепцию АУГ планируется пересмотреть.

Наши корабли не должны работать бок о бок, чтобы эффективно сражаться вместе

- отметил адмирал.

С его слов, предлагается вывести эсминцы из постоянного охранения авианосцев и перевести их на собственный цикл обучения и развёртывания.

Согласно новой концепции, авианосец будет сопровождать крейсер УРО, который будет выполнять функции командира ПВО ударной группы, танкера для пополнения запасов и привлекать по мере необходимости эсминцы

- отмечается в издании USNI News.

Новая концепция получила обозначение plug-and-play. Как указывает адмирал, «хотя совместная тренировка всей ударной группы по-прежнему является идеальным сценарием», достигнутый прогресс в виртуальных технологиях позволяет кораблям взаимодействовать в ходе учений вне зависимости от разделяющего их расстояния.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:29
    +1
    Подскажу еще лучшую оптимизацию, можно авики в плаванье без самолетов отправлять-тоже нехилая экономия получится...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:34
      0
      А лучше вместо подлодок авики пустят так то же сэкономят не хило, для исскуственых рифов то же не плохо.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 16:39
      +2
      А Гегемона поджимать начинает...Бабло то оказывается не бесконечно....
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:51
      +1
      Нет, просто надо делать группы из двух авианосцев - пушшай друг друга по очереди и охраняют! laughing
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 16:56
        0
        А можно и авианосцев сократить , или совсем все на иголки пустить .
        Проблема сама собой отпадет .
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:32
    +3
    а может вообще ничего никуда не отправлять? это ж вообще какая экономия то будет. laughing
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:38
    +2
    Помню я, как весь мир ржал, когда матрасы "выдвинули" авианосец к Китаю. В одну харю.

    Очень он напугал китайцев, пока они над ним измывались, наставив пушки))) Думаю, они в эфир им так всю дорогу и объясняли, что прыжок на месте - попытка улететь
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 16:41
    +1
    А мне вот, завидно, а вам? И тикондерогоги и берки... Про фрегаты вообще молчу
  5. Васильевич Пенсионер
    Васильевич Пенсионер Сегодня, 16:47
    +1
    Со времени роспуска СССР, можно было сразу уменьшить сопровождение. Кого сша бояться, кто посмеет напасть на них?
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:48
    0
    А смысл сопровождать авианосцы при наличии "Кинжалов" отсутствует.
    1. дед_Костя
      дед_Костя Сегодня, 17:54
      0
      А смысл

      Можно таскать на тросе ложный фанерный авианосец с надувными самолётами, приклееными к палубе, вдруг Кинжал перепутает.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:23
        0
        Цитата: дед_Костя
        Можно таскать на тросе ложный фанерный авианосец с надувными самолётами, приклееными к палубе

        Вы прям будто матрасов не знаете. У них надувной авианосец надо будет стелс, насосы к нему с искустевнным интеллектом, и стоить он будет столько, что дешевле будет таскать настоящий, чтоб макет не поцарапать...
        Ну типа как LCS, придуманые как мишени, для защиты Арли Берков. Арли Берк - где-то 1 млрд, 1 LCS - 0,5 млрд, для защиты их надо 4 минимум, а так как они невооруженные, то сразу штук 40 в запас рядом надо, если Б/Д начнутся wink