На пыльных тропинках оставим детские следы!



Совершенно фантастический планетоход на одной гусенице вполне мог быть навеян изображением в одной из детских книг автора. Во всяком случае, он появился значительно позднее

«Из собственного опыта добавил бы несколько «организационных» моментов, «способствующих процессу»: наличие у ребенка собственного рабочего места, наличие свободного времени, обязательное наличие личного примера и участия и учет личных предпочтений ребенка. То есть диктат и чрезмерная опека пойдут только во вред.»

Читатель Passeur



Вот этот вездеход из книги «Для тех, кто любит мастерить». Очень интересная модель, причём сегодня гусеничную ленту для него легко можно сделать из наклеенных на кусок ткани деревянных мешалочек для кофе! Гусеницу можно сделать двойную, и тогда эта самоделка сможет легко разворачиваться и поворачивать как танк. Главное, чтобы они не цеплялись друг за друга…



«Янус-1» был придуман на Пензенской ОблСЮТ специально для участия в конкурсе «Космос» 1982 года. И… очень понравился нашим космонавтам, заседавшим в его жюри. Ведь устроен он был так, что как бы он ни переворачивался, удариться о грунт его кабина не могла! «Хоть кто-то о нашей безопасности подумал!» – воскликнул один из них



А вот так автору в те годы приходилось трудиться вместе со своими кружковцами над моделями… виброходов. Вроде бы и машинка-то совершенно фантастическая и без реального будущего. А вот, поди ж ты – детям она очень нравилась. А их учителям физики – нет. Говорили, что она нарушает закон Ньютона!



Вот он – этот вездеход с предыдущего фото. Тоже участвовал в очередном конкурсе «Космос». Вроде бы это за него мы поучили золотую медаль ВДНХ СССР. Хотя разработка и в самом деле была интересная. Планетоход должен был передвигаться на проволочных щётках по Венере, вибраторы в шарах охлаждаться методом абляции, грунтозаборник брать пробы грунта, а возвращаемый аппарат доставить их на борт венерианского космического орбитального аппарата, а уже тот – на Землю



Другим вариантом «венерохода» стал вот такой прыгучий шар. Ведь на Венере страшное давление и жара. И сферическая поверхность – самая подходящая для таких условий. И шасси… без колес и гусениц, уплотнений и подшипников!



А вот так выглядел этот виброход. Рисунок из № 3 журнала «Моделист-конструктор» за 1980 год – первая моя статья в этом журнале!



Но самая забавная игрушка-виброход – это, конечно, вот такой жук, который «жужжит и бежит». Корпус у него был из папье-маше, ярко-красный с чёрными крапинками, лапы из больших скрепок – чёрные, как и устрашающего вида рога. Жаль, что есть только рисунок, а ни одного фото этого жука не сохранилось



Виброход на зубных щётках



Вот этой обложки я в те годы видеть ещё не мог. Но, тем не менее, идея такой машины была настолько очевидна, что я её сделал для одной из телепередач на пензенском ТВ под названием «Звёзды зовут»



Сделана эта модель была из полистироловых одноразовых тарелок и за счёт смещённого вниз центра тяжести прекрасно каталась вперёд-назад



Марсоход с виброочистителем



Внутреннее устройство виброхода с виброочистителем



А вот такой ветроход, к сожалению, силой ветра двигаться не может. Не хватает его силы. Но… зато её хватает для того, чтобы вращать микроэлектродвигатель в режиме электрогенератора, от чего не нём вспыхивает миниатюрная лампочка. Забавно!



Зачем этот додекаэдр поставили возле нового, только что построенного у нас в Пензе дома, да ещё на детской площадке, я не скажу. Наверное, для гимнастики ума



Но вот что можно собрать на основе четырех додекаэдров, в особенности если сделать их сборно-разборными. Отмечу лишь, что проходимость по песку у него просто потрясающая! И, конечно, с ним можно играть, что вот – его в разобранном виде привезли на Марс, потом начали собирать его «колеса», собрали, закрепили и… поехали!



Вот она какая – «карета для Золушки»



А это тоже «карета для Золушки», но только сделанная не из бумаги, а из пластмассы. Два полистироловых сувенирных веера на неё разорил. А что делать? «Детей надо баловать, вот тогда они вырастают настоящими разбойниками» – золотые слова!



Пару лет назад участвовал в проведении одной нашей организацией детской рыцарской смены в летнем лагере и там среди прочего делал с ними… вендельские шлемы, о которых, кстати, была на ВО статья, и, кажется, не одна. А будь времени больше, наверняка занялся бы с ними изготовлением самоделок из отходов и обязательно сделал бы летающий самолет из бутылки!



Например, вот такой!

Вот и начался новый год, и впереди опять замаячило лето, хотя до него не так чтобы и близко. И опять мы вспоминаем о том, что «учить ребенка надо, пока он лежит поперёк лавки, а как лёг вдоль, то поздно». То есть, если мы хотим развитых, воспитанных и умных детей, способ их получить один единственный – с ними заниматься дома. Потому что школа это как… сеялка! Сеет семена в уже вскопанную и удобренную почву. А нет её – этой самой почвы, то даже из хороших семян получаются сорные растения.Сегодняшний материал в очередной раз начнётся с воспоминаний о том, как это было давным-давно. А давно было так, что когда игрушек мне не хватало – их вообще тогда, то есть в 50-ые годы прошлого века, детям покупали мало, а мне хотелось чего-то особенного – мой дед выстругивал из деревянного бруска некое подобие корпуса корабля, вбивал по периметру гвоздики, обматывал проволокой, и это был корабль. И, понятно, что как ребенок я им просто восхищался, но уже тогда было у меня и легкое чувство досады… всё-таки на настоящий пароход «это» походило очень мало!То есть – и в этом я потом уже взрослым убедился на 100 процентов – игрушка игрушкой, но то, что вы делаете вместе с детьми, должно всё же напоминать нечто… «более реалистичное». Прибить четыре диска, отпиленные от скалки, к деревянному бруску, разумеется, можно. Можно сказать ребенку, что это машина, и какое-то время он будет очень рад. Но потом она ему быстро наскучит. Кабины для водителя не хватает, вот что. Да и самого водителя тоже!Самоделки, чтобы собирать их вместе с детьми, надо придумывать из того, что есть у вас под руками… Например, так, как виброход (см. фото ниже) – призер Всесоюзного конкурса игрушек 1979 года. Сделан он был из деталей от двух игрушечных катеров-глиссеров (пилоны и обтекатели микроэлектродвигателей), игрушки-вездехода Пензенской фабрики игрушек (кабина), корпусом послужила полистироловая коробка ленинградской сувенирной фабрики. Щётки – тоже кто-то уже выпускал, так что от меня потребовалось сделать лишь диски-дебалансы, в качестве которых были использованы крышечки от коробочек из-под диафильмов, с прикрученными к ним гайками!Самое забавное, что идею виброхода я вычитал всё в том же журнале «Моделист-конструктор». Но тамошняя модель меня совсем не впечатлила. Во-первых, она ползла на… куске мехового воротника. Во-вторых, имела один двигатель, но два дебаланса, так что поворачивать она тоже не могла. И нафиг ребенку такая игрушка?Подумав немного, я поставил свой виброход на зубные щётки, его корпусом стала полистироловая баночка-упаковка, а дебалансами – резинки «стёрки» с ввинченными в них болтиками от «Конструктора». Популярность «изделия» в масштабах всей страны оказалась такой высокой, что «виброход из мыльницы» попал даже на экраны детского кино: его показали в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина»!Участие во Всесоюзных конкурсах игрушек помогло мне узнать много интересного. Например, что значение игрушки определяет так называемый «игровой эффект» – и чем он выше, тем интереснее и полезнее игрушка. Вот и у марсохода с виброочистителем игровой эффект максимальный. Он может ездить и поворачивать – это первое, второе – за счёт работы вибратора его корпус дрожит и… освобождается таким образом от засыпавшего его песка. Наконец, у него есть подвижные манипуляторы, которыми действует непосредственно сам ребенок.Потребовала от меня как-то дочка карету для своих кукол, и – взял я её и вместе с ней и сделал. Тогда ещё катушки были для ниток, поэтому ступицы на её колесах, именно из них. И ксероксы все были под замком у КГБ, вот почему на схеме дана сетка из квадратиков – чтобы по ним её увеличить. Зато сейчас с этим проблем больше нет, да и лошадей в продаже полным-полно всяких. Так что нашим читателям ВО, тем, у кого есть маленькие девочки – можно сделать для них вот такую карету из упаковочного картона. Оклеить цветной бумагой (так проще!), а герб на дверцы вырезать из золотой!Жаль, вообще-то, что отсутствие времени не позволяет как следует заняться с детьми на СЮТ или в какой-нибудь школе поблизости.Так что подумайте, что вы могли бы сделать вместе со своими детьми или внуками к лету!